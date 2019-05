Nackt, an der Wand und bei offenem Fenster - Die Schlaf-Ticks der Deutschen (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -41 Prozent der Deutschen finden, nackt schläft es sich besser.Außerdem schlafen die Deutschen am liebsten auf der Seite und mitAbstand zum Partner. Das ergab eine Umfrage von YouGov im Auftrag vonIKEA unter 5.000 Menschen in Deutschland*.Schlafen wie Gott uns schufDie Temperaturen steigen und der Flanell-Pyjama liegt längst inder Winterschublade. Da kann man auch ruhig einmal im Adamskostümschlafen - finden mindestens 4 von 10 Befragten. Eine umfangreicheSchlaf-Umfrage von IKEA unter 5.072 Menschen in Deutschland ab 18Jahren zeigt nicht nur, wie und wann unsere Mitmenschen schlafen,sondern auch, was sie dabei anhaben. Im Bett sind Männer freizügigerals Frauen: 49 zu 33 Prozent befürworten Schlaf-FKK. Diese Ansichtnimmt im Alter allerdings ab - zwischen 18 und 24 Jahren sind nochfast die Hälfte aller Schläfer dafür, ab 65 Jahren nur noch ein gutesDrittel.In der Ehe wird mehr angezogen, aber nur tendenziell. Etwa 15Prozent der Befragten aller Beziehungsformen sind überzeugteNacktschlaf-Befürworter - egal ob alleinstehend, verheiratet,geschieden oder verwitwet. Schlafen also so viele Leute wirklichnackt? Nein. Die erwähnten Zahlen zeigen die Ansicht der Befragten,dass es sich nackt besser schlafe - am Ende ziehen es nur etwa 12Prozent aller Befragten regelmäßig auch durch. Die Mehrheit schläftmehr oder weniger bekleidet im T-Shirt (32 %), Pyjama (22 %) odereinfach in Unterwäsche (16 %).Auf der Seite, an der WandDie Menschen in Deutschland sind Seitenschläfer: Mit 59 Prozentist die Seitenlage unangefochtene Spitzenposition. Auf dem Bauchliegen nur 12 Prozent, 8 Prozent schlafen am liebsten auf dem Rücken.18 Prozent wechseln zwischen den Positionen. Doch wo steht das Bett?An der Wand oder im Raum? Die Lager sind gespalten: 48 Prozent fühlensich sicherer mit einem Bett an der Wand, 52 Prozent könnten das Bettauch mitten im Raum stehen lassen. Das kann zum Streit mit demPartner führen - genau wie die Fragen zu Licht und Luft. Mehr alsdrei Viertel der Deutschen (76 %) bevorzugen es, mit offenem Fensterzu schlafen und zwei Drittel schlafen am besten in kompletterFinsternis (66 %). Zum Glück sind sich die meisten Paare in beidenFragen einig.Manche Menschen können nur in totaler Dunkelheit einschlafen,andere brauchen direktes Tageslicht, um aufzuwachen. "Beides istnicht optimal", erklärt Dr. Guy Meadows, Schlafforscher und Gründerder London Sleep School. "Am besten schlafen wir mit Vorhängen, diedas direkte Tageslicht abschwächen, aber dennoch etwas Licht insSchlafzimmer lassen."Trotz aller Gemeinsamkeiten legen die Deutschen Wert auf ihrepersönliche Freiheit - und auf Abstand vom Partner. Knapp die Hälfte(46 %) berühren ihren geliebten Menschen überhaupt nicht beimEinschlafen, nur sieben Prozent schlafen Arm in Arm ein. Partnerbrauchen Raum für sich, etwa mit einer eigenen Matratze (67 %) undeiner eigenen Decke (84 %).Medium-SchläferSchlaf ist sehr individuell - und damit auch die Vorlieben beimHärtegrad der Matratze. Die Hälfte der Befragten schläft "Medium".Nur ein gutes Drittel (36 %) bettet sich hart. Bei derMatratzenfüllung wählen 35 Prozent den traditionellen Federkern; 26Prozent wollen einen Schaumkern und neun Prozent schwören auf Latex.Eine Matratze sechs bis zehn Jahre zu nutzen, ist keine Seltenheit:Das gaben 15 Prozent der Befragten an. Bei 8 Prozent ist es sogarnoch länger her (oder sie haben die Matratze noch nie gewechselt).Ein knappes Drittel hat ihre Schlafunterlage vor bis zu fünf Jahrenangeschafft. Am Ende lohnt es sich - die große Mehrheit der Befragten(69%) bewertet die eigene Matratze mit gut oder sehr gut.* Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage derYouGov Deutschland GmbH, an der 5.072 Personen in Deutschlandzwischen dem 10.08.2018 - 22.08.2018 teilnahmen. Die ausführlichenErgebnisse stehen auf dem IKEA Unternehmensblog(http://ots.de/yCmMTa) zum Download bereit.Pressekontakt:Isolde Debus-SpangenbergCorporate CommunicationsTel.: (06122) 585 4482Isolde.Debus-Spangenberg@ikea.comOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell