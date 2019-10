"Nachtcafé: Nachbarn - zwischen Hilfe und Hölle" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Comedian und Musiker HeinzGröning, der mit seinem ehemaligen Nachbarn Ärger hatte / Freitag,18.10.2019, 22 Uhr, SWR FernsehenNachbarn kann man sich nicht aussuchen. Die unfreiwilligeräumliche Nähe sorgt nicht selten für dicke Luft statt gegenseitigerRücksichtnahme. Jeder Dritte hatte schon mal Ärger mit seinemNachbarn. Ob eine dröhnende Musikanlage, ein nächtlich bellenderTerrier oder ein falsch geparktes Auto: Oftmals sind es nurKleinigkeiten, die den einst freundlichen Nachbarn zum nervigenSpießbürger mit Terrorqualitäten machen. Es wird gegenseitigprovoziert und beleidigt. "Ein guter Nachbar ist jemand, der dir überden Gartenzaun zulächelt, aber nicht darüber klettert" - würde jederdieses Zitat von Schriftsteller Arthur Bär beherzigen, hättenDeutschlands Richter jedes Jahr etwa 500.000 Fälle weniger zuschlichten. Dennoch gibt es auch nette Nachbarn, die sich umeinanderkümmern. Und manchmal wird aus einem unverbindlichen Flirt imTreppenhaus sogar die große Liebe. Darüber spricht MichaelSteinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Nachbarn - zwischenHilfe und Hölle" am Freitag, 18. Oktober, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Romana Wegemann hatte große Probleme mit ihrem Nachbarn, der ihrnachstellte Romana Wegemann hat sich gemeinsam mit ihrem Mann denTraum vom eigenen Haus auf dem Land erfüllt. Doch diese Entscheidungwar der Startschuss für einen zehn Jahre währenden Alptraum - dennder Grundstücksnachbar drängte sich ungefragt in ihr Leben. Für ihnwar es Liebe auf den ersten Blick - für sie ein Spießrutenlauf durchkrankhaftes Nachstellen, Belästigungen und Beleidigungen: "Er wurdeimmer aggressiver, hat sogar unsere Tiere vergiftet." Bis einGartenspaten ihrem Mann zum Verhängnis wurde.Ivanka Cugura erbte ein Millionenvermögen von ihren Nachbarn AlsIvanka Cugura in den Siebzigerjahren nach Stuttgart zog, ahnte sienoch nicht, dass ihre Nachbarn einmal ihr ganzes Leben verändernwürden. Mehr als 20 Jahre lebte sie Tür an Tür mit einem älterenEhepaar: "Die beiden waren wie eine Familie für mich, wir gehörtenzusammen." Nach dem Tod des Ehepaares wurde Ivanka Cugura unverhofftAlleinerbin eines Millionenvermögens. Mit einem Großteil des Geldesgründete sie eine Stiftung und unterstützt damit Mädchen in Afrika.Heinz Gröning hatte mit seinem ehemaligen Nachbarn Ärger wegenLärmbelästigungen Fast die Hälfte aller Deutschen fühlt sich von dernachbarschaftlichen Geräuschkulisse belästigt. So auch der Nachbarvon Comedian und Musiker Heinz Gröning: "Eines Abends klingelt es ander Tür, der Nachbar brüllte und hat einen Riesenlärm veranstaltet."Trampelnde Kinder, dröhnende Waschmaschinen und nächtlicheRuhestörung waren die Vorwürfe. Der Beginn eines Nerventerrors undschließlich der Grund für Gröning, sich ein eigenes Haus zu kaufen.Doris Basin feiert mit ihren jungen Nachbarn, anstatt sich überden Lärm zu beschweren Dicke Luft am Gartenzaun ist Doris Basinvöllig fremd. Ganz im Gegenteil: Die 84-jährige Schwäbin hat sogareinen sehr engen Draht zu der jungen Wohngemeinschaft von nebenan.Trotz mehr als 50 Jahre Altersunterschied haben Jung und Alt vielVerständnis füreinander. Wenn es drüben lauter wird, steht dieRentnerin mit einer Sektflasche vor der Tür und feiert mit, anstattzu meckern: "Wir kennen uns seit acht Jahren und das mit den jungenLeuten klappt wunderbar. Wenn wir zusammensitzen, ist es immerlustig."Petra Amann trat couragiert ein, als ihre Nachbarin von ihremEx-Partner verprügelt wurde Auch Petra Amann kennt und schätzt guteNachbarschaft: "Bei uns hilft einer dem anderen." Wäre dieSachbearbeiterin nicht so couragiert gewesen, hätte dies imschlimmsten Fall ihrer Nachbarin sogar das Leben gekostet. Dennselbst als die Frau wehrlos und blutüberströmt am Boden lag, trat einhöchst aggressiver Schläger weiter auf sie ein und drohte, sieumzubringen. Petra Amann zeigte Zivilcourage, kam ihrer Nachbarinsofort zu Hilfe und griff trotz der Brutalität mutig ein.Prof. Dr. Ulrich Wagner ist als Konfliktforscher undSozialpsychologe tätig Als Konfliktforscher kennt Prof. Dr. UlrichWagner das Ausmaß von hochkochenden Emotionen bei nachbarschaftlichenStreithähnen. Aus seiner langjährigen Erfahrung weiß er aber auch:Ohne Einigung gibt es keinen Frieden am Gartenzaun. Ob Kinderlärm,falsch geparkte Autos oder Haustiere - wenn kein Gespräch unterNachbarn mehr funktioniert, ist der Sozialpsychologe auch alsMediator gefragt: "Es ist wichtig, bei Konflikten früheinzuschreiten, bevor sich Feindbilder entwickeln und verfestigthaben.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Nachbarn - zwischen Hilfe und Hölle" am Freitag, 18.Oktober 2019, 22 Uhr im SWR Fernsehen