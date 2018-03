Nachwahl von Vorstandsmitgliedern

Berlin (ots) - Die Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktionteilt mit:In ihrer Sitzung am heutigen Dienstag, 20. März 2018, hat dieCDU/CSU-Bundestagsfraktion Nachfolger für Vorstandsmitgliedergewählt, die Funktionen in der Bundesregierung übernommen haben.Vom CDU-Teil wurden als neue Stellvertretende Vorsitzende gewählt:Hermann Gröhefür den Bereich Arbeit und Soziales, Arbeitnehmer, WirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklungmit 150 Stimmen (91,4 Prozent)Carsten Linnemannfür den Bereich Wirtschaft und Energie, Mittelstand, Tourismusmit 144 Stimmen (91,1 Prozent)Außerdem wurden vom CDU-Teil als neue ParlamentarischeGeschäftsführerin gewählt:Heike Brehmermit 156 Stimmen (95,7 Prozent)Als neue Arbeitsgruppenvorsitzende (Sprecher der Fraktion in denBundestagsausschüssen) wurden von der Gesamtfraktion gewählt:Für die Arbeitsgruppe Angelegenheiten der Europäischen Union:Florian Hahnmit 185 Stimmen (92,5 Prozent)Für die Arbeitsgruppe Innen:Mathias Middelbergmit 181 Stimmen (88,3 Prozent)Für die Arbeitsgruppe Kultur und Medien:Elisabeth Motschmannmit 183 Stimmen (91,0 Prozent)Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-52360Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuell