"Nachtcafé: Jung, berühmt, erfolgreich - und dann?" / Michael Steinbrecher spricht u. a. mit der Eiskunstlauf-Ikone Marika Kilius, die bereits mit zwei Jahren auf Rollschuhen stand (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Sie sind jung, ehrgeizig, erfolgreich - sie stehen ganz oben ander Spitze und begeistern ein Millionenpublikum:âEUR¨KleineAusnahmetalente, frühreife Überflieger, ganz junge Durchstarter,umjubelte Popstars oder große Sporttalente - alle haben sie einesgemeinsam: Sie müssen mit ihrem frühen Erfolg klarkommen. Darüberspricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen. Zu sehen im"Nachtcafé: Jung, berühmt, erfolgreich - und dann?" am Freitag, 10.März, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die einen wachsen über sich hinaus, bauen ihren Erfolg weiter ausund bringen auch für magere Zeiten rechtzeitig ihre Schäfchen insTrockene. Andere zerbrechen am Scheinwerferlicht und Erfolgsdruckoder an falschen Freunden. Denn wo der schnelle Erfolg zu Hause ist,da sind Missgunst und Häme meist nicht fern. Ebenso der finanzielleAbsturz und die Einsamkeit. Viele fühlen sich rückblickend um ihreJugend beraubt, sind geplagt von Versagensängsten und haben einenextrem hohen Anspruch an sich selbst. Und scheitern genau daran immerwieder. Nicht selten kommt der Antrieb, hoch hinaus zu wollen, abervon ehrgeizigen Eltern, die ihren Nachwuchs mit Brachialpädagogikgewinnbringend zu Höchstleistungen dressieren. Ein oftvor-gezeichneter Weg vom Wunder - zum Sorgenkind.Die Gäste im "Nachtcafé":Marika Kilius, die Eiskunstlauf-Ikone trainierte täglich sechsStunden für ihren Traum Bereits mit zwei Jahren stand Marika Kiliuszum ersten Mal auf Rollschuhen. Kurze Zeit später zog sie die erstenPirouetten auf dem Eis - und wurde zu DeutschlandsEiskunstlauf-Ikone: "Mei-ne Mutter hat schon früh gemerkt, dass ichtalentiert bin. Und so habe ich täglich sechs Stunden trainiert." Miteiserner Disziplin holte sie unzählige Medaillen, nach ihrerEis-Showkarriere etablierte sie sich als Geschäftsfrau.Christian Kahrmann, er spielte in seiner Kindheit und Jugend inder "Lindenstraße" Acht Jahre konnten die "Lindenstraße"-Fansverfolgen, wie Christian Kahrmann als Benny Beimer vom braven Jungenzum rebellischen Teenager heranreifte. Danach wurde es ruhiger umseine Fernsehpräsenz, 2012 eröffnete er ein Café. Zuletzt machte erSchlagzeilen, als er alkoholisiert einen Autounfall hatte - auf demRücksitz saßen seine beiden kleinen Töchter. "Mich hat die negativeBerichterstattung sehr verletzt. Mittlerweile habe ich einen Entzuggemacht."Marlene Tackenberg, nach der Zeit als Popstar hatte sie großeProbleme Auf der Achterbahn des Erfolgs ist auch Marlene Tackenberggefahren. Als 19-Jährige wurde sie mit der Girl-Band "Tic Tac Toe"über Nacht zum Popstar: Teenager kreischten, stürmten auf sie los undbelagerten die Hotels. 1997 dann der harte Aufprall aus demglanzvollen Leben. Es folg-ten Geldprobleme und Einsamkeit: "Nach TicTac Toe ein normales Leben zu führen, war unmöglich. Da war vielTrauer, Wut und Frust."Thomas Haustein, er spielte als 15-Jähriger eine Hauptrolle ineinem Kultfilm "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" - das Schicksal derheroinabhängigen Christiane F. und ihres Freundes Detlef war in denAchtzigern ein Welterfolg. Thomas Haustein spielte als 15-Jährigerdie Hauptrolle: "Der Film hat mein Leben völlig durcheinandergerüttelt, auf einmal fliegt man durch die Welt wie ein Flummi". Dieswar seine erste und letzte Filmrolle. Als Suchtberater arbeitet ergenau in jener Einrichtung, in der die wahre Christiane F. einstHilfe suchte.Jaqueline Bethke, sie entdeckte ihre Fähigkeiten erst imErwachsenenalter Zuspruch von außen, Anerkennung und Selbstvertrauen- viele Jahre waren das für Jacqueline Bethke Fremdwörter. Denn vonKindesbeinen an wurde ihr eingetrichtert: Aus Dir wird sowiesonichts. Und so hat sie sich nie viel zugetraut - bis mit Anfang 50die Kehrtwende kam: Ein IQ-Test war der Anfang eines neuen Lebens:"Nach dem Ergebnis habe ich mein Leben erstmals selbst in die Handgenommen". Mittlerweile studiert sie Jura und lernt fünf Sprachen.Dr. Bärbel Wardetzki, die Psychologin beschäftigt sich mit derPersönlichkeitsentwicklung Psychologin Dr. Bärbel Wardetzki weiß,welche Faktoren in jungen Jahren zu einem erfolgreichen undzufriedenen Leben führen. Und welche hinderlich sind. Seit vielenJahren beschäftigt sich die Therapeutin mitPersönlichkeitsentwicklung und Narzissmus: "Grundvoraussetzung fürErfolg ist Begabung, Talent und vor allem Motivation. Und ein gutesSelbstwertgefühl ist die Basis für einen gesunden Lebensmotor.""Nachtcafé: Jung, berühmt, erfolgreich - und dann?" am Freitag,10. März 2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen