Nachwuchswettbewerb des Magazins Technology Review / Die besten Innovatoren unter 35 gesucht (FOTO)

Hannover (ots) -Das Innovationsmagazin Technology Review sucht wieder jungeVordenker, die ausgetretene Pfade verlassen und mit ihren Ideen dieZukunft prägen. Ausgezeichnet werden konkrete Projekte und einzelnePersonen. Wissenschaftler, Entwickler und Ingenieure können sichselbst bewerben oder vorgeschlagen werden. Voraussetzung: DieBewerber sind am 31. Dezember 2017 nicht älter als 34 Jahre undbesitzen entweder die deutsche Staatsbürgerschaft oder forschen inDeutschland an dem eingereichten Projekt. Einsendeschluss ist der 12.März 2017.Mit seinem Nachwuchspreis ehrt das Magazin Technology Review nunzum vierten Mal Innovatoren unter 35 Jahren, die Ungewöhnliches aufihrem Gebiet geleistet haben. Die eingereichten Projekte können ausden Natur-, Ingenieur- und Computerwissenschaften stammen. Gewürdigtwerden innovative Ideen aus allen Technologiebereichen, vonIT-Anwendungen über Materialforschung, Robotik, Medizin undBiotechnologie bis hin zu Chemie, Energie und Verkehr.Den Nachwuchspreis rief vor 17 Jahren die US-amerikanische MITTechnology Review ins Leben, das Innovationsmagazin des MassachusettsInstitute of Technology. Er gilt als eine der renommiertestenAuszeichnungen für junge Innovatoren. Zu den Preisträgern gehörenFacebook-Gründer Mark Zuckerberg und Daniel Ek von Spotify. DerWettbewerb findet mittlerweile in Belgien, Deutschland, Frankreich,Italien, Polen und Spanien statt und wird europaweit von der BNPParibas Gruppe unterstützt. Partner der deutschen Ausgabe istaußerdem die Consorsbank.Technology Review kürt zehn Gewinner, unter ihnen den "Innovatorof the Year". Im Juni (genauer Termin folgt) werden die Innovatorenauf einem eigenen Event in Berlin vorgestellt, zudem werden sie inder Juli-Ausgabe von Technology Review porträtiert. Alle zehnGewinner sind darüber hinaus automatisch für den europaweitenWettbewerb "Innovators under 35 Europe" nominiert. Die Teilnahme ameuropäischen Wettbewerb kann nur über diesen Weg erfolgen. DieAuszeichnung ist nicht mit einem Geldpreis verbunden.Teilnahmebedingungen und nähere Informationen unterwww.technologyreview.de/TR35 . Für Rückfragen steht zudem StephanBrünig unter office@tr.heise.de zur Verfügung.Technology Review ist die monatlich erscheinende deutsche Ausgabeder berühmten "MIT Technology Review". Das Innovationsmagazinberichtet seit mehr als zehn Jahren über neueste technologischeTrends, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft und unser Lebenzu verändern. Das Magazin identifiziert Marktchancen und den Nutzenvon Innovationen vor allem aus Informations-, Bio- undNanotechnologie, Energie, Verkehr, Raumfahrt, Medizintechnik undMaterialforschung.Innovators under 35 - in den USA gilt der Preis als eine derrenommiertesten Auszeichnungen für junge, begabte Wissenschaftler undEntwickler. Der Preis wird bereits seit 16 Jahren von deramerikanischen Ausgabe von Technology Review, dem Innovationsmagazindes Massachusetts Institute of Technology, vergeben.Über BNP Paribas in DeutschlandBNP Paribas ist eine global tätige Bank mit vier Heimatmärkten inEuropa - Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Weltweit ist siemit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten. InDeutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sichmit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert.Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund5.000 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionenbetreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebotvon BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank.www.bnpparibas.de