"Nachtcafé: Leben mit der Dunkelheit - Volkskrankheit Depression" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Sigrid Allerstorfer, dieunter einer postnatalen Depression litt / Freitag, 26. Oktober 2018,22 Uhr, SWR FernsehenFast jeder fünfte Deutsche bekommt mindestens einmal im Leben eineDepression. Gleichzeitig wird die Erkrankung oftmals unterschätztoder nicht ernst genommen. Laut Weltgesundheitsorganisation ist dieDepression heutzutage die häufigste Ursache für eineLebensbeeinträchtigung - dabei kann die Krankheit in nahezu jedemLebensalter auftreten. Depressionen sind trotz ihrer Häufigkeit nochimmer eine sehr vorurteilsbelastete Erkrankung: Viele Betroffenereden nicht über ihre Beschwerden und schämen sich dafür. Wasbedeutet es für den persönlichen Alltag, Beruf und Familienleben, miteiner Depression zu leben? Wie ist es, als Kind eines depressivenElternteils aufzuwachsen? Wie gehen Partner und Angehörige richtigmit der Erkrankung um? Wie bewältigt man ein Leben mit Depressionenund was hilft Betroffenen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mitseinen Gästen im "Nachtcafé: Leben mit der Dunkelheit -Volkskrankheit Depression" am Freitag, 26. Oktober, 22 Uhr, im SWRFernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Sigrid Allerstorfer litt nach der Geburt ihrer Tochter unter einerpostnatalen Depression Die Schwangerschaft mit ihrem Wunschkind warfür Sigrid Allerstorfer eine ungemein glückliche Zeit. Dochunmittelbar nach der Geburt ihrer Tochter war alles Glück verflogen:"Ich habe nur geweint und überlegt, dass ich dieses Leben nichtwill." Sie litt unter einer schweren postnatalen Depression, aus deres für sie lange keinen Ausweg zu geben schien.Annja Kachler ist mit einem depressiven Elternteil aufgewachsenWas es heißt, mit einem depressiven Elternteil aufzuwachsen - dieseErfahrung musste Annja Kachler machen: "Ich habe immer den Auftragverspürt, dass ich meine Mutter retten müsste." Durch die psychischeBelastung erkrankte sie schon im Jugendalter ebenfalls an einerDepression und musste lernen, sich auch um sich selbst zu kümmern.Jens Sembdner verlor seine Frau aufgrund einer unerkanntenDepression Auf dem Höhepunkt des Erfolges mit seiner Band "DiePrinzen" erlitt der Musiker Jens Sembdner einen schwerenSchicksalsschlag: Seine Frau nahm sich das Leben, weil ihreDepressions-Erkrankung unerkannt geblieben war. Lange Zeitbeschäftigte ihn, ob er dies hätte verhindern können. "Die Frage habeich mir jahrelang jeden Tag gestellt."Ingrid Weiler leidet unter der zunehmenden Einsamkeit im AlterDass auch Einsamkeit im Alter depressiv machen kann, musste IngridWeiler erfahren. Nach dem Tod ihrer engsten Freunde, fehlten derSeniorin tiefergehende Kontakte. Eine zunehmende Antriebslosigkeitmachte sich breit. "Man fühlt sich irgendwann wie der ärmste Menschder Welt." Doch Ingrid Weiler handelte rechtzeitig und suchte sichprofessionelle Hilfe.Dr. Iris Hauth behandelt als Psychotherapeutin Menschen mitDepressionen Wie stark Betroffene eine Depressions-Erkrankungempfinden, weiß Dr. Iris Hauth: "Bei einer schweren Depression ist dakeine Traurigkeit mehr - sondern ein absolutes Leeregefühl." DiePsychotherapeutin betont aber auch, dass es guteBehandlungsmöglichkeiten und viele Wege aus der Depression herausgibt."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Leben mit der Dunkelheit - Volkskrankheit" am Freitag,26. Oktober 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen