"Nachtcafé: Was hält Familie zusammen?" / Michael Steinbrecher spricht u. a. mit der Politikerin Bärbel Höhn, die sich zukünftig mehr Zeit für die Familie nehmen will (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Vertrauen, Geborgenheit, füreinander einstehen - so stellen wiruns die ideale Familie vor. Doch die Realität sieht oft anders aus.Immer wieder kommt es zu Konflikten und Brüchen und oftmals dauert esJahre, bis man wieder zueinander findet. Aber was hält Familieletztendlich zusammen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mitseinen Gästen. Zu sehen im "Nachtcafé: Was hält Familie zusammen?" amFreitag, 17. März, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Familie spielt im Leben jedes Menschen eine zentrale Rolle. Sieprägt uns schon im Kindesalter und beeinflusst uns ein Leben lang. ImZeitalter der Patchworkfamilie ist dabei schon lange klar: Blut istnicht unbedingt dicker als Wasser und erst recht keine Garantie füreine glückliche Familie. Aber was sorgt dann dafür, dass Familienzusammenhalten? Sind es Besitz oder Traditionen, die mit Herzblut undStolz gepflegt werden? Oder sind es gemeinsame Werte, Erlebnisse undSchicksale, die verbinden?Bärbel Höhn, die Politikerin, will sich künftig mehr Zeit für dieFamilie nehmen Eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist für diePolitikerin Bärbel Höhn die Grundlage für den Zu-sammenhalt ihrerFamilie. Ebenso wichtig sind: Eine gemeinsame Linie bei der Erziehungder Kinder und Familienrituale, die die Gemeinschaft stärken. "Ichglaube, damit eine Familie zusam-menhält, müssen gemeinsameInteressen da sein, oft sogar gemeinsame Kinder."Fredy Knie jun. und Enkel Ivan Knie führen die Traditionen derZirkusdynastie Knie fort In der berühmten Zirkusdynastie Knie teiltsich die Familie seit Generationen die Wohnung und den Arbeitsplatz.Konflikte und Streit gibt es - "aber nur hinterm Vorhang", wie FredyKnie jun. betont. Die Darbietung für das Publikum hat oberstePriorität und wer sich nicht einbringt, muss gehen. Großvater Fredyund sein Enkel Ivan Knie führen das Lebenswerk der Familie weiter.Beide sind sich einig: "Ich bin stolz, ein Knie zu sein."Rosi Forstmaier: Streit mit der Schweigermutter führte zum Verlustdes Familienhofes Rosi Forstmaiers Beziehung zur Schwiegermutter warvon Anfang an schwierig. Dass daran je-doch einmal die Familiezerbrechen würde, hätte Rosi niemals für möglich gehalten. Eigentlichsollten sie und ihr Mann einmal den elterlichen Bauernhof übernehmen.Doch der Streit endete in einer Tragödie. "Wir hatten bis zuletztHoffnung, dass wir bleiben können. Doch dann kam der Tag derZwangsräumung."Alexander Benede, dessen Vater seine Mutter tötete, fand eineErsatzfamilie Im Alter von nur elf Jahren wurde Alexander Benedeseine Mutter genommen, getötet von seinem eigenen Vater. Als derJunge an nichts mehr glaubte, trat der Polizist Carlos Benede in seinLeben. Nachdem er ihn beim Strafprozess betreut hatte, wuchs beiAlexander die Hoffnung, dauerhaft bei Carlos leben zu können. Ohnelange zu zögern, nahm der ihn bei sich auf. "Er hat mir eine neueFamilie geschenkt", sagt Alexander heute.Janina Filev erkannte erst durch einen Notfall den Wert ihrerBeziehung zum Vater Schon als Kind hatte Janina Filev kein gutesVerhältnis zu ihrem Vater. Nach der Trennung der Eltern brach derKontakt fast vollständig ab. Jahre später sah sie ihren Vater wieder- auf der Intensivstation. Ein Schock und gleichzeitig einWendepunkt. "Wenn man sich gegenseitig vergibt, dann ist da eineBasis, auf der man aufbauen kann", sagt Filev heute.Dr. Wolfgang Krüger, Tiefenpsychologe und Psychotherapeut DerPsychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger beobachtet eine Veränderung inden Familienbezie-hungen. Normen, die noch vor 20 Jahren alsselbstverständlich galten, stellen heute für viele Menschen nur nocheine "Wohlfühl-Option" dar. Doch der Tiefenpsychologe ist sichsicher: "Der Familien¬zusammen¬halt ist für die meisten Menschen nochimmer das Wichtigste im Leben. Es sind die Wurzeln und die Heimat,die wir innerhalb der Familie finden.""Nachtcafé: Was hält Familie zusammen?" am Freitag, 17. März 2017,22 Uhr im SWR Fernsehen