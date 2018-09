"Nachtcafé: Wohnung verzweifelt gesucht" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Wer derzeit eine Wohnung sucht, ist nicht zu beneiden - vor allemin den Großstädten gestaltet sich die Suche durchaus schwierig. Einehohe Nachfrage bringt hohe Preise mit sich. Arm und Reich wohnendadurch immer weiter voneinander entfernt. Zwar boomt der Wohnungsbau- doch bei Weitem nicht in ausreichendem Maße. Seit 1990 ist derBestand an Sozialwohnungen um 60 Prozent gesunken. Insgesamt werdenpro Jahr 70.000 Wohnungen zu wenig gebaut. Die Baukosten steigenhingegen auch aufgrund staatlicher Auflagen. Spekulanten treibenImmobilienpreise und Mieten ins Unermessliche - und langjährigeMieter sind mit den Nerven am Ende, weil sie nach einerKomplettsanierung ihre Wohnung nicht mehr bezahlen können. Wohnenwird immer mehr zur existenziellen Frage. Darüber spricht MichaelSteinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Wohnung verzweifeltgesucht" am Freitag, 21. September, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Miriam Garufo musste nach einer Luxussanierung aus ihrerMietwohnung ausziehen "Wir wurden mit allen Mitteln aus unsererWohnung entmietet." Eine Luxussanierung kündigte die Investorfirmafür Miriam Garufos Wohnung an - dabei zog sie alle Register:Dauerbaustelle, Heizungsausfall, Wasserschaden - begleitet von einersaftigen Mieterhöhung und vielen Anwaltsschreiben des Eigentümers.Nach Schikanen und langem Psychoterror gab die junge Mutter auf - undzog in eine viel zu kleine Wohnung. Seitdem sucht das Paar in Münchenvergeblich nach einer bezahlbaren ausreichend großen Bleibe.Barbara Bosch, Oberbürgermeisterin in Reutlingen, beklagt Auflagendes Bundes Starke Nachfrage, hohe Mieten - so ist die Situation nichtnur in den Metropolen, sondern auch im Umland. Auch in Reutlingen, 40Kilometer von Stuttgart entfernt, ist die Wohnungslage angespannt.Barbara Bosch ist dort seit 15 Jahren Oberbürgermeisterin und kenntdie Nöte der Bürger - aber auch die Schwierigkeiten und Hürden, fürmehr Wohnraum zu sorgen: "Es gibt viele Auflagen zu beachten, die derBund vorgibt."Prof. Günter Rausch kämpft für bezahlbaren Wohnraum "Wohnen istMenschenrecht und ein Grundbedürfnis, eine Wohnung darf keine Waresein." Dafür kämpft Prof. Günter Rausch: "Es ist die Aufgabe desStaates, für ausreichend Wohnraum zu sorgen und regulierendeinzugreifen." Rausch kritisiert, dass der soziale Wohnungsbau überJahre fast zum Erliegen kam. Die Leidtragenden dieser fehlgeleitetenPolitik seien vor allem die Schwachen der Gesellschaft. Der Staathabe hier eine Verantwortung, der er nicht nachkomme, so derFreiburger.Kruno Crepulja hält nichts von der Mietpreisbremse Von staatlichenRegulierungen wie einer Mietpreisebreme hält Kruno Crepulja überhauptnichts. Er ist CEO eines börsennotierten Unternehmens, das 8.900Wohneinheiten im Portfolio und als Ziel eine nachhaltigeProfitabilität hat. Der Firmenfokus liegt auf Neubauten inTop-Metropolen sowie Sanierungen von Gebäuden. SeinePreis-Entwicklungsprognose ist eindeutig: "Lange Zeit warenImmobilien in Deutschland unterbewertet. Vor allem Wohnungen inBallungsräumen sind eine sehr gute Investition, die Lage wird sichkeinesfalls entspannen."Wolfgang Fischer vermietet ein Mehrfamilienhaus in München zufairen Preisen Auf Kosten der Vermieter saftige Renditen einfahren?Das würde Wolfgang Fischer nie in den Sinn kommen. Der Schauspielerist Besitzer eines Mehrfamilienhauses in München, das ihm seine Tantevererbt hat. Von seinen Mietern verlangt er deutlich weniger, als erkönnte. Lukrative Angebote von Investoren für die Millionenimmobilielehnt er kategorisch ab und stellt sich schützend vor seine Mieter:"Heutzutage geht es nur noch ums Geld - und das, obwohl Deutschlandimmer ein Vorbild für Seriosität war. "Heidi Weimann sucht verzweifelt nach einem neuen Zuhause "NurAbsagen!". Heidi Weimann ist alleinerziehend und arbeitslos - und mitdiesen Kriterien bei der Wohnungssuche nahezu chancenlos. Vor Jahrengab die Therapeutin ihren Job auf, um sich der Pflege ihresdemenzkranken Vaters zu widmen. Als er vor knapp einem Jahr verstarb,kam die Hiobsbotschaft vom Amt: Sie muss raus. Laut Sozialgesetzbuchstehen der Mutter und ihrer zwölfjährigen Tochter weniger Wohnflächezu, als sie hat. Seitdem sucht sie in Baden-Baden verzweifelt nacheinem neuen Zuhause.Dirk Eckart wirbt für ein Leben in Mittelsachsen Alles drängt indie pulsierenden Großstädte - warum aber nicht mal über Mittelsachsennachdenken? Das schlägt Gerüstbauunternehmer Dirk Eckart vor. MitKinospots wirbt der Mittelständler für seine Region und lockt mitgünstigen Mieten und Baugrundstücken. Seine Firma sucht händeringendFachkräfte aus dem Westen: "Bei uns kann sich jeder normale Arbeiterseinen Traum vom eigenen Häuschen mit Garten verwirklichen - Schulen,Kitas, Vereine inklusive."Claudia Treuer lebt mit ihrer Familie in einer NotunterkunftBereits 2016 war Claudia Treuer zu Gast im "Nachtcafé" und schilderteihre verzweifelte Wohnungssituation. Nachdem der Buchhalterin wegenEigenbedarf gekündigt wurde, setzte sie alle Hebel in Bewegung, umetwas Neues zu finden - vergeblich. Schließlich kam die vierköpfigeFamilie in Pfungstadt in einer städtischen Notunterkunft unter. Anihrer Situation hat sich bis heute nichts geändert: "Das ThemaWohnung bestimmt unseren Alltag. Es macht uns alle psychisch fertig.Wir wollen einfach nur raus hier.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Wohnung verzweifelt gesucht" am Freitag, 21. September2018, 22 Uhr im SWR FernsehenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/nachtcafwohnungverzweifeltgesuchtFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell