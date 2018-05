Nadine Bilke ist neue Leiterin von ZDFneo (FOTO)

Mainz (ots) -Dr. Nadine Bilke wird zum 1. August 2018 neue Leiterin derKoordination ZDFneo. Die erfahrene Journalistin ist seit 2009 Chefinvom Dienst und Leiterin der Planung in der ZDF-Hauptredaktion NeueMedien. Nadine Bilke folgt Dr. Simone Emmelius nach, die zum 1. Mai2018 die Leitung der ZDF-Hauptredaktion Spielfilm übernommen hat.ZDF-Programmdirektor Dr. Norbert Himmler: "Mit Nadine Bilkeübernimmt eine erfahrene Online-Strategin die Leitung von ZDFneo.Ihre Expertise, die sie bei der erfolgreichen Entwicklung derZDFmediathek erworben hat, kann sie, auch mit Blick auf die jüngereZielgruppe, gewinnbringend bei ZDFneo einbringen."Nadine Bilke arbeitete nach dem Volontariat bei denRuhr-Nachrichten und dem Journalistik-Studium an den UniversitätenDortmund und Edinburgh von 2002 bis 2006 als Redakteurin in derHauptredaktion Neue Medien des ZDF. 2007 bis 2008 war siestellvertretende Leiterin der Redaktion zdf.de.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/personalienPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell