"Nachtcafé: Von Geld und Macht - dürfen Reiche alles?" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Christoph Sieber, der vorder Macht der Reichen warnt / Freitag, 22. Juni 2018, 22 Uhr, SWRFernsehenGeld regiert die Welt: Wer Geld hat, kann sich alles leisten -aber bedeutet das auch, dass Reiche sich alles erlauben dürfen? GehenReichtum und Status nur mit zahlreichen angenehmen Privilegien einheroder besteht auch eine Pflicht zur Verantwortung für Umwelt undMitmenschen? Für viele Menschen ist es das Ziel im Leben, einmalausgesorgt zu haben - doch bedeutet viel Geld automatisch einsorgenfreies Leben? Welchen Stellenwert nimmt Geld in unsererGesellschaft ein? Was macht Geld mit dem Charakter der Menschen?Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé:Von Geld und Macht - dürfen Reiche alles?" am Freitag, 22. Juni, 22Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Dr. Dr. Rainer Zitelmann ist Unternehmer und Multimillionär AlsUnternehmer und Immobilieninvestor genießt Dr. Dr. Rainer Zitelmanndie Früchte seiner Arbeit - und er setzt sich für die Rechte derReichen ein. Der mehrfache Millionär ist überzeugter Verfechter desKapitalismus und sicher: "Reiche sind eine Minderheit, die sich vonanderen dadurch unterscheidet, dass man öffentlich schlecht über siesprechen darf."Christoph Sieber warnt vor der Macht der Reichen "Reichtum ohneArmut ist nicht möglich", entgegnet dem Christoph Sieber. DerKabarettist beobachtet, dass sich Reiche in unserer Gesellschaftdeutlich mehr erlauben können als der Durchschnittsbürger. Die Folgesei eine gespaltene Gesellschaft mit vielen Verlierern. "Wir müssenaufpassen, dass Reiche nicht alles dürfen!", warnt Sieber.Aksana Demakina arbeitet hart für ein Leben in Luxus Als Tochtereines vermögenden Unternehmers wusste Aksana Demakina schon früh,welche Chancen sich mit einem vollen Geldbeutel eröffnen. "Ich wollteimmer an Geld kommen - damit verbinde ich Freiheiten", sagt dieUnternehmerin, die heute in Berlin und Dubai arbeitet und sich gernenur das Beste gönnt.Harald Gruber verlor durch einen Immobilieninvestor seineExistenzgrundlage Den Wunsch nach einem unabhängigen Leben hatte auchHarald Gruber. Der Koch erfüllte sich den Traum eines eigenen Lokals.Doch als ein millionenschwerer Investor das Haus kaufte und sanierte,erlebte der 51-Jährige ein böses Erwachen: "Wir konntentagsüber nicht mehr aufsperren, ständig Lärm und Dreck." Am Endeerwirkte der Investor die Zwangsräumung und Gruber verlor seineExistenz.Helga Hofmann wurde Opfer eines Anlagebetrügers Auch Helga Hofmannwurde Opfer. Sie fiel auf einen skrupellosen Anlagebetrüger rein, dersich mit ihrer hart ersparten Altersvorsorge ein schönes Leben inSaus und Braus machte. "Wenn man plötzlich merkt: 'Mein Geld istweg!' bricht die Welt zusammen", sagt Hofmann. Statt eines sorglosenLebensabends, musste die Seniorin noch im Rentenalter putzen gehen.Dirk Homeister konnte die Arbeit als Bankmanager nicht mit seinemGewissen vereinbaren Als Bankmanager verkaufte Dirk Homeisterunnötige Finanzprodukte an seine Kunden. "In Seminaren wurden unsTipps gegeben, mit welchen Tricks man die Leute in die Bank lockt, umihre Unterschrift zu bekommen." Als er die Arbeit nicht mehr mitseinem Gewissen vereinbaren konnte, wechselte Homeister die Seitenund arbeitet heute als Käser.Prof. Dr. Sighard Neckel ist als Soziologe tätig "Geld und Machtsind untrennbar miteinander verbunden", sagt Prof. Dr. SighardNeckel. Der Soziologe beschäftigt sich seit Jahren intensiv mitGesellschaftsanalyse und dem sozialen Wandel. "Wenn die Vermögendendamit drohen können, dem Staat Mittel zu entziehen, dann erlangen sieEinfluss und Macht", so Neckels Erkenntnis.