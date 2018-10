"Nachtcafé: Quälende Ungewissheit" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Andreas Lösche, der imSommer seine vermisste Schwester suchte / Freitag, 19. Oktober 2018,22:00 Uhr, SWR FernsehenSich tage- und nächtelang Sorgen zu machen und keine klare Antwortin ungewissen Situationen zu bekommen - dieser Zustand ist nicht nurenorm belastend, er kann auch auf Dauer krank machen. Ob ein Kindplötzlich spurlos verschwindet oder ein junger Mann durch Zufallerfährt, dass er ein Samenspenderkind ist und nun verzweifelt nachseinen Wurzeln sucht: Ungewissheit kann sehr belastend sein. Auch dieDiagnose Krebs ist oftmals mit großen Ängsten verbunden. DasBedürfnis nach Sicherheit ist tief im Menschen verankert. Aber nichtsist sicher - dies gilt heutzutage in vielen Fällen auch imBerufsleben. Kurzzeitverträge sind zum Normalfall geworden.Ungewissheit hat aber nicht immer nur negative Aspekte - sie kannauch anspornen, neue Ideen und Perspektiven zu entwickeln. Darüberspricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé:Quälende Ungewissheit" am Freitag, 19. Oktober, 22:00 Uhr, im SWRFernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Andreas Lösche suchte seine vermisste Schwester Sophia Der Fallbewegte in diesem Sommer ganz Deutschland: Andreas Lösches SchwesterSophia verschwand am 14. Juni beim Trampen. Weil die polizeilichenErmittlungen nur schleppend anliefen, nahm die Familie der Vermisstendie Suche selbst in die Hand. Nach einer Woche schließlich wurde dieLeiche der 28-Jährigen in Spanien gefunden. "Wären wir nicht tätiggeworden, wäre Sophias Leiche wohl nie gefunden worden - der Täterliefe noch frei herum", kritisiert Lösche die Polizei.Susann Tittel verlor zwei ungeborene Kinder und bangteanschließend um ihren Sohn Wie es ist, um das Leben seiner Lieben zubangen, weiß Susann Tittel. Ihre Tochter Frieda starb kurz vor derGeburt. Als Tittel erneut schwanger wurde - dieses Mal mit Zwillingen- währte auch dieses Glück nur kurz. Eines der beiden Kinder starbnoch im Mutterleib. Um das zweite Kind bangte die 37-Jährigemonatelang: "Wird es gutgehen oder wird mein Sohn ebenfalls sterben -dieses Gefühlschaos war unerträglich."Juliane Diller hat als einzige Passagierin einen Flugzeugabsturzüberlebt Eine schreckliche Zeit der Ungewissheit musste auch JulianeDiller durchleben. Als 17-Jährige stürzte sie mit dem Flugzeug mittenüber dem peruanischen Regenwald ab. Tagelang irrte sie schwerverletzt durch die Wildnis, bis sie wie durch ein Wunder gerettetwurde. Bei dem Unglück kamen 91 Insassen ums Leben, darunter auchihre Mutter: "Immer wieder stelle ich mir die Frage: Ist es nunrichtig gelaufen, dass du als Einzige überlebt hast?" Dr. GeorgPieper beschäftigt sich als Psychotherapeut mit dem ThemaUngewissheit Für den Psychotherapeuten Dr. Georg Pieper sind Zeitender Ungewissheit vor allem dann quälend, wenn die Betroffenen nichtsan der Situation ändern können. "Oft ist eine schlimme Gewissheitleichter zu ertragen als eine nicht endende Ungewissheit", so derTrauma-Experte und fügt hinzu: "Im Grunde ist das ganze Leben eineeinzige Ungewissheit." Pieper plädiert als Folge aus dieserErkenntnis dafür, die Zeit, die wir haben, bewusst und aus vollemHerzen zu erleben.Marc Jung nutzt die Chancen einer ungewissen Situation Vor neunJahren erkrankte der Vater von Marc Jung an Chorea Huntington. DieWahrscheinlichkeit, dass die tödlich verlaufende Erbkrankheit auchihn trifft, liegt bei 50 Prozent. Ein Gentest könnte Gewissheitschaffen, trotzdem hat sich der 33-Jährige dagegen entschieden.Anstatt an der Ungewissheit zu verzweifeln, möchte der freischaffendeMaler die Zeit möglichst gut nutzen. Die Schocknachricht wargleichzeitig der Startschuss für seine Künstlerkarriere: "Es war fürmich eine Chance, mich von meinen Selbstzweifeln zu befreien.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Quälende Ungewissheit" am Freitag, 19. Oktober 2018,22 Uhr im SWR FernsehenWeitere Inofrmationen unter:http://x.swr.de/s/nachtcafequaelendeungewissheitFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell