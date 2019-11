"Nachtcafé: Der Wahrheit verpflichtet?" (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Martin Porwoll, derenthüllte, dass sein Arbeitgeber unterdosierte Krebsmedikamente verkaufte /Freitag, 29.11.19, 22:15 Uhr, SWR FernsehenMenschen haben ein Bedürfnis nach Wahrheit und Ehrlichkeit - doch sie lassensich alle auch immer wieder von Lügen umgarnen, die sie nur allzu gerne glaubenwollen. Ist es wirklich immer besser, die Wahrheit zu kennen und sieauszusprechen? Oder kann die Wahrheit auch fatale Folgen haben? Was, wenn manzum Beispiel am Arbeitsplatz einen untragbaren Missstand entdeckt? SogenannteWhistleblower verlieren häufig ihren Job und leben mit existentiellenKonsequenzen. Auch wer ein lange gehütetes Familiengeheimnis enthüllt, machtsich damit häufig unbeliebt. Doch was, wenn ein Geheimnis belastend odergefährlich ist? Nicht selten tragen Menschen, die etwas Traumatisches erlebthaben oder Opfer wurden, die eingeimpfte Gewissheit in sich, niemals darübersprechen zu dürfen. Dabei kann es ein Befreiungsschlag sein, die Wahrheitendlich ans Licht zu bringen. Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinenGästen im "Nachtcafé: Der Wahrheit verpflichtet?" am Freitag, 22. November,22:15 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Martin Porwoll enthüllte, dass sein Arbeitgeber unterdosierte Krebsmedikamenteverkaufte Als Martin Porwoll entdeckte, dass sein Chef - ein Apotheker ausBottrop - Krebsmedikamente streckte, um damit mehr Geld zu verdienen, war fürihn schnell klar, dass dieser Skandal gestoppt werden muss. Doch zunächst mussteer unerkannt Beweise sammeln: "Ich führte ein Doppelleben: gleichzeitig 100Prozent für die Apotheke und 100 Prozent dagegen." Diese Belastung setzte ihmmassiv zu - trotz der Gewissheit, das Richtige zu tun.Helge Achenbach verbüßte eine vierjährige Haftstrafe wegen Betruges DerKunstberater Helge Achenbach war einer der ganz Großen im deutschen Kunstbetrieb- auf Augenhöhe mit den Reichen und Mächtigen. Doch auf das Hoch folgte dertiefe Fall: Wegen Betrugs in Millionenhöhe wurde er 2015 zu einer sechsjährigenFreiheitsstrafe verurteilt - eine Zäsur, die seinen Blick veränderte: "Das Seinin der Kunstwelt ist dominiert von Geld und Gier und Geilheit - und irgendwo hatmich diese Welt auch verroht."Sabine Wallefeld erfuhr erst im Alter von 65 Jahren von einem Familiengeheimnis65 Jahre lang glaubte Sabine Wallefeld, zu wissen, wer ihr Vater war. Doch einTelefonanruf im Sommer dieses Jahres brachte diese Gewissheit ins Wanken. Dennes kam ein dunkles Familiengeheimnis ans Licht, das sie ihr ganzes bisherigesLeben mit neuen Augen sehen lässt. "Diese Lüge hatte Auswirkungen für alleBeteiligten, auf das ganze Leben und bis nach dem Tod", sagt Sabine Wallefeld.Martin Schmitz wurde als Kind von einem Geistlichen missbraucht, der gedecktwurde Martin Schmitz war zehn Jahre alt, als sich ein katholischer Geistlicheran ihm verging. Sich an jemanden aus seinem Umfeld zu wenden war für ihn langeundenkbar: "Was nicht sein darf, kann nicht sein - so war das." Mehr als einJahr lang war Schmitz dem Missbrauch ausgesetzt. An den Folgen leidet er bisheute. Jahrzehntelang wurden die Taten des Kaplans von der Kirche vertuscht -bis sich Schmitz fast 40 Jahre später an die Öffentlichkeit wandte.May-Britt Krüger wurde in der DDR verhaftet und setzt sich heute für Aufklärungein Als DDR-Bürgerin wuchs May-Britt Krüger mit dem Wissen auf, dass man dieWahrheit nicht immer laut sagen durfte. Als sie 1989, kurz vor dem Ende desRegimes, das Land verlassen wollte, kam sie in Haft. Eine Erfahrung, die sie bisheute prägt. Noch viele Jahre später zerbrach daran sogar eine Freundschaft.Auch deshalb setzt sich May-Britt Krüger heute für Aufklärung ein: "Es istwichtig, dass man die Wahrheit am Leben erhält."Angelika Kallwass ist als Psychologin und Psychotherapeutin tätig DiePsychologin Angelika Kallwass sagt: "Es gibt ein moralisches Gebot zuAufrichtigkeit." Warum dennoch alle Menschen stellenweise lügen und, ob eswirklich immer besser ist, die Wahrheit zu kennen, weiß die Psychotherapeutinebenso, wie die Antwort auf die Frage, welch fatale Folgen es mitunter habenkann, wenn man lange verborgene Wahrheiten offen ausspricht."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seitJahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. JedenFreitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderenLebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mitihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen."Nachtcafé: Der Wahrheit verpflichtet?" am Freitag, 29. November 2019, 22:15 Uhrim SWR Fernsehen