Nachtrag von Artmarket.com bezüglich der Kryptowährung Artprice Coin im NFT-Markt

Paris (ots/PRNewswire) -Im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 7. Dezember 2021: Hier ist der Grund, warum der Kunstmarkt durch die NFT-Revolution mit Artprice ein exponentielles Wachstum erfahren wird (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.prnewswire.com%2Fnews-releases%2Fartmarketcom-heres-why-the-art-market-via-the-nft-revolution-will-enjoy-exponential-growth-with-artprice-301438529.html&data=04%7C01%7Crelease%40prnewswire.co.uk%7Cf4a4c0e785c048681d4108d9bd932085%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C637749261887499809%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=HGf69GVdwKXBkacDQ4ohLH7UomL11enpXoWnr6wuAms%3D&reserved=0)hat Artmarket.com Anfragen von Aktionären, Investoren, Beobachtern und der Kryptowährungsgemeinschaft erhalten, die sich insbesondere auf den folgenden Absatz in dieser Pressemitteilung beziehen:„Die DNS artpricecoin.com, angemeldet im Dezember 2017 (zusammen mit allen entsprechenden Namen), illustriert das frühe Bewusstsein von Artprice by Artmarket für diesen Paradigmenwechsel zu NFT und Kryptowährungen."Artmarket.com möchte darauf hinweisen, dass aktuell noch keine spezifische Kryptowährung für die Gruppe existiert. Es ist vielmehr so, dass Arbeitsgruppen des Unternehmens nach intensiven Überlegungen verschiedene Szenarien entworfen haben, für den Fall, dass französische bzw. europäische Gesetzgeber bzw. amerikanische Gesetzgeber praktikable gesetzliche Rahmenbedingungen für eine Krypto-Kultur schaffen. Die Krypto-Kultur hat bereits eine relativ lange Geschichte und derzeit haben mehr als eine Milliarde Menschen auf der ganzen Welt daran teil.Die Entwicklung und Umsetzung dieser Rahmenbedingungen (d. h. die rechtliche Anpassung an eine bestehende Realität) ist ein Prozess, der in der Geschichte immer wieder zu beobachten war, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Wissenschaft im 20. Jahrhundert.Die internationale Strategie von Artmarket.com sieht seit langem die Schaffung einer spezifischen Kryptowährung für den Kunstmarkt vor, wie die Anmeldung des DNS artpricecoin.com (.net .org, etc. und die entsprechenden Namen) bezeugt.Artprice beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den historischen und wirtschaftlichen Realitäten des Kunstmarktes, sowohl in seinem Kern als auch in seiner Peripherie, und möchte die heute aufstrebende Kryptowährungsgemeinschaft an den wahren Ausgangspunkt der Kryptokultur erinnern: das mythische kryptoanarchistische Manifest von Timothy C. May auf dem CypherPunk-Treffen im Jahr 1992.Die Groupe Serveur, seit 1987 ein Internet-Pionier in Europa und Referenzaktionär von Artprice by Artmarket, hat der CypherPunk-Gemeinschaft stets ein offenes Ohr geschenkt und ist selbst seit 1991 regelmäßiger Nutzer von PGP (Pretty Good Privacy).Thierry Ehrmann, Gründer der Server Group: „Der Informatiker Philip Zimmermann ist ein Visionär. Er hat sehr schnell die Notwendigkeit des Schutzes personenbezogener Daten verstanden."Die Kultur der Groupe Serveur hat ihre Wurzeln in der Kryptologie und steht der Electronic Frontier Foundation sehr nahe. Simon Singhs Buch The Code Book (1999) ist eine perfekte Illustration der Geschichte der Kryptologie, wie sie Groupe Serveur erlebt hat.Mit einer geeigneten Gesetzgebung in Europa bzw. den USA soll die Ausgabe dieser Kryptowährung durch die amerikanische Tochtergesellschaft Artprice Inc. (SoundView Press seit 1992) ein primäres Ziel verfolgen: den Künstlern wieder den zentralen Platz einzuräumen, den sie auf dem Kunstmarkt einnehmen sollten.Thierry Ehrmann erklärt: Historisch betrachtet war der Paradigmenwechsel, den wir heute als „Renaissance"' bezeichnen, dem Einfluss von NFTs auf die Kunstwelt am nächsten. Seit Johannes Gutenbergs Druckerpresse, die es Künstlern ermöglichte, Editionen ihrer Werke zu drucken, hat es keine derart massive Übertragung von Macht in die Hände von Künstlern gegeben.Die Renaissance ermöglichte es den Künstlern, Einkommen zu erzielen und ihre Produktion in ihren Werkstätten und Fabriken unabhängig zu kontrollieren. Heute, da Kryptowährungen für den exponentiell wachsenden NFT-Markt unerlässlich sind, erleben wir einen ähnlichen Paradigmenwechsel."Thierry Ehrmann, der CEO von Artmarket.com und Gründer von Artprice, ist Bildhauer und bildender Künstler, seit über 36 Jahren bei Urheberrechtsgesellschaften registriert und Schöpfer der berühmten Abode of Chaos, einem riesigen CyberPunk- und dystopischen Metaverse mit 6.300 Werken auf einem 9.000 m² großen Gelände in Lyon, Frankreich.https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013Thierry Ehrmann ist sich der Bedingungen und Verantwortlichkeiten der Künstler von heute sehr bewusst. Seit drei Jahrzehnten kommuniziert er täglich mit anderen Künstlern verschiedener Disziplinen und organisiert lebhafte Debatten mit den Künstlern, die in der Abode of Chaos leben.Artmarket.com will die Künstler aus den Fängen eines unversöhnlichen Systems befreien, das ihre Entwicklung hemmt. Früher von den Aufträgen der kirchlichen Hierarchien und später von den königlichen Familien und Aristokraten abhängig, sehen sich die Künstler heute sehr oft mit unüberwindbaren wirtschaftlichen Hindernissen konfrontiert, die sie daran hindern, sich einen Namen zu machen und für ihre Arbeit angemessen entlohnt zu werden.Die autorisierte Schaffung der Kryptowährung Artprice Coin durch Artmarket.com wird es letztendlich ermöglichen, das Gleichgewicht zwischen Künstlern und anderen Akteuren auf dem Kunstmarkt wiederherzustellen - ein Gleichgewicht, das oft zu Ungunsten der Künstler ausfällt - durch eine gerechtere Verteilung des Reichtums zwischen den Beteiligten.So können Kunstschaffende ihr Einkommen und ihren Bekanntheitsgrad steigern, ohne ihren Ruf und ihre Beziehungen zu den wichtigsten Beteiligten des Kunstmarktes zu schädigen.Im Jahr 2022 werden ganze Gemeinschaften von Street-, Landschafts- oder Performance-Künstlern, die aufgrund der Besonderheit ihrer Werke oft wirtschaftlich vom Kunstmarkt isoliert sind, endlich die Möglichkeit haben, durch den Austausch von Artprice Coin durch Artmarket.com direkt mit ihrem Publikum zu handeln.Bild: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2021/12/Philip-Zimmermann-IMG-7720.jpg]Copyright 1987-2021 Thierry Ehrmann www.artprice.com (https://www.artprice.com/) - www.artmarket.com· Zögern Sie nicht, unsere Abteilung für Statistik zu kontaktieren, wenn Sie Fragen zu Statistiken und personalisierten Studien haben: econometrics@artprice.com· Testen Sie unsere Dienstleistungen (kostenlose Demo): https://www.artprice.com/demo· Abonnieren Sie unsere Dienste: https://www.artprice.com/subscriptionInformationen zu Artmarket:Artmarket.com ist auf der Eurolist von Euronext Paris, SRD long only und Euroclear gelistet: 7478 - Bloomberg: VR China - Reuters: ARTF.Entdecken Sie Artmarket und seine Abteilung Artprice auf Video: www.artprice.com/videoArtmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von ihrem CEO, Thierry Ehrmann, gegründet. Artmarket und seine Abteilung Artprice werden von der 1987 gegründeten Groupe Serveur kontrolliert.Siehe zertifizierte Biographie in Who's who ©:Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WhosWhoInFrance.pdfArtmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt, unter anderem mit seiner Abteilung Artprice, die weltweit führend ist in der Sammlung, Verwaltung und Nutzung von historischen und aktuellen Kunstmarktinformationen in Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen, die mehr als 770.000 Künstler abdecken.Artprice by Artmarket, der weltweit führende Anbieter von Informationen über den Kunstmarkt, hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Global Standardized Marketplace die weltweit führende Fine Art NFT Plattform zu werden.Artprice Images® ermöglicht den unbegrenzten Zugang zur größten Bilddatenbank des Kunstmarktes der Welt: nicht weniger als 180 Millionen digitale Bilder von Fotografien oder Stichreproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren Kunsthistorikern.Artmarket sammelt mit seiner Artprice-Abteilung ständig Daten von 6300 Auktionshäusern und erstellt zentrale Kunstmarktinformationen für die wichtigsten Presse- und Medienagenturen (7.200 Veröffentlichungen). Seine 5,4 Millionen Nutzer („Mitglieder-Login" und Social Media) haben Zugang zu den von anderen Mitgliedern aufgegebenen Anzeigen, ein Netzwerk, das heute den führenden Global Standardized Marketplace® für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu einem festen oder Angebotspreis darstellt (Auktionen unterliegen den Absätzen 2 und 3 des Artikels L 321.3 des französischen Handelsgesetzbuchs).Artmarket mit seiner Artprice-Abteilung wurde von der BPI, der Investitionsbank des französischen Staates, mit dem staatlichen Label „Innovatives Unternehmen" ausgezeichnet (zum zweiten Mal im November 2018 für einen weiteren Zeitraum von 3 Jahren). Die Bank unterstützt das Unternehmen bei seinem Vorhaben, seine Position als Global Player auf dem Kunstmarkt zu festigen.Der Artprice Marktbericht 2020/21 für zeitgenössische Kunst von Artmarket.com:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021Artprice by Artmarkets Weltweiter Kunstmarktbericht 2020, veröffentlicht im März 2021:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2020Verzeichnis der von Artmarket mit seiner Abteilung Artprice veröffentlichten Pressemitteilungen:serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseEN.htmVerfolgen Sie alle Neuigkeiten des Kunstmarktes in Echtzeit mit Artmarket und seiner Artprice-Abteilung auf Facebook und Twitter:www.facebook.com/artpricedotcom/ (über 5,4 Millionen Follower)twitter.com/artmarketdotcomtwitter.com/artpricedotcomEntdecken Sie die Alchemie und das Universum von Artmarket und seiner Kunstpreisabteilung https://www.artprice.com/videomit Sitz im berühmten Organe Contemporary Art Museum, von der New York Times als „Wohnsitz des Chaos" bezeichnet: https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013L'Obs - Das Museum der Zukunft: https://youtu.be/29LXBPJrs-owww.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999(4,4 Millionen Follower)https://vimeo.com/124643720Kontakt zu Artmarket.com und seiner Artprice-Abteilung – Kontakt: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1707801/Artmarket_Philip_Zimmermann.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpgPressekontakt:+33(0)478-220-000Original-Content von: Artmarket.com, übermittelt durch news aktuell