"Nachtcafé: Jüdisches Leben in Deutschland" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Susan Sideropoulos, diesich erst spät mit ihren jüdischen Wurzeln beschäftigte / Freitag,22. März 2019, 22 Uhr, SWR FernsehenWie sichtbar ist das Judentum im deutschen Alltag? Wie steht es umdas deutsch-jüdische Miteinander? Viele Juden fühlen sich inDeutschland nicht mehr sicher. Immer wieder wird von judenfeindlichenBeschimpfungen und Angriffen auf offener Straße berichtet. Etwa200.000 Juden leben derzeit in Deutschland - doch sie sind nur wenigpräsent in der allgemeinen Wahrnehmung. Es gibt jüdische Gemeinden,Kindergärten, Zeitungen und Synagogen. Das Wissen über das Judentumgeht jedoch oft nicht über Klischees hinaus: Schläfenlocken, Kippaund koscheres Essen. Doch was zeichnet das Judentum heute wirklichaus? Wie leben Menschen ihr Judentum? Wie viel Akzeptanz gibt es?Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé:Jüdisches Leben in Deutschland" am Freitag, 22. März, 22 Uhr, im SWRFernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Susan Sideropoulos beschäftigte sich erst spät mit ihren jüdischenWurzeln Die Schauspielerin Susan Sideropoulos wuchs als Tochter einesGriechen und einer deutschen, jüdischen Mutter auf. Dennoch waren diejüdischen Wurzeln viele Jahre lang ein Tabuthema in der Familie. Erstvor wenigen Jahren begann sie mit der Spurensuche und machte ihreFamiliengeschichte öffentlich: "Ich glaube, es ist höchste Zeit, einpositives Bild zu vermitteln und zu sagen: Jüdisch sein ist keinHokuspokus - es ist nur eine Religion, mit der wir uns bewegen."Rafael Seligmann blickt auf sechs Jahrzehnte jüdisches Leben inDeutschland zurück Die Eltern von Rafael Seligmann flohen vor Hitlernach Tel Aviv und kamen mit ihm zurück, als er zehn Jahre alt war. InIsrael war er einer von vielen - hier in Deutschland gehörte er zueiner Minderheit. Beschimpfungen wie "Saujud" waren Ende der50er-Jahre immer noch salonfähig. Deshalb hatte der Journalist undRomanautor sein Leben lang ein Ziel: Sich als Jude nicht zuverstecken: "Ich hatte nie Angst davor, zu sagen, dass ich Jude bin."Rosi Deborah Meir konvertierte für die Liebe zum Judentum DasJudentum übte schon früh eine Faszination auf Rosi Deborah Meir aus,weshalb sie im Alter von 20 Jahren als Au-Pair nach Israel ging. Dortverliebte sie sich in einen jüdischen Mann und konvertierte für ihn.Auch wenn die Ehe nicht hielt, ihre Religion lebt die Pfälzerinüberzeugter denn je: "Ich bin jüdisch. Das ist kein Hobby, das istmeine Religion - und die lebe ich."Arthur Bondarev lebt seinen Alltag nach jüdisch-orthodoxen RegelnArthur Bondarev lebt sein Judentum orthodox. Rituale und dieEinhaltung von Geboten und Verboten prägen seinen Alltag - vomMorgengebet bis hin zur strikten Ruhe am Schabbat. "Ich sehe dasJudentum und diese Gebote als Chance, mich als Person zu entwickeln,als Person zu wachsen", sagt der 27-Jährige, der die strengenRegeln nicht als Einschränkung empfindet.Yorai Feinberg wird immer wieder Opfer antisemitischerAnfeindungen Tischbestellungen auf "Adolf Hitler" oder "Juden insGas" erreichen den israelischen Gastronom Yorai Feinberg häufiger.Dabei möchte er in seinem Lokal in Berlin lediglich israelische Kücheservieren und keine Politik machen. "Ich habe ganz viele Freunde, dieüberlegen, aus Berlin wegzuziehen. Fast jeder Jude, den ich kenne,macht sich Sorgen bezüglich seiner Zukunft hier."Debora Antmann suchte nach dem Suizid ihrer Mutter nach ihrerjüdischen Identität Obwohl Debora Antmann ihr Jüdisch-Seinmittlerweile selbstbewusst lebt, liegt eine lange Identitätssuchehinter ihr. Zwar wurde sie in ihrer Kindheit von ihreralleinerziehenden, jüdischen Mutter geprägt, doch ihreFamiliengeschichte ist gezeichnet vom Trauma der Vergangenheit: Wieschon ihr Großvater zuvor, nahm sich auch ihre Mutter das Leben."Nach ihrem Tod war die jüdische Kultur für mich nicht mehr präsent.Doch ich hatte immer eine unglaublich große Sehnsucht danach."Prof. Dr. Wolfgang Benz ist als Historiker, Vorurteils- undAntisemitismusforscher tätig Der Historiker Prof. Dr. Wolfgang Benzbeschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der jüdischen Kultur,Antisemitismus und Vorurteilen gegenüber jüdischen Mitbürgern. Dabeibeobachtet er hartnäckige Vorurteile, die über Generationenweitergeben werden. "Die Vorurteile gegen Juden sind zählebig, dasheißt aber nicht, dass man nichts gegen sie machen kann." Benzermutigt dazu, den Kampf gegen Antisemitismus täglich aufs Neue zuführen - denn er sei erfolgreich."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Jüdisches Leben in Deutschland" am Freitag, 22. März2019, 22 Uhr im SWR FernsehenWeitere Informationen unter:http://swr.li/nachtcafe-juedisches-leben-in-deutschlandFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell