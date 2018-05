"Nachtcafé: Traumwelt Adel - zwischen Faszination und Fassade" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Desirée Nick, die eineheimliche Beziehung mit einem Adligen führte / Freitag, 18. Mai 2018,22 Uhr, SWR FernsehenSie werden gefeiert wie Popstars und von Paparazzi gnadenlosgejagt: Adelsfamilien versprühen bis heute nicht nur Glanz undGloria, sie werden teilweise wie Heilige verehrt. Am 19. Mai 2018werden königliche Hochzeitsglocken läuten: Schauplatz ist die St.George's Kapelle von Schloss Windsor - mit Prinz Harry und MeghanMarkle. Das gigantische Medienereignis des Ja-Wortes und deranschließenden Kutschfahrt durch die Stadt werden etwa dreiMilliarden Royal-Fans weltweit verfolgen. Es herrscht Ausnahmezustand- in jeder Hinsicht. Die Erwartungen an Adelsfamilien sind hoch, dochoftmals spielt sich hinter verschlossener Tür ein Leben zwischenstrenger Etikette, Einsamkeit und Intrigen ab. Was fasziniert andieser Welt, die ihre eigenen Regeln pflegt? Warum fühlen wir uns vonder blaublütigen Glitzerwelt so angezogen? Adel verpflichtet - aberwozu? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im"Nachtcafé: Traumwelt Adel - zwischen Faszination und Fassade" amFreitag, 18. Mai, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Evelyn-Marie Seidel ist großer Royal-Fan Die Hochzeit der Royalsnur im Fernsehen anschauen? Das wäre für Evelyn-Marie Seideleindeutig zu wenig. Für die Gründerin des "Lady-Di-Gedächtnis-Clubs"ist es ein absolutes "Muss", nach London zu reisen. Bereits als Kindwar sie Fan des britischen Königshauses: "Ich mochte schon immerPrinzessinnen und Märchen - und fand es immer schön, mich in dieseWelt zu träumen", so die Verehrerin der Windsors.Desirée Nick führte eine heimliche Beziehung mit einem AdligenEtikette und Stil - das schreibt man dem Hochadel zu. Dass dieseNoblesse aber auch erbarmungslose Seiten haben kann, hatEntertainerin Desirée Nick erfahren müssen. Über Jahre führte sieeine heimliche Beziehung mit einem Prinzen aus bestem Welfenhause.Doch als sie schwanger wurde, lernte sie eine weniger edelmütigeSeite kennen: "Er stand öffentlich weder zu mir, noch zu unseremKind. Nicht mal seinen finanziellen Verpflichtungen kam er nach".Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein wurde durch eineAdoption zum Fürsten Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgensteinführt zwar einen wohlklingenden Namen, stammt aber aus einereinfachen Regensburger Arbeiterfamilie. Eine Begegnung in einerMetzgerei sorgte dafür, dass er bereits als kleiner Junge zum Fürstenwurde. Dank einer Adoption öffnen sich seitdem Tür und Tor in dieWelt der Reichen und Schönen: "Es gibt zwei korrekte Ansprachen fürmich: Hochgeboren und Durchlaucht!".Caroline Freifrau von Wangenheim war Schlossherrin und leitet nuneine Hundepension Caroline Freifrau von Wangenheim fühlt sich derTradition einer Adelsfamilie verbunden, deren Stammbaum bis inszwölfte Jahrhundert zurückgeht. Dennoch wuchs sie ohne Prunk undLuxus auf. Durch ihre Heirat mit einem Baron wurde ihr Traum aberdann doch noch wahr - sie stieg zur Schlossherrin auf: "In diesemMoment hatte ich das Gefühl, endlich angekommen zu sein." Doch hinterder Fassade brodelte es gewaltig. Seit ihrer Scheidung leitet sieeine Hundepension und ist wieder auf adeliger Partnersuche.König Nana Adutwum Barinah regiert sein Volk via Skype Tagsüberarbeitet Didi de Graft als Obst- und Gemüsefachberater für eineBielefelder Supermarktkette. Nach Feierabend nimmt er das Zepter indie Hand und regiert von seinem Wohnzimmer aus ein ganzes Volk in7500 Kilometer Entfernung: Unweit der Elfenbeinküste erstreckt sichdas Reich von König Nana Adutwum Barinah. Dort ist er Oberhaupt einesVolksstammes, dem zehntausend Menschen angehören: "Ich entscheideüber Bauprojekte, schlichte Streitigkeiten und nehme Eheschließungenvor. Und das alles via Skype."Rolf Seelmann-Eggebert ist Journalist und Royal-Experte Wenn es umdie große Berichterstattung in der Adelswelt geht, ist RolfSeelmann-Eggebert ein gefragter Experte. Der royale Reporter giltmittlerweile selbst als Institution, denn seit knapp 40 Jahren ist erbei wichtigen Ereignissen rund um die Königshäuser im Einsatz. Erpunktet mit fundiertem Fachwissen - königliche Intrigen und Skandaleinteressieren ihn weniger: "Es gibt den Begriff der 'Magie der Krone'und diese Magie muss erhalten bleiben. Deshalb sollte auch nichtjedes kleinste Detail nach außen dringen.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Traumwelt Adel - zwischen Faszination und Fassade" amFreitag, 18. Mai 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen