"Nachtigall" - Hochschulperle des Monats November geht nach Mittweida

Essen/Berlin (ots) - Wie plant man Lebensräume, die gleichzeitig ökologisch,ökonomisch und sozial sinnvoll sind? Im Projekt "Nachtigall" der HochschuleMittweida lernen Studierende gemeinsam mit Kommilitonen der TU Chemnitz, Ideenfür die nachhaltige Gestaltung von Stadt zu entwickeln, erwerbenMethodenkompetenz und erfahren, wie wertvoll dabei die fachübergreifendeZusammenarbeit ist. Der Stifterverband zeichnet das innovative didaktischeKonzept mit der "Hochschulperle Future Skills" des Monats November aus.Die "Hochschulperle Future Skills" geht im November an die Hochschule Mittweidafür ihr kooperatives Lehr-Lernprojekt "Nachtigall". "Nachtigall" steht für"Nachhaltigkeit agil lenken". Das einsemestrige und interdisziplinäre Projektrichtet sich an Studierende der Hochschule Mittweida im Immobilien- und FacilityManagement sowie an Kommilitonen der Technischen Universität Chemnitz in denBereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Wirtschaftswissenschaften. DieStudierenden lernen, wie sie vielschichtige Herausforderungen beim ThemaNachhaltigkeit in der Stadtentwicklung in fächerübergreifenden Teams kreativlösen können. Dabei arbeiten sie gemeinsam mit den Entscheidern in den Kommunenan tatsächlichen Problemen, präsentieren ihre Lösungsideen und bewerten sieregelmäßig.Bei "Nachtigall" nutzen die Studierenden innovative Ansätze imProjektmanagement, so genannte agile Methoden, die ursprünglich aus derSoftwareentwicklung kommen. Bei diesen neuen Methoden geht es im Kern um dieFähigkeit, sich ändernde Rahmenbedingungen als Teil des Projektes zu verstehen -nicht als Störfaktor oder Risiko. Eine dieser Methoden, die im Projekt"Nachtigall" eingesetzt wird, ist beispielsweise die Kreativtechnik "Scrum". Mitihr sind die Studierenden angehalten, ungewöhnliche Denkrichtungeneinzuschlagen, Perspektiven zu wechseln und die Stärken interdisziplinärer Teamszu nutzen. Der so entstehende kreative Raum fördert gute Ideen und beschleunigtdie Ergebnisproduktion."Mit dem Projekt 'Nachtigall' nutzt die Hochschule Mittweida Future Skills wie'Scrum' und schult ihre Studierende in diesen innovativen Methoden", so die Jurydes Stifterverbandes zur Entscheidung, die "Hochschulperle Future Skills" imNovember nach Sachsen zu vergeben. "Gleichzeitig ist 'Nachtigall'interdisziplinär angelegt und bedient ein gesellschaftlich hoch relevantesThema."Weitere Informationen unter: http://ots.de/EQCMlRWas ist eine Hochschulperle?Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die in einer Hochschulerealisiert werden. Weil sie klein sind, werden sie jenseits der Hochschulmauernkaum registriert. Weil sie glänzen, können und sollten sie aber auch andereHochschulen schmücken. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperlevor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die "Hochschulperledes Jahres" gekürt. 2019 steht die Hochschulperle unter dem Schwerpunkt FutureSkills. Damit sind die Kompetenzen gemeint, die in den nächsten Jahren vor demHintergrund von Digitalisierung und neuen Arbeitsformen für das Berufsleben unddie gesellschaftliche Teilhabe wichtiger werden. http://www.hochschulperle.de