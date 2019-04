"Nachtcafé: Vertrauen, Verfehlung, Verrat" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Manuela Polaszczyk, die vonihrem Vater an die Stasi verraten wurde / Freitag, 19. April 2019, 22Uhr, SWR FernsehenVertrauen ist eine wichtige Basis für menschliche Beziehungen.Schnell können jedoch Verbündete zu Konkurrenten oder unerbittlichenFeinden werden. Wer jemandem ein Geheimnis über seine dunkleVergangenheit anvertraut, geht immer auch das Risiko ein,aufzufliegen. Für Geld, den eigenen Vorteil oder die Karrierespringen manche Menschen über ihren moralischen Schatten und fallenFreunden oder Kollegen in den Rücken. Oftmals bleiben Verbitterungund Zweifel - auch an der eigenen Menschenkenntnis. Häufig sindLügner äußerst sympathisch wirkende Persönlichkeiten mit einemgeschickten Sozialverhalten. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit - sinddiese Tugenden in der heutigen Markt- und Wettbewerbsgesellschaftbald nur noch Auslaufmodelle? Darüber spricht Michael Steinbrechermit seinen Gästen im "Nachtcafé: Vertrauen, Verfehlung, Verrat" amFreitag, 19. April, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Manuela Polaszczyk wurde von ihrem Vater an die Stasi verratenManuela Polaszczyk ist in der DDR aufgewachsen - in einerbeklemmenden Atmosphäre von Überwachung und Misstrauen. Umsowichtiger war für sie die Gewissheit, wenigstens der eigenen Familievertrauen zu können, doch das war ein Irrtum. Erst nach dem Tod ihresVaters konnte sie in seine Stasi-Akten blicken und erfuhr dasUnfassbare: "Ich wurde seit meinem zwölften Lebensjahr von ihmbespitzelt und an die Stasi verraten. Das Schlimmste ist, dass ichihn nicht mehr damit konfrontieren kann. Vertrauen kann ich niemandemmehr."Elke Backes wollte einen Betrüger unter ihren Kollegen aufdeckenVerraten hat sich auch Elke Backes gefühlt, als sie einem Hochstaplerdas Handwerk legen wollte. An ihrer Pflegeschule unterrichtete einDozent, der sich als Altenpfleger und Theologe mit Lehrbefugnisausgab. Schnell kamen Zweifel an seiner Kompetenz auf. Als sie derGeschäftsleitung Beweise über seine Urkundenfälschungen vorlegte,folgte der Schock: "Mir wurde fristlos gekündigt. Vermutlich sollteetwas vertuscht werden." Das Arbeitsgericht rehabilitierte diegefeuerte Leiterin der Pflegeschule und sprach ihr eine Abfindung zu.Tom Kummer fälschte als Starreporter zahlreiche Interviews TomKummer war erfolgreicher Starreporter. Der Journalist schrieb aus denUSA hochgelobte Artikel und belieferte renommierte deutsche Magazine,jedoch waren mehr als 40 Interviews mit Hollywood-Stars freierfunden. Ein Treffen mit den Stars hatte nie stattgefunden,stattdessen ließ der Autor seiner Fantasie freien Lauf und löstedamit einen Medienskandal aus. Die Schuld sieht er weniger bei sich:"Ich hatte kein schlechtes Gewissen. Ich dachte, ich liefere denenguten Stoff."Sabine Bühler erlebte schwere sexuelle Übergriffe durch ihrenSportlehrer Sabine Bühlers Sportlehrer war allseits beliebt, überallgeschätzt und verstand es, das Vertrauen seiner Schüler und derenEltern zu gewinnen. Dadurch wurden viele Signale überhört, die aufdie schweren sexuellen Übergriffe des pädophilen Lehrers hindeuteten.Das Mädchen entwickelte eine Magersucht und Zwangserkrankungen. Erstim Alter von 19 Jahren schaffte sie es, sich von ihrem Peiniger zulösen. Der Kunstturnlehrer wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt:"Der Prozess war für mich wichtig, weil mir endlich jemand glaubte."Antschana Schnarr betrog ihren Mann mehrfach und hat inzwischensechs Kinder mit ihm Antschana Schnarr war frisch verheiratet, alssie kurz darauf ihre erste Affäre hatte. Verheimlichen konnte dieHandelsassistentin ihren Seitensprung nicht lange. Trotz derAussprache mit ihrem Mann und seinem erneuten Vertrauensvorschuss warsie ihrem Partner noch mehrfach untreu: "Ich hatte einen unheimlichenHunger nach Liebe und Anerkennung, obwohl ich einen Mann hatte, dermir eigentlich alles gegeben hat." Heute hat das Paar sechs Kinder -Misstrauen ist kein Thema mehr in ihrer Beziehung.Prof. Dr. Dr. Raphael Bonelli ist als Psychotherapeut tätig"Vertrauen ist eine wichtige Basis für menschliche Beziehungen", sodie Erkenntnis des Psychiaters und Neurologen Prof. Dr. Dr. RaphaelBonelli. Er kennt die Vertrauensfallen und Gründe, warum ausVerbündeten sehr schnell Konkurrenten, Gegner oder unerbittlicheFeinde werden können. Auch Verrat, Schuld und Vergebung sind in derPraxis des Wiener Psychotherapeuten immer wieder ein tiefgreifendesThema."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Vertrauen, Verfehlung, Verrat" am Freitag, 19. April2019, 22 Uhr im SWR Fernsehen