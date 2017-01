"Nachtcafé: Jenseits der Norm" / U. a. mit einem Tourettler, einem Pony-Player und einem Einsiedler, der sich nur im Schutzanzug in die Stadt traut / Freitag, 20. Januar 2017, 22 Uhr, SWR Fernsehen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"Um Himmels Willen, das gibt's doch gar nicht!" Ob man will odernicht, man muss sich einfach nach ihnen umdrehen: Menschen, die nichtder Norm entsprechen. Die einen geben alles dafür, aus der Masseherauszustechen, andere sind ohne eigene Absicht anders. Sie müssenmit ihrem Aussehen oder einer Krankheit leben, die sofort jedeAufmerksamkeit auf sich zieht. Doch nicht immer erschließt sich aufden ersten Blick, wer jenseits der Norm lebt. Das kann auch derbiedere, unscheinbare Nachbar sein, der hinter verschlossenen Türenein Hobby betreibt, das die meisten als äußerst seltsam bezeichnenwürden. Oder die 60-Jährige, die einen Zwillingskinderwagen durch denPark schiebt. Wie sich im Gespräch herausstellt, sind es nicht ihreEnkelkinder, sondern ihre eigenen Neugeborenen, die sie dankkünstlicher Befruchtung im hohen Alter bekommen hat. Im "Nachtcafé"spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen über Toleranz undVorurteile, zu sehen am Freitag, 20. Januar, 22 Uhr, SWR Fernsehen.Erlaubt ist, was gefällt? Einerseits leben wir in einerGesellschaft, in der angeblich so gut wie alles akzeptiert wird. Wirsind tolerant und verständnisvoll, jeder soll seinen individuellenLebensstil pflegen dürfen - und doch bestimmen Vorurteile unserDenken. Was ist heutzutage schon normal? Mit welchen Kommentarenmüssen sich Menschen auseinandersetzen, die ein Leben jenseits derNorm führen? Sind wir als Gesellschaft bereits wirklich so tolerant,wie wir sein wollen?Die Gäste im "Nachtcafé":Annegret Raunigk, bekam Vierlinge mit 65 Sie ist die ältesteVierlingsmutter der Welt: Annegret Raunigk bekam gleich vier Kinderin einem Alter, in dem andere von entspannenden Kreuzfahrten träumen.Auf natürlichem Wege konnte die ehemalige Lehrerin mit 65 Jahrennicht mehr zu ihrem Mutterglück finden. Deshalb ließ sie sich in derUkraine fremde Samen- und Eizellen einsetzen. Bereits vor ihrerVierlingsgeburt hatte die Alleinerziehende 13 Kinder: "Einlangweiliges Rentnerleben konnte ich mir nie vorstellen."Sebastian Hurth, TourettlerWenn Sebastian Hurth einen Supermarkt betritt, sind sofort alleBlicke auf ihn gerichtet. Der 25-Jährige lebt mit demTourette-Syndrom. Aufgrund dieser Ticstörung gleicht sein Alltag ofteinem Spießrutenlauf. Denn seine unkontrollierten Sätze, Bewegungenund lauten Geräusche irritieren, egal wo er hinkommt: "Mir wird beiden Tics oft Boshaftigkeit unterstellt, Menschen fühlen sichpersönlich angegriffen oder sind einfach nur extrem erschrocken."Pony-Player aus BerlinEr ist IT-Experte und Familienvater, führt auf den ersten Blickein unauffälliges Durchschnittsleben. Wenn er aber auf sein Hobby zusprechen kommt, dann ändert sich das schlagartig. Als sogenannterPony-Player verkleidet sich der Berliner als schwarzes Pferd, seinePartnerin übt mit ihm Dressuren am Langzügel: "Für Außenstehendesieht das vielleicht merkwürdig aus - aber alles ist eine Frage derPerspektive."Freddy Nock, HochseilartistAuch bei Freddy Nocks Leidenschaft bleibt vielen der Mund offenstehen: Aufgewachsen in einer Zirkus-Dynastie, wurde dem Schweizerein Leben jenseits der Norm bereits in die Wiege gelegt. DerHochseilartist hat einige Weltrekorde aufgestellt, machte selbst vorder Zugspitze nicht Halt. Nun nimmt er sogar seinen fünfjährigen Sohnmit: "Kritiker gibt es immer. Aber mein Sohn war gesichert, als ermit mir über die Schlucht lief."Ulrich Weiner, traut sich nur mit Strahlenschutzanzug in die StadtUlrich Weiner führt seit Jahren ein Einsiedlerleben. Fernab derZivilisation lebt er in einem Wohnwagen mitten im Schwarzwald. DiesenWohnsitz hat der ehemalige Funktechniker nicht freiwillig gewählt. Erist hochgradig elektrosensibel und auf der Flucht vor Handystrahlen.Nur mit einem Strahlenschutzanzug kann er in Ortschaften gehen, da ersonst massive körperliche Beeinträchtigungen spürt: "Oft werde ichals Spinner oder Verschwörungstheoretiker abgetan. Mit diesenVorurteilen muss ich leben.""Nachtcafé: Jenseits der Norm" am Freitag, 20. Januar 2017, 22 Uhrim SWR FernsehenBei Fragen wenden Sie sich bitte an Karen Schuller, Tel. 0711 92913553 Fotos über www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Svenja Trautmann,Tel. 07221 929 22285, svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell