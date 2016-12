"Nachtcafé: Markenzeichen Dialekt" / Zu Gast bei Michael Steinbrecher sind u. a. Harald Schmidt, Melanie Müller und Margit Sponheimer / Freitag, 30. Dezember, 22 Uhr, SWR Fernsehen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"Du, ganga mer gschwend a Bierle zischa?" Wenn der Schwabe seinenneuen norddeutschen Kollegen nach Feierabend in die Eckkneipeeinladen will, dann ist die erste spontane Reaktion ein irritiertesStirnrunzeln. Für die einen ist er eine Liebeserklärung an dieHeimat, für andere das Grauen: der Dialekt. Es wird gebabbelt,geschwätzt und geschnackt. Eines ist sicher: Lokalkoloritpolarisiert. "Markenzeichen Dialekt" - darum geht es im "Nachtcafé"am 30. Dezember, 22 Uhr im SWR Fernsehen. Mit dabei sind u. a. HaraldSchmidt, Melanie Müller und Margit Sponheimer - dieses Mal kommen die"Nachtcafé"-Gäste aus allen Ecken Deutschlands. Ein Gipfeltreffen indialektaler Reinform.Taschentiescher, Bliemchenkaffee und Hörnla "Höma, wenne datprobieren tus, dann bisse vonne Socken!" Wenn der Ruhrpottler vonseinem "Möhrenunternander mit Frikadelle" schwärmt, dann stellen sichbei dem ein oder anderen die Ohren quer. Wenn die Sächsin nach"Taschentiescher" oder einem "Bliemchenkaffee" fragt, kann es gutsein, dass das Gegenüber erst mal "gor nüscht" versteht. Der Frankewiederum macht aus einem Croissant ein "Hörnla", die Konservendoseheißt bei ihm "Biggsnfudda". Wer im breiten Dialekt unterwegs ist,muss mit Verständigungs- und Akzeptanzschwierigkeiten rechnen.Die Gäste im "Nachtcafé":Harald Schmidt, Exilschwabe Nürtingen. Wie oft fiel der Nameseiner schwäbischen Heimat in seinen Shows. Harald Schmidt legte denGrundstein seiner Showmasterqualitäten bereits, als er die Treppeseines Elternhauses mit den Worten "Guten Abend, meine Damen undHerren" hinab schritt. Seinen Heimatdialekt beherrscht derExilschwabe perfekt: "Meine Herkunft ist der Humus, von dem ich heutenoch zehre."Margit Sponheimer, Mainzer Fastnachtsikone Margit Sponheimer istzwar in Frankfurt geboren, wurde aber als "Meenzer Mädsche" zurIkone. 40 Jahre lang war die Schlagersängerin aus der Fastnachtsszenenicht wegzudenken und wurde mit ihren Auftritten zur Kultfigur. DasRheinhessische war immer ihr Markenzeichen: "Das hat für viele so wasHeimeliges. Niemand sollte leugnen, aus welchem Stall er kommt."Yared Dibaba, Plattdeutsch-FanPlattdeutsch beherrscht Yared Dibaba wie seine Muttersprache.Obwohl der plattsnackende Moderator in Äthiopien geboren ist, fühlter sich seit seinem vierten Lebensjahr im Norddeutschen heimisch:"Früher habe ich wegen meiner Hautfarbe kaum Jobs gekriegt. Als dannbei mir das Plattdeutsch dazu kam, war das auf einmal etwasBesonderes und ich ein gefragter Schauspieler."Melanie Müller, sächsische Dschungelcamp-Königin Auf derBeliebtheitsskala der Dialekte belegt Sächsisch regelmäßig denletzten Platz. Deshalb muss Doku-Star Melanie Müller auch permanentmit Vorurteilen kämpfen. Doch die Ex-Dschungelcamp-Königin steht zuihrem Sächsisch: "Das klingt zwar immer ein wenig dümmlich und völligunerotisch, doch das ist ein Vorteil. Denn wer unterschätzt wird,kann umso mehr punkten."Andrea Wittmann, bayerische Jodelweltmeisterin Hingegen ist AndreaWittmanns oberbayerischer Dialekt fast überall ein Türöffner. IhreHeimat Chiemsee liebt sie über alles, sie spielt Alphorn undmusiziert mit Kuhglocken. Und ist amtierende Weltrekordhalterin imDauerjodeln: "Ich liebe unsere Traditionen und bin auf meine Heimatsehr stolz. Dialekte sind einfach was Schönes, auch meine drei Kindersprechen stark oberbayerisch."Christoph Sonntag, UrschwabeSeit über 30 Jahren ist Kabarettist Christoph Sonntag alsMaultaschen- und Kehrwochenverfechter unterwegs. Jeder seinerBühnenauftritte ist eine wahre Liebeserklärung an seine schwäbischenWurzeln, der gebürtige Waiblinger preist die Schwaben für ihrenFleiß, Geist und Erfolg. Und er ist froh, dass die Schwabenmittlerweile ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt haben: "AlsSchwabe kommt man mit so einem Minderwertigkeitskomplex auf die Welt.Völlig unnötig, denn wir sind vital, zwar etwas demütig, aberweltoffen."Ariane Willikonsky, SprachtherapeutinDie Sprachtherapeutin Ariane Willikonsky weiß, welch verheerendeWirkung Dialekte haben können: Dates können nach wenigen Minutenplatzen, Bewerbungen scheitern, Karrieren vorschnell enden. Deshalblehrt sie in ihrem Sprechinstitut Hochdeutsch als Fremdsprache. DieSprecherzieherin ist überzeugt: "Das Wesen der Menschen spiegelt sichin ihrer Sprache."Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Karen Schuller, Tel. 0711 92913553 Fotos über www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Svenja Trautmann,Tel. 07221 929 22285, svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell