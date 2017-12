"Nachtcafé: Von der Liebe zu Tieren" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Dr. Stephanie Arndt, diesich ihr Haus mit einem Pferd teilt // Freitag, 29. Dezember 2017, 22Uhr, SWR FernsehenBereits seit Jahrtausenden leben Menschen mit Tieren zusammen.Aktuell gibt es in Deutschland über 30 Millionen Haustiere - in jedemdritten Haushalt lebt mindestens ein tierischer Mitbewohner. Ob Hund,Katze, Meerschweinchen oder Wellensittich - als treuer Begleiterbeugt ein pelziger Mitbewohner der Einsamkeit vor. Für so manchesHerrchen oder Frauchen sind "Bello" oder "Minka" sogar gleichgestelltmit menschlichen Familienmitgliedern. Feinstes Essen, modischeKleidchen und komfortable Einrichtung für die Vierbeiner sind keineSeltenheit. Nicht nur aus rein emotionaler Bindung können Tiere zueinem unverzichtbaren Begleiter werden: Blindenhunde ermöglichenMenschen viel Freiheit. Warum entstehen derart enge Beziehungenzwischen Mensch und Tier? Was kann der Mensch von seinem Tier lernen?Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé:Von der Liebe zu Tieren" am Freitag, 29. Dezember, 22 Uhr, im SWRFernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Christian Ude ist ein großer Katzenfreund Der ehemalige MünchnerOberbürgermeister Christian Ude ist ein großer Katzenfreund. DassKatzen extrem einfühlsam und intelligent sind, beobachtet er täglichan seiner eigenen Katze - und immer wieder auch auf Mykonos, wo ersich um streunende Katzen kümmert. Zu seiner Katze Mienchen hat ereine besonders intensive Beziehung und sagt: "Tierliebe ist immerskurril, auch bei mir, aber das erlaube ich mir."Dr. Stephanie Arndt teilt sich ihr Haus mit einem Pferd Als imWinter 2013 Orkan Xaver über Deutschland wütete, holte Dr. StephanieArndt ihr Pferd Nasar kurzerhand aus dem Stall ins Haus - einefolgenschwere Entscheidung: "Er fand es ganz toll. Da läuft derFernseher, da gibt es Toast aus dem Toaster. Klar, der wollte nichtmehr raus." Seither lebt Stephanie Arndt in ihrer ungewöhnlichen,tierischen Wohngemeinschaft.Hans-Ludwig Suppmeier tritt als Zirkusdompteur mit seinen Tigernauf Raubtierdompteur Hans-Ludwig Suppmeier stand bereits alsNeunjähriger mit Ponys in der Manege des Zirkus Krone - seitmittlerweile 15 Jahren sind es Tiger. Für die Arbeit mit dengefährlichen Tieren braucht Suppmeier eine ganz besondere Beziehung:"Es ist schon eine sehr enge Verbindung. Da ist hundertprozentigesVertrauen."Sandra Christen gewinnt durch ihre Blindenführhündin viel FreiheitHundertprozentiges Vertrauen zu ihrem Tier hat auch Sandra Christen,denn ohne ihren Blindenführhund würde sie sich im Alltag nur schwerzurechtfinden. "Mein Hund bedeutet für mich Freiheit, Unabhängigkeitund Sicherheit." Aus Dankbarkeit ist es für Sandra ChristenEhrensache, dass ihre Hunde nach getaner Arbeit dann auch ihrenRuhestand bei ihr genießen dürfen.Matthias Mangiapane liebt es, seine beiden Hündchen zu verwöhnenGenuss spielt eine zentrale Rolle im Leben von Joys und Amore. Diezwei kleinen Malteser von Matthias Mangiapane bekommenselbstgekochtes Essen, feinste Kleider und schlafen in Herrchens Bett- alles absolut selbstverständlich für den TV-Darsteller: "Wenn ichKinder hätte, würde ich meinem Kind den gleichen Luxus bieten wie mirselbst. Und dementsprechend kriegen das auch die Hunde."Bianka Wolf bietet als Eulenbesitzerin sogenanntes "Eulenkuscheln"an Hunde allein reichten Bianka Wolf irgendwann nicht mehr aus. Alssie einen Falkner mit Eulen traf, war es um sie geschehen. "Eulensind so ruhig und faszinierend, sie schauen einem wirklich in dieSeele. Das hat mich tief berührt." Diese besonderen Begegnungen teiltBianka Wolf gerne in Schulen und Altenheimen - inklusive"Eulenkuscheln".Prof. Dr. Kurt Kotrschal kennt sich mit Mensch-Tier-Beziehungenaus Für den Biologen und Verhaltensforscher Prof. Dr. Kurt Kotrschalist klar, dass der Mensch ohne seine Beziehungen zu Tieren nichtdenkbar ist. Seitdem es Menschen gibt, leben sie in engem Kontakt mitTieren - und davon profitieren beide Seiten. "Dass wir mit Tierenleben wollen, merkt man daran, dass alle Kinder dieser Weltinstinktiv an Tieren und Natur interessiert sind.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Von der Liebe zu Tieren" am Freitag, 29. Dezember2017, 22 Uhr im SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell