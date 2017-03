Nadine Schön: Mutterschutzgesetz wird modernisiert

Berlin (ots) - Union regt Einrichtung eines Online-Tools anAm morgigen Donnerstag wird der Deutsche Bundestag denGesetzentwurf zur Neuregelung des Mutterschutzes verabschieden. Dazuerklärt die Stellvertretende Vorsitzende derCDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön:"Mit der Reform des 1952 in Kraft getretenen Gesetzesmodernisieren wir den Mutterschutz. Anders als vor mehr als 60 Jahrensind Frauen heute selbstverständlich berufstätig und dieVereinbarkeit von Schwangerschaft und Erwerbstätigkeit ist eineNormalität. Prägten damals reine Beschäftigungsverbote dasArbeitsschutzrecht für schwangere Frauen, so steht heute das Bemühenim Vordergrund, dem Beruf oder der Ausbildung weiter nachgehen zukönnen ohne Beeinträchtigung der Gesundheit von Mutter undungeborenem Kind. Deshalb haben wir unter anderem die Nacht-, Sonn-und Feiertagsregelungen flexibler gestaltet und an die neuestengesundheitswissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst. Besonderswichtig ist uns, dass wir Frauen, die Kinder mit Behinderungen zurWelt bringen, künftig durch eine verlängerte Schutzfrist mitMutterschutzleistungen nach der Geburt von acht auf 12 Wochen nochstärker unterstützen.Da die Neuregelungen Arbeitgeber und Vollzugsbehörden vor neueAufgaben stellen, regt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion an, dass denBetroffenen Hinweise zum Vollzug des Gesetzes und ein Online-Tool zurschnellen und unbürokratischen Durchführung derGefährdungsbeurteilung zur Verfügung gestellt wird."Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell