Nachteilsausgleiche für Menschen mit Behinderungen: Was steht mir zu?

Es gibt viele Nachteile, die Menschen mitBehinderungen im Alltag in Kauf nehmen müssen. Unter bestimmtenVoraussetzungen können die Betroffenen jedoch besondere Schutzrechteund Hilfen beanspruchen. Die so genannten Nachteilsausgleiche sollenhelfen, die behinderungsbedingten Nachteile auszugleichen. Dabei gehtes um ein breites Spektrum - vom Kündigungsschutz am Arbeitsplatz bishin zur Freifahrt im Nahverkehr. Doch für viele der 7,8 Millionen inDeutschland Betroffenen bedeutet es eine hohe Hürde, um ihre Rechteeinzufordern. Denn für wen welche Nachteilsausgleiche in Fragekommen, hängt von der Art der Behinderung und weiteren Faktoren ab.Das neue SoVD-Serviceheft "Nachteilsausgleiche für Menschen mitBehinderungen - das sind Ihre Ansprüche" informiert über das komplexeThema und macht es anschaulich. Im Zentrum stehen insbesondereFragen, was Nachteilsausgleiche sind und wer diese erhält:Was bedeutet der Grad der Behinderung? Und wie gliedern sich dieverschiedenen Nachteilsausgleiche nach Themengebieten? Diese undweitere Fragen beantwortet der neue Ratgeber, der als Downloadkostenlos genutzt werden kann.Der SoVD vereint über 580.000 Mitglieder und unterhält einbundesweites Netz von Sozialberatungszentren, die die Beratung deranspruchsberechtigten Mitglieder in allen sozialrechtlichenAngelegenheiten und die Vertretung vor den Sozialgerichtendurchführen. Der SoVD nimmt die Interessen der Mitglieder auch vordem Bundessozialgericht wahr.Pressekontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell