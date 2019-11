"Nachtcafé: Die Kraft der Familie" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Michael Käfer, der in dritter Generationein Münchner Familienunternehmen leitet / Freitag, 8. November 2019, 22 Uhr, SWRFernsehenIn Krisensituationen, bei Lebensumbrüchen oder im Alltag spielt die Familie fürviele Menschen eine entscheidende Rolle - als Rückzugsort, zum Auftanken oderals Berater. Ob nun die Großeltern bei der Kinderbetreuung einspringen, dieEltern ihren Sohn nach seiner Scheidung wieder bei sich einziehen lassen oderdie Tochter trotz anderer Pläne das Familienunternehmen übernimmt. Wer hingegenbei Adoptiveltern aufgewachsen ist und seine Wurzeln nicht kennt, trägt oftlebenslang die Sehnsucht nach seiner Familie in sich. Doch längst nicht jedeGeschwisterbeziehung ist innig. Abgrundtiefer Neid, erbitterter Streit,ständiges Konkurrieren um Anerkennung - für manche ist Familienleben kein Segen,und oft wütet der Hass bis ins hohe Alter. Darüber spricht Michael Steinbrechermit seinen Gästen im "Nachtcafé: Die Kraft der Familie" am Freitag, 8. November,22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Michael Käfer leitet in dritter Generation ein MünchnerFeinkost-Familienunternehmen Michael Käfer ist in ein Familienunternehmen mitTradition hineingeboren. Mittlerweile leitet er es in dritter Generation. Erwuchs mit dem Bewusstsein auf, dass der Münchner Feinkostbetrieb stets an ersterStelle steht. Vor allem sein Vater Gerd war für ihn der übermächtige undunerreichbare Delikatessen-Gastronom. Das Verhältnis war nie einfach - erst amSterbebett des Vaters kam es zur Aussprache: "Das war für mich einer derwichtigsten Momente meines Lebens."Larissa Sarand musste den Tod ihres Vaters und den Suizid ihrer Mutterverarbeiten Larissa Sarand hat in doppelter Hinsicht eine Familientragödieerlebt: Ihr Vater erkrankte an Krebs und ihre Mutter litt an einer schwerenDepression. Ihre Todessehnsucht war so stark, dass sie sogar die eigene Tochterum Hilfe beim Sterben bat. Sechs Wochen nach dem Tod von Larissas Vater schiedauch ihre Mutter aus dem Leben. Der Verlust wurde schließlich Auslöser einerMagersucht: "In meinem Leben und auf der Waage ging es rapide bergab." Nacheinem Zusammenbruch begann ein langer Kampf zurück ins Leben.Luise Köppen begleitete ihren Sohn Ludwig aus einem sechsmonatigen Koma 19 Jahrealt war Luise Köppens Sohn Ludwig, als er nach einem schweren Verkehrsunfall insKoma fiel. Ein Aufwachen hielten die Ärzte für fast aussichtslos. Sich wehrlosdem Schicksal hingeben, kam für seine Mutter nicht infrage: "Ich habe wirklichalles versucht. Die Hoffnung stirbt zuletzt". Kraft gab ihr derFamilienzusammenhalt. Nach sechs Monaten erwachte Ludwig wieder langsam aus demKoma. Heute kann er trotz körperlicher Einschränkungen in seinem Traumberuf alsTanzlehrer arbeiten.Hans-Günther Kaufmann wuchs mit seiner Schwester unter schwierigen Bedingungenauf Ein stabiles Familienleben kannte Hans-Günther Kaufmann lange nicht.Gemeinsam mit seiner Schwester, der Schauspielerin Christine Kaufmann, wuchs erin einer Flüchtlingsfamilie auf und war ständig an wechselnden Ortenuntergebracht: "Ich kannte nur ein Leben aus dem Koffer." Das Band zu seinerSchwester brach zwar nie ab, gesehen haben sie sich später jedoch ehersporadisch. Erst als der Fotograf eine eigene Familie gründete, fand derdreifache Vater seinen Heimathafen.Regula Brühwiler-Giacometti erfuhr erst mit Ende 50 von ihren siebenGeschwistern Sie war die Folge eines Seitensprungs: Regula Brühwiler-Giacomettiwurde von ihrer Mutter ins Kinderheim gegeben und kam schließlich in einerAdoptivfamilie unter. Der Wunsch, ihre Herkunftsfamilie kennenzulernen, ließ dieSchweizerin aber nie ganz los. Erst vor zwei Jahren stieß sie durch Zufallplötzlich auf eine Großfamilie: "Ich erfuhr, dass ich sieben Halbgeschwisterhabe. Es ist das eingetreten, was ich nie für möglich hielt: Seitdem fühle ichmich komplett."Dr. Iris Hauth ist als Fachärztin für Psychiatrie sowie als Psychotherapeutintätig Nach aktuellen Umfragen erlebt die Sehnsucht nach Familie in den letztenJahren eine bemerkenswerte Renaissance. Die einen empfinden es als größtesGlück, Familie zu haben, für andere wiederum ist die Verwandtschaft, die mansich nicht aussuchen konnte, ein Fluch. Psychotherapeutin Dr. Iris Hauth weiß,wie wegweisend der Familienzusammenhalt bereits in der Kindheit sein kann undwie das Loyalitätsband innerhalb der Familie wachsen kann: "Aus Familie könnenwir viel Kraft ziehen.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seitJahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. JedenFreitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderenLebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mitihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen."Nachtcafé: Die Kraft der Familie" am Freitag, 8. November 2019, 22 Uhr im SWRFernsehen