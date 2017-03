"Nachtcafé: Rufmord, Sucht und neue Liebe - wozu führt das digitale Leben?" / Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Tanja Hauser, die mit 64 Jahren ihre große Liebe im Internet kennenlernte (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Längst prägt die Digitalisierung unseren Alltag. Viele verfolgenden technischen Fortschritt hoffnungsvoll. Anderen macht dieserSiegeszug, der vor keinem Lebensbereich Halt zu machen scheint,Angst. Was bedeutet der digitale Trend für unser Zusammenleben alsGesellschaft? Wie viel Digitalisierung brauchen wir in unseremAlltag? Und vor allem: Wie digital wollen wir leben? Darüber sprichtMichael Steinbrecher mit seinen Gästen. Zu sehen im "Nachtcafé:Rufmord, Sucht und neue Liebe - wozu führt das digitale Leben?" amFreitag, 31. März, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Online-Sprechstunde beim Arzt ist in vielen Ländern bereitsgängige Praxis. Der Bauer, der sein Milchvieh per App steuert, schonlängst reales Landleben. Und das Internet verhilft schon lange nichtmehr nur technikaffinen Hipstern zum Liebesglück - auch Seniorenfinden dort oft den Partner fürs Leben. Sogar im medizinischenBereich hält der technische Fortschritt schon heute ungeahnteMöglichkeiten bereit. Doch während vielen diese Entwicklung alssegensreich gilt, verteufeln andere sie: Alles wird schneller,effizienter und anonymer. Bei unserem Miteinander im Internet sindschon heute Rufmord und "Fake News" an der Tagesordnung. DieVorstellung, dass zukünftig Pflegeroboter dem PersonalnotstandAbhilfe schaffen sollen, lässt schaudern. Und die Angst, dass wirletztlich alle im Job durch eine Maschine ersetzt werden, nimmt zu.Die Gäste im "Nachtcafé":Tanja Hauser lernte mit 64 Jahren ihre große Liebe im Internetkennen Eigentlich hatte sie mit den Männern längst abgeschlossen.Doch dann lernte Tanja Hauser völlig unverhofft mit 64 Jahren ihregroße Liebe online über ein soziales Netzwerk kennen. "Wenn man sichüber das Internet kennenlernt, hat es eindeutig den Vorteil, dass manim Vorfeld so viel mehr über den anderen erfahren kann - politisch,beruflich und in Bezug auf die Lebensführung."Roman Swietlik leidet unter Depressionen und einer Online-SuchtDas digitale Leben ist für ihn Segen und Fluch zugleich. RomanSwietlik glaubte, ein Mittel gegen seine Einsamkeit im analogen Lebengefunden zu haben: das World Wide Web. Dort erhielt er positiveBestätigung, durchlebte Rauschzustände und rutschte in eine handfesteOnline-Sucht. "Wenn ich ein gutes soziales Umfeld gehabt hätte undmein Leben gut gelaufen wäre, hätte das Internet vermutlich nicht soeine Anziehung gehabt."Angela Sehn setzt auf ihrem Bauernhof modernste Technik ein"Landwirtschaft 4.0" lautet das Stichwort, wenn es um die Zukunft derBauernhöfe im Land geht. Auf dem Hof von Angela Sehn im Hunsrück hatdie Zukunft bereits Einzug gehalten. Melkroboter, Futterroboter,Überwachungshalsbänder - der Alltag der 160 Milchkühe wird maßgeblichvon der Technik geprägt. "Auch unser Alltag hat sich verändert. Nichtnur der der Tiere."Thorsten Röhrmann profitiert als Querschnittsgelähmter von dermodernen Technik Die Verschmelzung von Mensch und Maschine ist nichtlänger Zukunftsmusik. Im medizinischen Bereich ist die Technikbereits so weit fortgeschritten, dass Querschnittsgelähmte mithilfeeines "Laufroboters" wieder gehen können. So auch Thorsten Röhrmann,der seit einem Verkehrsunfall vor 20 Jahren auf den Rollstuhlangewiesen ist. "Dass ich mich jetzt vom Sitzen ins Stehen begebenkann, ist einfach fantastisch."Martin Rath wurde Opfer einer Online-Hetzkampagne So genannte"Fake News" sind derzeit in aller Munde. Sie waren auch schuld daran,dass Martin Rath innerhalb weniger Stunden vom unbescholtenen Bürgerzum vermeintlichen Kindesentführer wurde. Sein Name stand plötzlichim Zentrum einer Online-Hetzkampagne in den sozialen Medien. DieFolgen der falschen Anschuldigung sind bis heute für ihn spürbar. Erist sich sicher: "Das wird mich noch eine ganze Zeit lang verfolgen."Stefan Kaufmann ist von den Vorteilen der modernen Techniküberzeugt Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Stefan Kaufmann sitzt fürdie CDU/CSU-Fraktion im Ausschuss für Bildung, Forschung undTechnikfolgenabschätzung. Er ist überzeugt davon, dass dieDigitalisierung eine große Chance sowohl für Deutschland alsWirtschaftsstandort, als auch für jeden persönlich ist. Für ihnvereinfacht und verbessert die Digitalisierung das Leben. "Wastechnisch möglich ist, wird sich am Ende auch durchsetzen."Professor Giovanni Maio steht dem digitalen Fortschritt kritischgegenüber Für den Ethiker Professor Giovanni Maio ist dieDigitalisierung und die damit einhergehende Technisierung sämtlicherLebensbereiche ein zweischneidiges Schwert. Für ihn steht denVorteilen, die sich daraus ergeben, eine noch größere Gefahrgegenüber: die Entfremdung des Menschen durch sich selbst. "Es gehtdarum, dass Digitalisierung die Gesellschaft verändert und dass mandarüber nachdenkt, in welcher Gesellschaft wir leben wollen.""Nachtcafé: Rufmord, Sucht und neue Liebe - wozu führt dasdigitale Leben?" am Freitag, 31. März 2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen