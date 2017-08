Hamburg (ots) - Nadja Abd el Farrag (52) hat immer davon geträumt,Mutter zu werden - das beichtet sie jetzt im exklusiven Interview mitCloser (EVT 30.08.). Bei dem emotionalen Gespräch verrät sieaußerdem, welche Schuld ihr Ex Dieter Bohlen daran trägt.Mit dem Pop-Titan war Naddel mehr als zwölf Jahre liiert - undsprach in dieser Zeit auch mit ihm über ihren Kinderwunsch. "Er sagteimmer nur: 'Wir haben doch Kinder, meine.' Das stimmte ja so weitauch", erinnert sie sich. "Das war auch der Grund, warum ich inmeiner Beziehung mit Dieter nie schwanger wurde. Er wollte zu demZeitpunkt keine weiteren Kinder."Als das Paar sich 1996 trennte, traf es Naddel gleich doppelt:"Ich hatte damals nicht nur meinen Mann, sondern auch meine Familieverloren. Dabei habe ich das Leben damals, als Frau und Stiefmutter,sehr geliebt."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonCloser (Nr. 36/2017, EVT 30.08.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleCloser zur Veröffentlichung frei. Für Rückfragen wenden Sie sichbitte an die Redaktion Closer, David Holscher, Telefon:040/3019-2561.Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationSarah LüthT +49 40 30 19 10 34sarah.lueth@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Closer, übermittelt durch news aktuell