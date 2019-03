Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -Endspurt beim Promibacken - und der Schwierigkeitsgrad steigt!Eine Woche vor dem Halbfinale startet "Das große Promibacken" amMittwoch, 6. März 2019, um 20:15 Uhr mit nackten Tatsachen. Die"Chocolate Naked Cake"-Challenge legt jegliche Fehler sofort offenund bringt die Promis mit der knapp bemessenen Zeitvorgabe an ihreLimits. Ob es diesmal Ruhm und Ehre für Ingolf Lück bei seinernackten "Rum und Ehre"-Torte gibt, bleibt fraglich: "Mir läuft geradedie Zeit davon. Ich musste Risiko gehen. Man sieht irgendwo Land, unddann bist du doch wieder auf dem großen Ozean." AuchPromibäcker-Konkurrent Sami Slimani klagt: "Zwei Stunden wareneinfach zu wenig Zeit für zwei Hände."Nach Schokoschatten sieht der Backklassen-Älteste Lück bei dertechnischen Prüfung aber wieder Sonne am Rosinenhimmel: "Liebe jungeKollegen, das sind einfach magische Hände, unter denen dieRosinenschnecken reagieren. Wie auch immer dieser Wettbewerb ausgehenwird, ich werde als Rosinenschneckenmann in die Geschichte dieserSendung eingehen!" Beim widerspenstigen Hefeteig bedarf es besonderemFingerspitzengefühl von Evi Sachenbacher-Stehle, Jasmin Wagner,Ingolf Lück, Gil Ofarim und Sami Slimani. Das gelingt den einen mehr,den anderen weniger ..."Das große Promibacken", Folge vier, moderiert von Enie van deMeiklokjes, produziert von Tower Productions - am Mittwoch, 6. März2019, um 20:15 Uhr in SAT.1.ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & Sports Christiane Maske Tel. +49 (89)9507-1163 Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa Schreiner Tel. +49 (89) 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell