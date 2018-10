"Nachtcafé: Die letzten Tabus - was keiner wissen darf" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Jochen Schropp, derjahrelang seine Homosexualität in der Öffentlichkeit verschwieg /Freitag, 5. Oktober 2018, 22:00 Uhr, SWR FernsehenInkontinenz, Geschwisterinzest oder Pornosucht - wer spricht inseinem Freundeskreis offen über solch intime Details? JedeGesellschaft hat ihre eigenen Tabus - ungeschriebene Gesetze undBenimmregeln des Zusammenlebens, die bereits Kleinkinder einzuhaltenlernen. Wer ein Tabu bricht, riskiert, dass sich sein Umfeld von ihmdistanziert. So schweigt die Managerin darüber, dass sie seit Jahrennur mit der täglichen Dosis Kokain ihren Job durchstehen kann - oderder Nachbar darüber, dass er hinter den Vorhängen mit seinerlebensechten Silikonpuppe auf dem Sofa vor dem Fernseher sitzt.Toleranz, Offenheit und Vielfalt. Dennoch löst es eine Medienwelleaus, wenn sich ein ehemaliger Fußballprofi als homosexuell outet -oder es gibt Demonstrationen, wenn Grundschüler über Transsexualitätaufgeklärt werden sollen oder religiös besetzte Symbole karikiertwerden. Was in Deutschland vielleicht längst kein Tabu mehr bricht,kann in anderen Kulturen unter Umständen lebensbedrohlich sein.Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé:Die letzten Tabus - was keiner wissen darf" am Freitag, 5. Oktober,22:00 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Jochen Schropp verschwieg in der Öffentlichkeit jahrelang, dass erhomosexuell ist Jahrelang hielt der Schauspieler und Mädchenschwarmseine Homosexualität in der Öffentlichkeit geheim - aus Scham undAngst vor dem Karriereknick. Vor vier Monaten machte Jochen Schroppdann aber doch Schluss mit dem Versteckspiel und lüftete dasGeheimnis. Dies war für ihn auch im 21. Jahrhundert kein leichterSchritt: "Ich spürte aber eine Verpflichtung, anderen Mut zu machen -und fühle mich seither befreit."Meggie Beck lüftete nach fast 70 Jahren ein Familiengeheimnis AuchMeggie Beck ist mit einem großen Geheimnis aufgewachsen: Über ihreHerkunft und ihren Vater wurde nie gesprochen - stattdessen bekam siein ihrem Dorf auf der Schwäbischen Alb schon früh zu spüren, dassetwas bei ihr anders ist. Es mussten fast 70 Jahre vergehen, bis siedie Antwort darauf bekam, was früher nie ausgesprochen wurde: "Ichwar eine Schande für meine Familie, denn mein Vater war einfranzösischer Gendarm und ich ein Besatzungskind."Bettina leidet durch Inzucht unter einer seltenen ErbkrankheitAuch in Bettinas Familie gab es ein dunkles Familiengeheimnis: LangeZeit hielt sie den falschen Mann für ihren Vater. Bis sie vor zweiJahren durch einen Gentest auf die schockierende Lösung für ihregesundheitlichen Beschwerden kam: Inzucht. Bettina leidet an einerseltenen Erbkrankheit. Der Grund: Ihre Eltern sind eng miteinanderverwandt. Ihr Vater ist der Bruder ihrer Mutter. Als sie daraufhinein klärendes Gespräch mit ihrem Erzeuger suchte, stieß sie auf taubeOhren: "In meiner Familie ist das Thema nach wie vor tabu."Robin Rehmann berichtet von seiner Inkontinenz Darüber spricht mannicht - das kennt auch Robin Rehmann. Lange bewegte sich der jungeSchweizer nur auf der Überholspur: Keine Party war ihm zu wild undals Punkmusiker keine Bühne zu klein. Bis ihn vor sechs Jahren eineDarmerkrankung zu einer radikalen Veränderung zwang. Plötzlichgehörten Inkontinenz und das Gefühl, sich nicht mehr unter Kontrollezu haben, zu seinem Alltag: "Auch, wenn es kein appetitliches Themaist - ich will darüber reden."Rüdiger Striemer musste sich selbst in die Psychiatrie einweisenlassen Auch für Rüdiger Striemer gab es lange nur eine Richtung -immer steil nach oben. Striemer erkämpfte sich den Stuhl in derFirmen-Chefetage und lieferte ein hohes Arbeitspensum ab. VorKollegen Schwäche zu zeigen, entsprach nicht seinem Selbstbild -stattdessen war Funktionieren das oberste Gebot. Viel zu langeüberhörte der erfolgsverwöhnte IT-Manager die Warnsignale seinesKörpers - bis eines Tages gar nichts mehr ging: "Ich wusste nur nocheinen Ausweg: mich selbst in die Psychiatrie einzuweisen."Prof. Hartmut Schröder forscht seit 30 Jahren zum Thema Tabus Wieentstehen Tabus, warum richten wir uns danach und was sagen sie überunsere vermeintlich offene und tolerante Gesellschaft aus? Prof.Hartmut Schröder forscht seit 30 Jahren zu diesem Thema. AlsProfessor für Sprachgebrauch weiß er, wie Sprachtabus entstehen undwarum wir etwas als eklig, ungeheuerlich oder verboten empfinden. DerSozialwissenschaftler kann aber Tabus durchaus auch etwas Positivesabgewinnen: "Regelbrüche können auch Entwicklung bedeuten.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Die letzten Tabus - was keiner wissen darf" amFreitag, 5. Oktober 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen