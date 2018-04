"Nachtcafé: Rache - auf der Spur eines dunklen Gefühls" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Carsten Stahl, der Racheaus beiden Perspektiven erlebte / Freitag, 20. April 2018, 22 Uhr,SWR FernsehenVerletzter Stolz, Enttäuschung, Eifersucht oder Neid - für Rachegibt es viele Motive. Wenn der betrogene Ehemann hinter dasDoppelleben seiner Frau kommt, kann aus der großen Liebe schnellabgrundtiefe Verachtung werden. Von heute auf morgen wird derPartner, den man früher auf Händen getragen hat, zum Hassobjekt. EineGenugtuung reicht im Extremfall bis hin zu Mord. Auch beste Freunde,liebenswerte Kollegen oder gute Geschäftspartner können über Nacht zuärgsten Feinden werden. In einigen Fällen mit schwerwiegenden Folgen:Betriebsgeheimnisse werden verraten, der Firmenruf wird geschädigtoder der Ex-Chef beim Finanzamt angeschwärzt. In der Gesellschaft hatRache keinen guten Stand und wird geächtet. Doch Rache kann auspsychologischer Sicht durchaus guttun. Neurologen haben festgestellt:Vergeltung ist wichtig für die seelische Gesundheit. Schon einkleiner Racheakt sorgt in unserem Gehirn für Befriedigung. Darüberspricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Rache -auf der Spur eines dunklen Gefühls" am Freitag, 20. April, 22 Uhr, imSWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Gaby Hauptmann beschäftigt sich als Bestsellerautorin mit demThema Rache Wenn Frauen ihre Krallen ausfahren, müssen sich Männerwarm anziehen - denn Gaby Hauptmann ist überzeugt: "Rache ist vorallem eines: weiblich!" Vom fiesen Streich bis hin zum großenVergeltungsschlag: Betrogene und belogene Frauen hätten ein extremesBedürfnis nach Gerechtigkeit und Genugtuung und ließen dabei liebendgerne ihren Rachefantasien freien Lauf - und das zu Recht, so dieBestsellerautorin. Lug und Betrug sei häufig männlich, so Hauptmann.Schon deshalb hätten Männer oft auch eine Abreibung verdient.Carsten Stahl erlebte Rache aus beiden Perspektiven Auge um Auge,Zahn um Zahn - nach diesem Prinzip lebte Carsten Stahl lange Zeit.Als Berliner Kiezgröße ließ er seinen Rachegefühlen oft freien Lauf -ohne Rücksicht auf Verluste: "Ich musste einfach Dampf ablassen. Inso einem Moment schießt eine unbändige Wut von den Zehenspitzen bisin den Kopf." Er weiß jedoch auch, wie es sich anfühlt, wehrlosesOpfer zu sein. Als kleiner Junge war er derjenige, an dem Mitschülerauf übelste Art ihre Aggressionen abbauten. Heute geht Carsten Stahlals Mobbing-Präventionscoach an Schulen.Lisa und Michael Flemming haben keine Rachegefühle für den Täter,der ihren Sohn tötete Auf brutale Weise kam 2010 der Sohn von Lisaund Michael Flemming ums Leben. Ein guter Freund erdrosselte den23-Jährigen, nachdem er ihm zuvor mehrere Messerstiche zugefügthatte. Für die trauernden Eltern folgten Monate voller dunklerGedanken, Wut und Hilflosigkeit. Trotzdem verziehen die gläubigenChristen dem Täter, sprachen im Gerichtsprozess ihre Vergebung ausund besuchten ihn sogar im Gefängnis: "Wir wollen, dass er noch eineChance im Leben hat." Das Motiv für die Tat ist bis heute offen.Rudolf Elmer rächte sich an seinem ehemaligen Arbeitgeber Dieeinen sehen in Rudolf Elmer einen kriminellen Nestbeschmutzer, vonanderen wird der ehemalige Banker als mutiger Aufdecker mieserGeschäftspraktiken gefeiert. Fast zwei Jahrzehnte arbeitete er füreine Schweizer Privatbank - unter anderem auch im karibischenSteuerparadies auf den Kaiman-Inseln. Als der einstige Chefbuchhalternach internen Differenzen gefeuert wurde, holte er zum Gegenschlagaus - und gab in großem Stil Steuersünder preis: "Ich hatte eineunermessliche Wut. Das Veröffentlichen war süße Rache und hat mirgutgetan."Joachim Bauer ist als Neurowissenschaftler tätig Obpartnerschaftliche Untreue, Betrug um Geld oder Intrigen imBerufsleben - als Psychiater weiß Prof. Dr. Joachim Bauer, wie starkder Wunsch nach Rache seiner Patienten oftmals ist. Rache sei zwarsüß und aktiviere kurzfristig das sogenannte Belohnungssystem inunserem Gehirn, so der Neurowissenschaftler - dennoch mache es denRächenden nicht glücklich: "Was hilft, ist, darüber zu reden. Dennauch neurobiologisch gilt: Geteiltes Leid ist halbes Leid.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Rache - auf der Spur eines dunklen Gefühls" amFreitag, 20. April 2018, 22 Uhr im SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell