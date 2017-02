Hamburg (ots) - "It's all about love" - das ist das Motto dergemeinsamen Ausschreibung des NDR, der Filmförderung HamburgSchleswig-Holstein (FFHSH) und der nordmedia - Film- undMediengesellschaft Niedersachsen / Bremen für die Nachwuchsreihe"Nordlichter" zum Jahr 2018. Im Rahmen des Förderprogramms"Nordlichter" für norddeutsche Nachwuchsautoren, -regisseure und-produzenten werden für das Jahr 2018 Konzepte gesucht: Bis zum 15.April können Exposés, Treatments oder Drehbücher für abendfüllendeSpielfilme oder erstmals einer vierteiligen Miniserie (4 x 45 Min.)eingereicht werden.Liebe bedeutet größte Zuneigung für einen anderen, verbunden mitLeidenschaft, Rausch, Romantik, Sehnsucht und Sex. Vertrauen undGlaube an die große Liebe führen zu Glück und Unglück, davon kann mankomisch und tragisch, dramatisch und drastisch erzählen. Die Fördererwollen dabei im Zeitalter von Dating Apps und Social Media dasAugenmerk der jungen Filmemacherinnen und Filmemacher bewusst nichtnur auf abendfüllende Spielfilme, sondern auch auf das Erzählformatder Mini-Serie lenken.Unzählige Klassiker wie "Vom Winde verweht", "Casablanca","Frühstück bei Tiffany", "Harold and Maude", "Die Geschichte derAdele H.", "Jenseits von Afrika", "Schlaflos in Seattle", "OpenHearts", "Broke Back Mountain", "In the Mood for Love" oder "C'estla vie" haben Männer wie Frauen über Generationen hinweg zu Tränengerührt und zum Träumen gebracht, ihr Weltbild nachhaltig geprägt underschüttert. Welche Beziehungsgeschichten und Liebeskonzepte hat dieGeneration der 20- bis 30-jährigen Filmemacherinnen und Filmemacherheute? Was bedeutet für sie Liebe und Beziehung?Norddeutsche Nachwuchstalente (Herkunft oder Wohnsitz) in denBereichen Drehbuch, Regie oder Produktion können ihre Ideen zum Thema"Liebe" in einem Genre ihrer Wahl in Form von Exposés, Treatmentsoder Drehbüchern einreichen. Mindestens eines der Nachwuchstalente(Buch / Regie / Produktion) sollte aus Norddeutschland kommen.Unter dem Titel "Nordlichter" fördern der Norddeutsche Rundfunk(NDR), die FFHSH und die nordmedia seit 2014 gemeinsamNachwuchsfilme. Im Jahr 2018 sollen in Norddeutschland zum Thema"Liebe" Nachwuchsprojekte entstehen. Erstmalig soll bei den neuentstehenden Spielfilmprojekten auch eine mögliche Auswertung im Kinostärker im Fokus stehen.Im Herbst 2016 hatten die "Nordlichter" der zweiten Staffelerfolgreich ihre Festival- und Fernsehpremieren im NDR. Derzeitbefinden sich drei "Nordlichter" im Genre des Mysteryfilms im Drehbzw. in der Vorbereitung.NDR, FFHSH (Ann Kathrin Lewerenz) und nordmedia (Katrin Burchard)stehen gleichermaßen als erste Ansprechpartner zur Verfügung.Vor einer Antragstellung bei den Filmförderungen sind dieProjektvorschläge zu richten an:NDRFilm, Familie & SerieSabine HoltgreveHugh-Greene-Weg 122529 HamburgE-Mail: s.holtgreve@ndr.deNDRFilm, Familie & SerieDaniela MussgillerHugh-Greene-Weg 122529 HamburgE-Mail: d.mussgiller@ndr.deoder (auch für weitere Informationen zu den "Nordlichtern") an:NDRFilm, Familie & SerieChristian Granderath (Abteilungsleiter)Hugh-Greene-Weg 122529 HamburgE-Mail: c.granderath@ndr.deNDRFilm, Familie & SerieSarah Kristin Richter (Organisation)Hugh-Green-Weg 122529 HamburgE-Mail: s.richter@ndr.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell