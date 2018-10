Nackter Protest gegen Überfischung in Nord- und Ostsee: Prominente unterstützen Deutsche Umwelthilfe, Our Fish und Fishlove

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe, Our Fish und Fishlove fordernEnde der Überfischung in Nord- und Ostsee - Schauspielerinnen undSchauspieler unterstützen im Rahmen einer mobilen Plakataktion inBerlin - Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner muss sich am 15.und 16. Oktober in Luxemburg für Fangquoten im Einklang mitwissenschaftlichen Empfehlungen und eine nachhaltige Fischereieinsetzen - Tonnenweise Fische und Meerestiere gehen tot odersterbend als Beifang über BordAm 15. und 16. Oktober 2018 verhandelt die für Fischereizuständige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner mit deneuropäischen Fischereiministern in Luxemburg die Fangquoten für dieOstsee für 2019. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die europäischeInitiative Our Fish fordern Julia Klöckner auf, sich auf EU-Ebene fürdie Einhaltung der wissenschaftlichen Empfehlungen für Fangquoteneinzusetzen, um die Überfischung zu beenden. Unterstützung kommt vonprominenten Schauspielerinnen und Schauspielern mit einer bildstarkenAktion innerhalb der weltweiten Foto-Kampagne Fishlove: BennoFürmann, Nina Hoss, Vicky Krieps, Christiane Paul, Katja Riemann undTom Wlaschiha ließen sich nackt mit einem Fisch ablichten undprotestieren so gemeinsam mit der DUH und Our Fish für einenachhaltige Fischereipolitik.Aktuell sind mehr als 40 Prozent der Fischbestände in Europaüberfischt. Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer derDUH: "Immer wieder missachten die europäischen Fischereiminister beieinigen Beständen die wissenschaftlichen Empfehlungen für Fangquoten.Die Folge: Fischbestände können sich nicht ausreichend erholen underreichen folglich keine Größe, mit der sie nachhaltig befischtwerden könnten. Die Überfischung zu beenden, bedeutet intakteFischbestände, sichere Arbeitsplätze und Gewinne für die Fischersowie eine gesündere Meeresumwelt. Es ist höchste Zeit, dass dieeuropäischen Fischereiminister anfangen, alle EU-Bürger zu vertretenund eine langfristige wirtschaftliche und meeresschonende Perspektivezu eröffnen."Die Portraits der Schauspielerinnen und Schauspieler entstanden imRahmen der Fishlove-Fotokampagne. Die Fotografien von Benno Fürmann,Nina Hoss, Vicky Krieps, Christiane Paul, Katja Riemann und TomWlaschiha sind heute erstmals öffentlich zu sehen. In einer mobilenAusstellung wandern die riesigen Poster durch die BerlinerInnenstadt.Christiane Paul, Schauspielerin, die mit einem Lachs posiert,fordert: "Für die Zukunft unserer Meere, für die Küstengemeinden undFischer, die davon abhängen, dass sich unsere Fischbestände erholen,fordere ich unsere Fischereiministerin auf, sich für ein Ende derÜberfischung einzusetzen.""Eine Billion Fische werden im Jahr aus den Meeren gezogen, um vomMenschen verkauft, gegessen oder weggeworfen zu werden, wir reden danoch nicht von Beifang. Das kann doch nicht richtig sein", sagt KatjaRiemann, Schauspielerin, die einen Rotbarsch in den Händen hält."Die unglaubliche Artenvielfalt in unseren Meeren ist durchunseren steigenden Fischkonsum in Gefahr. Wir müssen uns für diesefaszinierenden Lebewesen einsetzen, denn Fische haben keine Lobby!Rettet unseren Fisch!", sagt Benno Fürmann, Schauspieler, der miteinem Steinbutt fotografiert wurde."Vor allem Deutschland positioniert sich gerne als fortschrittlichund nachhaltig, gehört aber zu den EU-Staaten, die die Ostsee amstärksten überfischen. Die Fischereiminister müssen aufhören, diekurzfristigen Profite der lokalen Wirtschaft in den Vordergrund zustellen zum Nachteil aller anderen Interessen und sich stattdessendarauf konzentrieren, unsere Meere für die Zukunft gesund zuerhalten. Die EU-Minister haben ein Gesetz unterschrieben, das dieÜberfischung beenden soll, und nun ist es an der Zeit, diesumzusetzen. Wenn wir auch in Zukunft Fisch wollen, müssen wir dieÜberfischung Europas beenden", drängt Tom Wlaschiha, Schauspieler,mit Petersfisch in den Händen.Hintergrund:Die Schauspielerinnen Nina Hoss und Vicky Krieps sowie TomWlaschiha wurden von Alan Gelati fotografiert. Fotograf Olaf Bleckerlichtete Christiane Paul, Katja Riemann und Benno Fürmann ab. DieFishlove-Kampagne ist Teil der Our Fish Initiative und wird inDeutschland durch die DUH koordiniert, um die europäischenRegierungen dazu zu bewegen, die Überfischung bis 2020 zu beenden.Die DUH setzt sich für eine ganzheitlich nachhaltige Fischereiein. Dazu zählt auch die Aktion #StopptRückwürfe. GefangeneMeerestiere, die zu klein oder aus anderen Gründen nicht für denTeller geeignet sind, müssen laut Gesetz als Beifang mit an Landgebracht und auf die Fangquoten angerechnet werden. Solche Rückwürfesind illegal und müssen aufhören. Sie minimieren nicht nur aktuelleBestände, sondern auch zukünftige Generationen. Eine vollständigeDokumentation der Fischerei ist deshalb notwendig, um das genaueAusmaß der Rückwürfe zu beziffern. Außerdem soll ein gerechtes undtransparentes Fangquoten-System installiert werden, dasumweltschonende Fischereibetriebe fördert. Meeresschutzgebiete inNord- und Ostsee dürfen nicht nur auf dem Papier bestehen. Überkonkrete Managementpläne - auch in anderen europäischen Gewässern -sollen sich Fischbestände erholen können.Über Fishlove:Die Fishlove-Fotokampagne wurde 2009 von Nicholas Röhl und derSchauspielerin Greta Scacchi ins Leben gerufen. Sie wollen damit aufdie problematischen Fischereipraktiken aufmerksam machen, die unsereMeeres-Ökosysteme zerstören. Seither ist es mit den Fishlove-Bilderngelungen, das Thema Überfischung weltweit auf die Titelseiten großerMedien zu bringen. An diesem visuellen Protest beteiligten sichbisher unter anderem Sir Ben Kingsley, Emma Thompson und HelenaBonham-Carter.Fast alle auf den Fotos gezeigten Fische werden kommerziellbefischt, obwohl einige der gezeigten Arten von Wissenschaftlern alsüberfischt und bedroht angesehen werden. Fishlove ist der Ansicht,dass die Verwendung dieser Fische in den Fotos gerechtfertigt ist, umaufzuzeigen, welche Arten bei Fortbestehen der Überfischung verlorengehen könnten. Der fotografierte Fisch wurde nicht extra für dieShootings gefangen, sondern im regulären Handel gekauft undanschließend verzehrt.Über Our Fish:Die Kampagne Our Fish will sicherstellen, dass dieEU-Mitgliedstaaten die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) umsetzen undfür nachhaltige Fischbestände in den europäischen Gewässern sorgen.Our Fish arbeitet mit Organisationen und Personen in ganz Europazusammen. Das gemeinsame Ziel: Die Überfischung muss beendet und dienachhaltige Befischung der europäischen Meere gewährleistet werden.Our Fish fordert die ordnungsgemäße Durchführung der GFP und dieeffektive Kontrolle der europäischen Fischereien.Our Fish ruft alle EU-Mitgliedstaaten dazu auf, nachhaltigeFanggrenzen auf der Grundlage wissenschaftlicher Empfehlungenfestzulegen und durch Überwachung und Dokumentation aller Fängesicherzustellen, dass ihre Fangflotten den Nachweis einernachhaltigen Fischerei erbringen.Die Deutsche Umwelthilfe koordiniert diese Arbeit in Deutschland.Links:- Die Fotos mit Wasserzeichen finden Sie hier:http://l.duh.de/p181011- Originalfotos erhalten Sie von Nicolas Rohl, +44 7941 492 305,nicky@fishlove.co.uk- Mehr Informationen zu nachhaltiger Fischerei und der Aktion ab13 Uhr unter: www.duh.de/fischerei- Zur Mitmach-Aktion #StopptRückwürfe und der Protestmail anFischereiministerin Julia Klöckner:https://www.duh.de/stopptrueckwuerfe/- Mehr Informationen zur Fishlove-Kampagne finden Sie unterwww.fishlove.co.uk sowie auf Twitter @fishlove2020, Instagram@fishlovecampaign und Facebook @fishlovecampaign- Mehr zur Initiative Our Fish: www.our.fish