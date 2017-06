Mönchengladbach (ots) -Ab Montag, 12. Juni startet bei real,- bundesweit die neueSammelaktion "Mein kleiner Bio-Garten". real,- möchte innerhalb dersechswöchigen Aktionszeit vor allem Kinder, aber auch interessierteErwachsene für Natur und Garten begeistern und lädt dazu ein, eineneigenen Kräuter- und Gemüsegarten anzulegen. Alle Hobby- undNachwuchsgärtner erhalten vom 12. Juni bis einschließlich 22. Juli2017 bei jedem Einkauf von je 20 Euro Einkaufswert ein Saattöpfchengratis. Insgesamt gibt es 16 verschiedene Saattöpfchen zu sammeln -angefangen von Bio-Dill über Bio-Cherrytomaten bis hin zurBio-Karotte gibt es die passenden Samen zum Verfeinern von Salaten,Pizza- und Pasta-Gerichten, Eintöpfen oder auch Smoothies. Damit diekleinen Gärtner schnell Ergebnisse sehen können, hat real,- schnellwachsende Pflanzen ins Sammel-Saatsortiment aufgenommen. Und damit imGarten oder auch auf der heimischen Fensterbank kein Chaos herrscht,wird eine Gärtnerbox, in der alle 16 Kräuter- und GemüsesaatbecherPlatz finden für je 2,49 Euro angeboten. Darüber hinaus gibt es einachtseitiges Begleitheft mit allen Informationen rund ums Säen,Pflanzen und Ernten kostenlos.Handeln aus Verantwortung"Intakte Ökosysteme erfüllen für die menschliche Gesellschaftwichtige Leistungen und Funktionen. Als Händler setzen wir uns seitlangem aktiv für ein verantwortungsvolles Handeln entlang dergesamten Lieferkette ein, so auch für einen verantwortungsvollenUmgang mit unserer Natur. Gerade für Kinder ist die Wertschätzung unddas Verständnis für eine intakte Umwelt elementar. Mit dieser Aktionversuchen wir im Sinne unserer Nachhaltigkeitsstrategie, Kinder undinteressierte Erwachsene über ein kleines heimisches Ökosystem zurückzur Natur zu führen und ihr Interesse für gesunde Lebensmittel zuwecken", so real,- CEO Patrick Müller-Sarmiento.Pflanzen, gießen und 2.000 Euro erntenGesät und gepflanzt werden, kann überall. Kindergärten undKindertagesstätten können im Rahmen der sechswöchigen Aktionen einenScheck in Höhe von 2.000 Euro gewinnen. Unter dem Motto "Jetzt wird'sgrün im Kindergarten" beginnt der große Kindergarten- undTagesstätten-Wettbewerb um die zehn besten Nachwuchsgärtner-TeamsDeutschlands. Alle Erzieher/-innen sind aufgerufen, mit den Kinderneinen kleinen Garten auf dem Fensterbrett oder im Garten zu pflanzen.Dann heißt es nur noch regelmäßig gießen, bevor das Gemüse und dieKräuter in Bio-Qualität geerntet werden können und einer voninsgesamt zehn Schecks in Höhe von je 2.000 Euro gewonnen werdenkann. Über den gesamten Aktionszeitraum wird zudem auf der real,-Facebookseite wöchentlich der schönste "kleine Bio-Garten"Deutschlands gekürt. Weitere Informationen zur gesamten Aktion stehenab dem 12. Juni unter www.real.de/markt/mein-kleiner-bio-garten zurVerfügung.Pressekontakt:real,- SB-Warenhaus GmbH | Reyerhütte 51 | 41065 MönchengladbachTelefon: +49 2161 403-826 | Telefax: +49 2161 403-270826E-Mail: presse@real.deOriginal-Content von: real,- SB-Warenhaus GmbH, übermittelt durch news aktuell