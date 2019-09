"Nachtcafé: Wiedersehen macht Freude" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Unerwartete Begegnungen mit früheren Schulfreunden können großeFreude bereiten - ebenso wie Treffen mit Familienmitgliedern, dieweit entfernt wohnen. Besonders schön können unverhoffte Wiedersehensein, wenn Liebe im Spiel ist. Beispielsweise wenn sich nach vielenJahren das magische Kribbeln zur einstigen Jugendliebe wiedereinstellt und ein Paar beschließt, seiner Liebe eine zweite Chance zugeben. Tragisch ist es hingegen, wenn zum Beispiel Geschwisterbereits im Kindesalter schicksalhaft getrennt wurden. Und manchmallässt das erhoffte "Happy End" auch auf sich warten: Manche Menschensuchen ihr Leben lang und gehen jedem Hinweis nach, um endlich diePerson wiederzufinden, die sie schmerzlich vermissen. Wie geht manmit Sehnsucht und Hoffnung um? Wie gelingt es, aus einem Wiederseheneinen gemeinsamen Neuanfang zu machen? Darüber spricht MichaelSteinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Wiedersehen machtFreude" am Freitag, 13. September, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Norman Wolf fand seinen Vater durch einen Internetaufruf wiederAls Norman Wolf elf Jahre alt war, verlor sein Vater seinen Job - undden Boden unter den Füßen. Das Familienleben zerbrach anAlkoholproblemen. Jahrelang gab es für den jungen Mann keinLebenszeichen von seinem Vater. "Irgendwann habe ich für michgedacht: Ich glaube nicht, dass er noch lebt." Doch vor zwei Jahrenerfuhr Norman Wolf, dass sein Vater als Obdachloser in Hamburg lebtund begann, mit einem großen Internetaufruf nach ihm zu suchen.Folker Schehlmann suchte 52 Jahre lang seinen verschwundenenBruder Mehr als ein halbes Jahrhundert dauerte es, bis FolkerSchehlmann 2018 endlich ein Lebenszeichen von seinem Bruder Dietererhielt: "Das Gefühl, zum ersten Mal wieder mit ihm zu sprechen, warunbeschreiblich. Ich war wie in Trance." 1967 war Dieter in einerNacht-und-Nebel-Aktion verschwunden und hinterließ bei Familie undFreunden keine Spur. Sämtliche Versuche, etwas über seinen Verbleibzu erfahren, schlugen fehl. Doch Schehlmann hatte die Hoffnung aufein Wiedersehen nie aufgegeben.Anita Gaertner wünscht sich ein Wiedersehen mit ihrem Sohn"Warum?" - Eine Antwort auf diese Frage ist es, die Anita Gaertnersich sehnlichst von ihrem ältesten Sohn wünscht. Denn seit fast dreiJahren hat sie keinen Kontakt mehr zu ihm. "Mein Sohn hat michausgeschaltet wie eine Lampe"; so beschreibt sie das Gefühl, das derKontaktabbruch in ihr hinterlassen hat. Vor allem die Ungewissheitist für die Rentnerin schwer zu ertragen. Und die Angst, dass esvielleicht nie mehr zu einem Wiedersehen kommen könnte.Anna-Maria Morchner gab ihrer Jugendliebe nach mehr als 40 Jahreneine zweite Chance Bereits mit Anfang 20 war Anna-Maria Morchner mitihrem Martin liiert. Doch nach drei glücklichen Jahren beendete ihrFreiheitsdrang das junge Glück. Ohne Erklärung verließ sie ihre großeLiebe. Vergessen konnte sie ihn aber nie. Nach vierzig Jahren konntesie sich endlich dazu entschließen, Martin anzurufen, um sich zuentschuldigen. Aus diesem Telefonat entwickelte sich eine zweiteChance für die Liebe, die sich für die Freiburgerin sofort vertrautanfühlte: "Mein Gefühl war: Ich bin wieder zuhause."Chris Fritsche und Ronny Stein stellten durch einen Zufall fest,dass sie Brüder sind Völlig unverhofft kam es zum Wiedersehenzwischen Chris Fritsche und Ronny Stein. Zwei Jahre lebten die beidenals Nachbarn im selben Haus und fanden sich gleich sympathisch. Dochdann fanden sie durch einen Zufall das Unvorstellbare heraus: Siesind Brüder. "Wir haben viele Tage und Wochen gebraucht, um überhauptzu verstehen, was für ein Glück wir am Ende hatten", sagen die beidenMänner, die seitdem eine intensive Geschwisterbeziehung führen.Angelika Kallwass ist als Psychotherapeutin tätig DiePsychotherapeutin Angelika Kallwass weiß: "Ob man sich bei einemWiedersehen freut, hängt davon ab, wie die gemeinsame Vergangenheitwar." Ein Wiedersehen könne auch enttäuschen, wenn der Mensch vonheute nicht mehr derjenige ist, der er einmal war. Teilt man positiveErinnerungen, so löst das große Freude aus. Manchmal, so Kallwass,gelingt es dann, aus einem Wiedersehen einen gemeinsamen Neuanfang zumachen."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Wiedersehen macht Freude" am Freitag, 13. September2019, 22 Uhr im SWR FernsehenWeitere Informationen unter:http://swr.li/swrnachtcafewiedersehenmachtfreudeFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell