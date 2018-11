Nachwuchswerbung und grüne Gastronomie auf der GastRo 2018

ROSTOCK (dpa-AFX) - 270 gastronomische Aussteller aus dem In- und Ausland erwarten die Veranstalter der GastRo vom 18. bis 21. November in Rostock.



Im Mittelpunkt der nach eigenen Angaben größten Gastronomiefachmesse im Nordosten stehen die Werbung um Nachwuchs, eine der größten Sorgen der Branche, sowie die Unternehmensnachfolge, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Daneben geht es wie gewohnt um aktuelle Trends bei Essen, Getränken und Beherbergung. Einer davon sei Green Gastro, also der bewusste Umgang mit Ressourcen, mehrfache Verwendung von Produkten und die Nutzung smarter Küchentechnik. Rund ein Viertel der Aussteller stamme aus Mecklenburg-Vorpommern./fhs/DP/tos