"Nachtschicht - Ladies First" / Neuer Lars Becker-Krimi im ZDF (FOTO)

Mit dem Krimi "Ladies First" zeigt das ZDF am Montag, 20. Februar2017, 20.15 Uhr, den 14. Film der Krimireihe "Nachtschicht" als"Fernsehfilm der Woche". In dieser "Nachtschicht" von Autor undRegisseur Lars Becker ermittelt das Team des Kriminaldauerdienstes(KDD), dargestellt von Barbara Auer, Armin Rohde, Minh-Khai Phan-Thi,Christoph Letkowski und Özgür Karadeniz, in der mörderischen Welt desShowgeschäfts.Hauptkommissar Erichsen (Armin Rohde) und sein Kollege YannickKruse (Christoph Letkowski) rasen zu einem Unfallort. ImStraßengraben hängt ein teurer und nun völlig demolierter Sportwagen.Bei dem anderen Unfallauto handelt es sich um den uralten PKW vonEmma Graf (Nora von Waldstätten).Eigner des Luxusmobils ist Jacky Herbst (Jürgen Vogel), einangesagter, erfolgreicher Entertainer und Comedian. Er telefoniertaufgeregt mit seinem Manager Leo Strootmann (Henry Hübchen), einerKoryphäe in der hippen Comedyszene. Der will Jacky möglichst schnellins Theater bekommen, denn heute soll die neue Show "Ladies First'"beginnen. Bevor Jacky den Unfallort verlassen kann, lässt er nocheine "Bombe" platzen: Es sei auf sie geschossen worden, und er habeden Sniper gesehen. Ein überzogener Witz des durchgeknalltenComedians? Von wegen!In weiteren Rollen spielen Anatole Taubman, Aurel Manthei, SaschaAlexander Gersak, Alexander Scheer, Marleen Lohse, Peter HeinrichBrix, Albrecht Ganskopf und andere.