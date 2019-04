"Nachtcafé: Wenn Liebe in die Jahre kommt" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Christiane Kolass, die nach30 Ehejahren feststellte, dass ihr Mann ein Doppelleben führt /Freitag, 5. April 2019, 22 Uhr, SWR FernsehenDie Liebe ist am Anfang einer Beziehung meist unbeschwert undaufregend. Doch wie die Menschen selbst, verändert sich auch dieLiebe im Laufe der Zeit. Irgendwann kennt man sich in- und auswendig- eine Selbstverständlichkeit, die große Sicherheit und Geborgenheitgibt. Wenn sich der Alltag in die Beziehung schleicht, bringt erjedoch oft Langeweile, Frust und Streit mit sich. Es gibt dennochPaare, bei denen die Liebe Jahrzehnte überdauert. Ihre Gefühlefüreinander scheinen mit der gemeinsam verlebten Zeit stetig weiterzu wachsen. Andere Paare arbeiten bewusst an ihrer Partnerschaft undreden viel miteinander - oder bringen frischen Wind in dasLiebesleben: mit neuen gemeinsamen Aktivitäten, getrennten Wohnungenoder, indem sie ihre Zweierbeziehung für andere öffnen. Was passiertmit Paaren, wenn die Liebe in die Jahre kommt? Wie kann manrechtzeitig gegensteuern, damit die Liebe nicht verschwindet? Darüberspricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: WennLiebe in die Jahre kommt" am Freitag, 5. April, 22 Uhr, im SWRFernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Christiane Kolass stellte nach 30 Ehejahren fest, dass ihr Mannein Doppelleben führt Über lange Zeit lebte Christiane Kolass einglückliches Leben mit zuvorkommendem Ehemann und Vorzeigefamilie.Umso größer war ihr Schock, als sie nach fast 30 gemeinsamen Jahrenfeststellen musste, dass ihr Mann ein Doppelleben führte und nebenihr noch zwei weitere Ehen eingegangen war. "Mir ist kotzübelgeworden. Ich konnte das gar nicht glauben, dachte, es sei Fake",sagt Christiane Kolass.Dietmar Holzapfel und Josef Sattler erleben seit vier Jahrzehnteneine wachsende Liebe Eine Liebe, die im Laufe der Zeit stetig wächst,erleben Dietmar Holzapfel und Josef Sattler seit 41 Jahren. Auch diegemeinsame Arbeit im Münchner Kulthotel "Deutsche Eiche", das sie vormehr als 25 Jahren erwarben, konnte ihrer Beziehung nichts anhaben -im Gegenteil: "Unser gemeinsames Leben wird immer schöner", sagen diebeiden und genießen die große Vertrautheit miteinander.Maxi Biewer rettete ihre Liebe durch räumliche Distanz EineFernbeziehung stellt viele Paare vor große Herausforderungen. Für dieModeratorin Maxi Biewer wurde sie zur Rettung ihrer Ehe mit einemKanadier. Nach vielen Jahren Fernbeziehung über den Atlantik freutensie sich, in Deutschland zusammenzuziehen. Doch die Freude wargetrübt - ihr Mann schaffte es nie, richtig anzukommen. "Es ist janicht schön, wenn man merkt, dass der Partner nicht größer wird,sondern kleiner." Erst die erneute räumliche Trennung war die Lösung.Michael Reim wurde kurz vor der Silberhochzeit von seiner Frauverlassen "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es zu einerTrennung kommt", sagt Michael Reim. Doch wenige Monate vor derSilberhochzeit ging die Ehe mit seiner Frau in die Brüche. Sieverließ ihn und zog zu ihrer Jugendliebe. Jahrelang hatte er dieAnzeichen übersehen, dass die Liebe, die zu Beginn der Beziehunglangsam wuchs, ebenso langsam wieder verschwand.Ann-Monika Pleitgen verlor ihren Ehemann: den Schauspieler UlrichPleitgen 43 Jahre lang waren Ann-Monika Pleitgen und der SchauspielerUlrich Pleitgen ein Paar und lebten eine intensive Beziehung mitgroßer Nähe. Fast keinen Tag haben sie getrennt voneinanderverbracht. "Ulrich hat mir immer dieses Gefühl gegeben, ich bin seinMensch." Sein Tod im vergangenen Jahr hinterließ eine große Lücke imLeben seiner Frau.Eva-Maria Zurhorst ist als Beziehungsberaterin tätig "Menschensind für eine vertrauensvolle, wachsende Beziehung gemacht", davonist die Beziehungsberaterin Eva-Maria Zurhorst überzeugt. Doch sieweiß ebenso, dass Liebe häufig auch mit Leid zu tun hat. Doch mitseinem Partner auch schwierige Zeiten durchzustehen, bringt wirklicheLiebe hervor."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Wenn Liebe in die Jahre kommt" am Freitag, 5. April2019, 22 Uhr im SWR FernsehenWeitere Informationen unter:http://swr.li/nachtcafe-wenn-liebe-in-die-jahre-kommtFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell