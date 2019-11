"Nachtcafé: Wenn der Traum zum Albtraum wird" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Marcel Zuhn, für den eine Kreuzfahrtreiseauf der "Costa Concordia" zum Albtraum wurde / Freitag, 22.11.2019, 22 Uhr, SWRFernsehenMenschen haben verschiedene Wünsche und Sehnsüchte, auf die sie jahrelanghinarbeiten - ob ein eigenes Häuschen mit Garten, eine Traumhochzeit oder eineKarriere als Spitzensportler. Doch nicht immer läuft alles glatt im Leben: zumBeispiel beim Wunsch nach einer Traumfigur durch eine Schönheitsoperation oderbei einem vermeintlichen Traumjob, der in einem Burnout endet. MöglicheFallstricke werden oft auch beim Kauf der eigenen vier Wände ignoriert. NiedrigeZinsen und die Sehnsucht nach einem idyllischen Rückzugsort können zuunüberlegten Entscheidungen führen. Einen jahrelang gehegten Traum schließlichbegraben zu müssen, kann genauso schmerzhaft sein, wie einen geliebten Menschenzu verlieren. Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im"Nachtcafé: Wenn der Traum zum Albtraum wird" am Freitag, 22. November, 22 Uhr,im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Marcel Zuhn erlebte einen Albtraum bei einer Kreuzfahrtreise auf der "CostaConcordia" Marcel Zuhn buchte eine einwöchige Traumreise - einen Männerurlaub anBord eines Kreuzfahrtschiffs. Doch am letzten Urlaubstag wurde daraus ein Kampfums Überleben, denn die "Costa Concordia" kollidierte mit einem Felsen. Im Bauchdes Schiffes kämpfte er verzweifelt gegen die Wasserfluten und musstemitansehen, wie andere Menschen ertranken: "Das waren Zustände wie in demTitanic-Film." Nur mit viel Glück überlebten er und sein bester Freund dieKatastrophe.Mike Leon Grosch erlebte nach einer plötzlichen Karriere als Sänger einenAbsturz Eine Castingshow eröffnete Mike Leon Grosch über Nacht ein Leben imRampenlicht. Der Mitarbeiter eines Mobilfunkanbieters wurde 2006 zumPublikumsliebling, konnte sich vor Fans kaum retten und verdiente viel Geld.Doch so unverhofft der Hype kam, so schnell ebbte der Ruhm auch wieder ab. Alser in der Not Pfandflaschen sammeln musste, war sein Tiefpunkt erreicht:"Irgendwann greifst du das erste Mal in so eine Mülltonne rein und kommst dirdabei total schäbig vor." Heute ist er als Hochzeitssänger unterwegs.Jennifer Kloth entschied sich für eine Schönheitsoperation mit verhängnisvollenFolgen Es war der Traum vom perfekten Körper, der die ImmobilienmaklerinJennifer Kloth vor sechs Jahren dazu brachte, sich unter das Messer einesSchönheitschirurgen zu legen. Doch die Freude über ihre Brust-Operation hieltnicht lange. Nur wenige Wochen später begann eine gesundheitliche Odyssee, dieüber fünf quälende Jahre anhielt: "Ich hatte das Gefühl, ich muss sterben. Daswar wie eine Vergiftung." Wie sich herausstellte, hatte sich ihr Implantataufgelöst und bestand nur noch aus Silikonbrei.Ernst Kappel wurde durch einen Amoklauf-Einsatz schwer traumatisiert Seinen Jobals Polizist hat Ernst Kappel jahrelang mit viel Leidenschaft ausgeübt. Bis eineinziger Einsatz im März 2009 sein ganzes Leben veränderte. Der Amoklauf vonWinnenden, bei dem 16 Menschen starben, führte bei dem Kriminaltechniker zueiner schweren Traumatisierung: "Ich habe den Anruf gekriegt, dass ich dieLeichenschau machen muss. Dort hat mich eine ganz tiefe Trauer befallen." DieBilder der toten Kinder verfolgen den Kriminaloberkommissar a. D. bis heute -seinen Beruf kann er nicht mehr ausüben.Britta Rieckmann hatte nach einem Unwetter einen großen Schaden an ihremTraumhaus Der Kauf eines Einfamilienhauses sollte der Lebenstraum undgleichzeitig die Altersvorsorge von Britta Rieckmann sein. Doch der Stolz aufdie eigenen vier Wände hielt keine zwei Wochen. Ein Unwetter mit Hagel undHochwasser zerstörte im Herbst 2017 innerhalb kürzester Zeit den Traum vomEigenheim komplett: "Wir wurden von der Feuerwehr mit dem Schlauchboot aus demSchlafzimmerfenster gerettet", so die medizinische Fachangestellte, die nun mitihrem Mann eine große finanzielle Belastung zu tragen hat.Prof. Dr. Wilhelm Schmid ist als Philosoph tätig Menschen haben Wünsche, Träumeund Ziele - bei dem einen ist es ein konkreter Plan, bei dem anderen eine Idee,auf die oft jahrelang hingearbeitet wird: "Wer mit besonders hohen Erwartungenan seinen Lebenstraum herangeht, wird oft um so bitterer enttäuscht", soPhilosoph Prof. Wilhelm Schmid. Er kennt die Hintergründe, warum manche Menschenan Niederlagen zerbrechen und andere an ihrem Scheitern sogar wachsen."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seitJahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. JedenFreitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderenLebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mitihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.