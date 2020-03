"Nachtcafé: Sehnsucht nach Gerechtigkeit" (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Der Wunsch nach Gerechtigkeit ist tief im Menschen verankert- doch immer wieder wird man im Alltag mit Situationen konfrontiert, die dasGerechtigkeitsempfinden stören. Wenn ein Raser, der den Tod eines jungenMenschen auf dem Gewissen hat, mit einer Bewährungsstrafe davonkommt,hinterlässt dies nicht nur bei den Hinterbliebenen fassungsloses Kopfschütteln.Wer Ungerechtigkeit erfahren hat, wünscht sich Wiedergutmachung und einenAusgleich - ob ein Rentner, der finanziell betrogen wurde oder jemand, der durchFremdeinwirkung ein Familienmitglied verloren hat. Manchmal liegen jedoch Weltenzwischen gefühlter Gerechtigkeit und gefällten Gerichtsurteilen. Darüber sprichtMichael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Sehnsucht nachGerechtigkeit" am Freitag, 6. März, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Klaus Radner verlor beim Germanwings-Absturz Tochter, Schwiegersohn undEnkelkind Vor knapp fünf Jahren stürzte über den französischen Alpen eineGermanwings-Maschine mit 150 Insassen ab. An Bord waren auch Klaus RadnersTochter, sein Schwiegersohn und sein Enkelkind. Diese Katastrophe, dieabsichtlich von dem psychisch kranken Co-Piloten verursacht wurde, hätteverhindert werden können - davon ist Radner überzeugt. Er kämpft seit Jahrendarum, dass die aus seiner Sicht Mitschuldigen zur Rechenschaft gezogen werden.Er stellte Strafanzeige gegen die Eltern des Piloten und dessen Ärzte: "Ich kannund will damit nicht abschließen."Fritz Schramma verlor seinen Sohn aufgrund eines illegalen Autorennens VonGerechtigkeit keine Spur - dies hat Fritz Schramma empfunden, als sein Sohn alsunbeteiligter Fußgänger auf der Straße starb. Der junge Jurist wurde in derInnenstadt Opfer eines illegalen Autorennens. Geblieben ist dem Vater dielebenslange Trauer um seinen Sohn - die beiden Fahrer kamen jedoch mit einermilden Strafe davon: "Zwei Jahre Bewährung ist keine echte Bestrafung. DiesesGefühl von Ungerechtigkeit hinterlässt Narben", so der ehemaligeOberbürgermeister von Köln.Mabelle Solano wurde als 13-Jährige von einem Mitschüler vergewaltigt WasMabelle Solano mit 13 Jahren erleben musste, ist ein Albtraum. Auf dem Heimwegvom Freibad wurde sie von einem Mitschüler in eine Garage gezerrt undvergewaltigt. Sie erstattete Anzeige, doch der Prozess verursachte bei ihr einzweites Trauma: "Ich musste vor laufender Kamera aussagen, unterschiedlichenPersonen immer wieder das Gleiche erzählen. Irgendwann bin ich im Verhörzusammengebrochen." Der 14-jährige Täter kam mit zwölf Sozialstunden davon -Mabelle Solanos weiteres Leben geriet jedoch komplett aus den Fugen.Maximilian Pollux war Intensivtäter und saß zehn Jahre im Gefängnis ObwohlMaximilian Pollux aus einem fürsorglichen Elternhaus stammt, geriet er bereitsmit zwölf Jahren auf die schiefe Bahn. Es war der frühe Anfang einer kriminellenKarriere, in der er wenig ausließ: Von räuberischer Erpressung, Gewalttaten bishin zu Drogen- und Waffenhandel. Rache und Vergeltung standen auf derTagesordnung: "Ich hatte kein Unrechtsempfinden." Im Alter von 21 Jahrenklickten die Handschellen und Pollux saß zehn Jahre im Gefängnis. Heute ist erin der Kriminalprävention an Schulen und Jugendhäusern aktiv.Sabrina Kreiselmaier bekommt von ihrem Ex-Mann seit Jahren keinenKindesunterhalt Sabrina Kreiselmaier führte mit ihrem Mann und den beidenKindern ein unbeschwertes Leben. Bis bei ihrer Tochter eine Multiorganerkrankungfestgestellt wurde und ihr Mann von heute auf morgen die Familie verließ. Ersetzte sich ins Ausland ab und verweigert seither den Unterhalt für die Kinder.Mittlerweile wird er per internationalem Haftbefehl gesucht. "Demnächst läuftseine Aufenthaltsgenehmigung ab. Meine Hoffnung ist, dass dann die Behördenzugreifen", so die alleinerziehende Zahnarzthelferin, die seit sieben Jahren umsÜberleben kämpft.Dr. Gabriele Michel ist Vorsitzende der Frauenrechtsorganisation "Amica" Seitmehr als 20 Jahren setzt sich Dr. Gabriele Michel für eine gerechtere Welt fürMädchen und Frauen in Konflikt- und Krisenregionen ein. In Bosnien eröffnete ihrVerein das erste Schutzzentrum für vergewaltigte und vertriebene Frauen.Inzwischen ist "Amica e.V." auch im Libanon, in Libyen und in der Ukraine tätig.Als Frauenaktivistin kämpft sie für ein härteres Vorgehen gegen sexuelle Gewaltals Kriegswaffe und für die Strafverfolgung der Täter. "Viele Frauen sind bisheute traumatisiert und stigmatisiert", so die Vorsitzende der FreiburgerFrauenrechtsorganisation.Prof. Dr. Rudolf Egg ist als Rechtspsychologe und Kriminologe tätig Wie groß derWunsch nach Gerechtigkeit im Menschen verankert ist, weiß Prof. Dr. Rudolf Egg.Der Kriminologe, Rechtspsychologe und Gerichtsgutachter kennt dieStraftäter-Seite, beschäftigt sich aber ebenso mit den Folgen für die Opfer undderen Gerechtigkeitsempfinden - denn er ist auch in der Traumatherapie desWeißen Rings tätig: "Die gefühlte Gerechtigkeit von geschädigten Personen unddas gesprochene Recht liegen oft weit auseinander.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seitJahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. JedenFreitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderenLebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mitihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen."Nachtcafé: Sehnsucht nach Gerechtigkeit" am Freitag, 6. März 2020, 22 Uhr imSWR Fernsehen