"Nachtcafé: Wenn mir Unrecht geschieht" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Nadia Nischk, die alsSachbearbeiterin Sozialbetrug aufdeckte und schließlich ihren Jobverlor / Freitag, 15. Juni 2018, 22 Uhr, SWR FernsehenOb unschuldig im Gefängnis oder vom Geschäftspartner in die Pleitegetrieben - das Gefühl von Gerechtigkeit ist tief im Menschenverankert. Zu erfahren, dass man für die Fehler anderer Menschenbüßen muss, macht wütend und löst in manchen Fällen sogar den Wunschnach Vergeltung aus. Wer Missstände oder Verfehlungen öffentlichmacht und dabei seinen Arbeitgeber ins schlechte Licht rückt, begibtsich schnell auf dünnes Eis - so auch eine Behörden-Mitarbeiterin,die Sozialbetrug im großen Stil aufdeckte und schließlich ihren Jobverlor. Unrecht trifft viele Menschen: Ob ein Unfallopfer, dasjahrelang in die Versicherung einbezahlt hat und nach einem endlosenRechtsstreit dennoch leer ausgeht oder ein Missbrauchsopfer, dasseinen Peiniger wegen Mangels an Beweisen straffrei aus demGerichtssaal laufen sieht. Darüber spricht Michael Steinbrecher mitseinen Gästen im "Nachtcafé: Wenn mir Unrecht geschieht" am Freitag,15. Juni, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Nadia Nischk deckte als Sachbearbeiterin Sozialbetrug auf undverlor schließlich ihren Job Als der Sachbearbeiterin Nadia Nischkauffiel, dass Asylbewerber unter mehreren falschen IdentitätenSozialleistungen bezogen, schlug sie in der Braunschweiger BehördeAlarm. Doch anstatt ihren Hinweisen nachzugehen, wurde vertuscht, soNadia Nischk. Daraufhin gab sie 300 Verdachtsfälle an die Polizeiweiter - und wurde von ihrem Job freigestellt: "Wenn wir nicht allegemeinsam gegen Unrecht aufstehen, wird sich nie etwas verändern. Wasda passiert ist, ist eine schreiende Ungerechtigkeit."Kim Jung saß mehrere Jahre in Haft und sieht sich als JustizopferAls die eigenen Kollegen vor Kim Jungs Haustür standen und ihn insRevier mitnahmen, glaubte er zuerst an eine Verwechslung. Demdamaligen Polizisten wurde vorgeworfen, einen Getränkemarktüberfallen zu haben - Kim Jung beteuerte seine Unschuld. Imanschließenden Prozess wurde er wegen schweren Raubes zu fünfeinhalbJahren Haft verurteilt: "Ich bin vor Gericht regelrechtzusammengebrochen." Bis heute sieht er sich als Justizopfer undkämpft für ein Wiederaufnahmeverfahren.Ulrike Poppe war als Brandenburgs Aufarbeitungsbeauftragte fürDDR-Unrecht tätig Sieben Jahre war Ulrike Poppe BrandenburgsAufarbeitungsbeauftragte für DDR-Unrecht. Auch sie selbst bekamdamals die Willkür der kommunistischen Diktatur zu spüren. AlsBürgerrechtlerin und Friedensaktivistin wurde sie von der Stasibespitzelt und saß im berüchtigten Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen:"Aus Gründen des Machterhalts gab es massenhaft staatliches Unrecht.Schnell geriet man als kritisch denkender Bürger ins Visier derStaatssicherheit."Christina Krüsi erlebte in ihrer Kindheit brutalen MissbrauchAufgewachsen in einer freikirchlichen Gemeinschaft wurde ChristinaKrüsi bereits als kleines Mädchen regelmäßig von Missionaren aufbrutalste Weise vergewaltigt. "Bis ich elf war, wurde ich von einemMann zum anderen weitergegeben. Das war ein gut organisiertesSystem." Dies alles geschah, so wurde es von den pädophilen Täterngerechtfertigt, "im Namen Gottes". Auch Krüsis fromme Eltern wusstenwohl davon, sahen aber weg und schwiegen.Dr. Raphael Bonelli ist als Facharzt für Psychiatrie undpsychotherapeutische Medizin tätig Schuld, Unrecht und Verdrängungsind die Schwerpunktthemen von Dr. Raphael Bonelli. Die Praxis desPsychiaters ist voll mit Patienten, denen schweres Unrechtwiderfahren ist. Zu ihm kommen aber auch viele Menschen, die dieSchuld immer nur bei anderen suchen und förmlich daran verbittern:"Gefährlich wird es, wenn es Opfern nicht gelingt, angemessen miterlittenem Unrecht umzugehen. Manchmal ist es klüger, ein Kapitelhinter sich zu lassen und nach vorne zu blicken, um nicht ein Lebenlang in der Opferrolle zu verharren.""Nachtcafé: Wenn mir Unrecht geschieht" am Freitag, 15. Juni 2018,22 Uhr im SWR Fernsehen