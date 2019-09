Nadelstichverletzungen bei mehr als 9 von 10 Chirurgen, so neue globale Umfrageergebnisse

London (ots/PRNewswire) -- 81 % glauben, dass hochwertige Handschuhe die Ergebnisse fürPatienten beeinflussen- 92 % stimmten zu, dass hochwertige Handschuhe die Sicherheit derÄrzte verbessern- Die Umfrage zeigt, wie wichtig Chirurgen hochwertige Handschuhe zumSchutz gegen Infektionen und für die Patientensicherheit sind95 % der Chirurgen sind entweder persönlich von einerNadelstichverletzung mit erhöhtem Infektionsrisiko betroffen oderhaben dies bei Kollegen miterlebt, so eine neue globale Umfrage unterChirurgen.Sicherheit des ArztesSchätzungsweise treten jährlich zwei MillionenNadelstichverletzungen bei den Mitarbeitern im Gesundheitswesen auf,was zu einer erhöhten Exposition gegenüber HIV, Hepatitis C undanderen blutübertragenen Virenkrankheiten führt. [1]Nadelstichverletzungen treten auf, wenn eine Nadel oder ein anderesscharfes Instrument versehentlich die Haut durchdringt. Dennoch isteine diesbezügliche Unterberichterstattung an dieArbeitsschutzbehörden festzustellen. [2] Die Umfrage ergab, dass 93 %der Chirurgen die Ansicht vertraten, dass hochwertige Handschuhe dasRisiko einer Exposition gegenüber blutübertragenen Viren verringern,und 83% sagten, dass die Qualität der Handschuhe ihr Gefühl bestimmt,vor Nadelstichverletzungen geschützt zu sein.Sicherheit des PatientenMit der Gesundheitsversorgung assoziierte Infektionen sind dashäufigste unerwünschte Ereignis bei der Gesundheitsversorgungweltweit. [3] Hunderte von Millionen von Patienten sind jedes Jahrweltweit von solchen Ereignissen betroffen, was zu einersignifikanten Sterblichkeitsrate führt. Von 100 stationären Patientensind schätzungsweise sieben Patienten in entwickelten Ländern zueinem bestimmten Zeitpunkt mindestens von einem solchen unerwünschtenEreignis betroffen. [4]Zum Thema Patientensicherheit sind 81 % der Chirurgen der Meinung,das hochwertige Handschuhe Auswirkungen auf das Gesamtergebnis fürden Patienten haben, und 89 % stimmten zu, dass hochwertigeHandschuhe die Patientensicherheit im Operationssaal verbessern. Aufdie Frage nach dem Handschuhversagen während einer Operationantworteten 78 % der Chirurgen, dass dadurch das Risiko einerInfektion an der Operationsstelle erhöht würde.Die Umfrage - die erste dieser Art - wurde von SERMO für Mölnlyckedurchgeführt. Bei dieser Umfrage wurden die wichtigsten Meinungen von510 Chirurgen aus sechs Ländern zur Infektionsprävention und zurRolle hochwertiger Handschuhe bei der Verbesserung der Sicherheit vonPatienten und Ärzten eingeholt.John Timmons, Clinical Staff Nurse und International MedicalDirector, kommentierte die Umfrageergebnisse wie folgt:"Jedes Jahr riskieren Millionen von Chirurgen und ihre Teams dieExposition gegenüber lebensbedrohlichen, durch Blut übertragbareViren. Diese bahnbrechende Umfrage unterstreicht den Wert, denChirurgen weltweit auf hochwertige Handschuhe legen. Chirurgen sindsich bewusst, wie wichtig hochwertige Handschuhe für ihre eigeneSicherheit und verbesserte Patientenergebnisse sind."OP-Handschuhe sind einer der Schlüsselfaktoren zur Vermeidung vonInfektionen im Operationssaal und sollten nicht als bloße Wareangesehen werden. Hohe Qualität bedeutet weniger Handschuhversagen,doch wir stellen zunehmend fest, dass weltweit der Preis über dieQualität gestellt wird."Informationen zu MölnlyckeMölnlycke (https://www.molnlycke.com/biogel/) ist ein weltweitführendes Unternehmen für Medizinprodukte und -lösungen. Unser Zielist es, die Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern. Deshalbstreben wir danach, jeden im Gesundheitswesen mit Lösungenauszustatten, die beste Ergebnisse erzielen. Wir entwickeln undvermarkten innovative Wundversorgungs- und Operationslösungen entlangdes gesamten Versorgungskontinuums, von der Prävention bis zupostakuten Versorgungsformen. Unsere Lösungen bieten ein gutesPreis-Leistungs-Verhältnis, was klinische und gesundheitsökonomischeErkenntnisse belegen.[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4145516/ [2]https://publishing.rcseng.ac.uk/doi/pdf/10.1308/003588409X359213 [3]https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf[4]https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdfLogo: https://mma.prnewswire.com/media/998246/Molnlycke_Logo.jpgPressekontakt:Michael LathamMichael.latham@lexcomm.co.uk+44 020 7025 2300Original-Content von: Mölnlycke Health Care, übermittelt durch news aktuell