"Nachtcafé: Wo die Liebe hinfällt" / Michael Steinbrecher spricht u. a. mit dem Sänger Marc Marshall, der sich erst nach sieben Jahren zu seiner neuen Partnerin bekannte (FOTO)

Wo die Liebe hinfällt - ist sie meist schwer aufzuhalten. MichaelSteinbrecher spricht diese Woche mit Menschen, die bei ihrerPartnerwahl mutige Entscheidungen getroffen haben und ihren Weggehen. Zu sehen im "Nachtcafé: Wo die Liebe hinfällt" am Freitag, 3.März, 22 Uhr im SWR Fernsehen.Der Jüngling und die reife Dame, der Chef und die Sekretärin, dieAdelige und der Bürgerliche - für Außenstehende sind solcheBeziehungen meist zum Scheitern verurteilt. Denn der Volksmund hateine klare Vorstellung davon, wie das ideale Paar auszusehen hat.Große Altersdifferenzen, kulturelle Unterschiede oder Abweichungenvon traditionellen Geschlechtervorstellungen - in unserer Prägungsind solche Konstellationen erst einmal unvorstellbar. Aber esverblüffen dennoch immer wieder Paare, bei denen zusammenwächst, wasscheinbar nicht zusammen gehört. Da ziehen sich Gegensätze an, sodassaus langjährigen Gegnern Liebende werden. Alter, Herkunft, Religionund Kultur werden vor der Größe des Gefühls nebensächlich. Denn echteLiebe macht mutig, lässt immun werden gegen misstrauische Stimmen ausder eigenen Familie oder gegen skeptische Blicke von außen.Die Gäste im "Nachtcafé":Diana Gräfin Bernadotte heiratete einen Bürgerlichen Adelverpflichtet? Nicht bei Diana Gräfin Bernadotte. Die jüngste Tochterder Mainau-Grafenfamilie hat mit Stefan Dedek einem Koch aus demInsel-Restaurant das Ja-Wort gegeben. Die Heirat mit einemBürgerlichen - was klingt wie im Märchen, hat auf der Mainau bereitsTradi-tion: Ihre erste Ehe mit einem Schornsteinfeger wurde bereitsgeschieden. "Mit Stefan habe ich jetzt aber meinen Koch fürs Lebengefunden", ist sich die Gräfin sicher.Marc Marshall, der Entertainer bekannte sich erst nach siebenJahren zu seiner Partnerin Es war Liebe auf den ersten Blick, als derEntertainer Marc Marshall seiner heutigen Partnerin zum ersten Malbegegnete. Als er mit ihr eine Affäre begann, war ihm allerdings nochnicht klar, dass er für diese Frau seine Familie verlassen würde."Ich war nicht mutig genug zu erkennen, dass ich eine neue großeLiebe gefunden habe", bedauert Marshall heute. Sieben Jahre lang ranger mit sich, bis er sich endgültig zu seiner neuen Liebe bekannte.Annette Jaiteh, ihr afrikanischer Ehemann hat eine zweite FrauAnnette Jaiteh hat ihr Herz an einen Mann aus Gambia verloren. Dochihre Liebe wurde vor eine Herausforderung gestellt, als er ihroffenbarte, dass er gerne - wie in dem afrikanischen Land üblich -eine Zweitfrau hätte. "Zuerst einmal konnte ich mir das natürlichüberhaupt nicht vorstel-len", erinnert sich Jaiteh. Trotzdem hat siesich auf dieses Liebesmodell eingelassen und lebt heute mit ihremMann, der zweiten Frau und insgesamt vier Kindern unter einem Dach.Ernst Ostertag und Röbi Rapp, ihre homosexuelle Beziehung warlange ein Tabu Auch Ernst Ostertag und Röbi Rapp lebten lange Zeiteine Liebe jenseits der gesellschaftlichen Moralvorstellungen. Inihrer Heimat - der Schweiz - war Homosexualität lange ein Tabu. Auchfür die Familie von Ernst Ostertag: "Meine Eltern haben nie vonmeinem zweiten Leben erfahren und sind damit ins Grab gegangen."Heute leben sie ihre Liebe offen aus. Und sie waren sogar das ersteschwule Paar, das in der Schweiz heiratete.Ingrid Barufka, musste lange auf ihre große Liebe, VfB-Legende"Kalli" Barufka, warten "Meine Liebe zu Kalli ist unvergänglich", dassteht für Ingrid Barufka fest. Auch 18 Jahre nach dem Tod derVfB-Legende Karl Barufka will sie keinen anderen Mann lieben. Schonals junges Mädchen himmelte sie den 20 Jahre älteren Fußballer"Kalli" an. Und immer wieder hat es zwi-schen den beiden auchgefunkt. Erst als seine Ehefrau starb, konnten sie endlichzusammen-kommen und noch ein paar gemeinsame Jahre verbringen."Nachtcafé: Wo die Liebe hinfällt" am Freitag, 3. März 2017, 22Uhr im SWR Fernsehen