"Nachtcafé: Der Islam in unserem Alltag - wo ist das Problem?" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Prof. Dr. Jochen Oltmer,der seit über 20 Jahren zur Geschichte der Migration forscht /Freitag, 17. Februar 2017, 22 Uhr, SWR FernsehenKein Schweineschnitzel in Kantinen, Frauen mit Kopftüchern undbodenlangen Mänteln, Islamkunde als Schulfach - der Glaube gilt zwarals Privatsache, dennoch ist er im Alltag nicht zu übersehen undnimmt Einfluss auf unsere Lebensgewohnheiten. Die einen sprechen voneiner Überfremdungswahrnehmung, die anderen von Toleranz. So manchenüberkommt das ungute Gefühl, dass sich in Zukunft der Glaube viel zudominant in unserem Alltagsleben verankern könnte. Was aber macht amgelebten Islam im Alltag solche Angst? Was ist Bereicherung, wasBeeinträchtigung und was Bedrohung? Wie viel Religion darf in einemsäkularen Staat wie unserem überhaupt sein? Darüber diskutiertMichael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Der Islam inunserem Alltag - wo ist das Problem?", zu sehen am Freitag, 17.Februar, 22 Uhr im SWR Fernsehen.Mehr als 4,7 Millionen Menschen muslimischen Glaubens leben mituns. So mancher fühlt sich geradezu provoziert. Denn nicht nur amBurkini im Schwimmbad oder dem Minarett in der Nachbarschaftentzünden sich immer neue Konflikte. Einige Islamverbände rufen nachmehr Anerkennung, fordern gesetzliche islamische Feiertage. Hingegenfürchten Frauenverbände und Homosexuelle um ihre Rechte, die sie sichüber Jahrzehnte hart erkämpft haben.Die Gäste im "Nachtcafé":Birgit Plechinger, ist Rektorin an einer Mittelschule mit vielenmuslimischen Schülern Birgit Plechinger ist Rektorin einerbayerischen Mittelschule, mehr als die Hälfte ihrer Schüler sindMuslime. Ob im Schwimmunterricht oder beim Kantinenessen - immersteht sie vor der Frage: Wie viel Entgegenkommen ist berechtigt,welche Sonderregelungen gehen eindeutig zu weit? Auch die ungleicheErziehung von Mädchen und Jungs macht sich in der Schule deutlichbemerkbar: "Oft lassen die Eltern ihren Söhnen alles durchgehen, denTöchtern wird wenig erlaubt."Dr. Michael Schmidt-Salomon, für den Atheisten gehört Religion nurins Privatleben Für Dr. Michael Schmidt-Salomon sind die Grenzen derToleranz schon längst erreicht: "Der Glaube nimmt in unserem Landeinen viel zu großen Einfluss auf unseren Alltag und die Politik. Obkatholisch, evangelisch oder muslimisch - Religion sollte Privatsachebleiben", so der Atheist. Für den Religionskritiker ist die Ideeeiner Multi-Kulti-Gesellschaft längst gescheitert.Meriem Lebdiri, die Designer kombiniert europäische Mode mitislamischer Tradition "Jeder soll doch ungestört und offen seinenGlauben ausleben", sagt Meriem Lebdiri. Die junge Designerin entwirftMode für Frauen, die ihren Körper selbst- und modebewusst bedeckenmöchten. Das Kopftuch gehört für die praktizierende Muslima, die mitfünf Jahren aus Algerien in die Pfalz kam, zu ihrer Identität: "Ichkombiniere europäische Mode mit islamischer Tradition und will damitBrücken bauen."Jochen Blaich, der Krankenpfleger berichtet über seinen Alltag mitmuslimischen Patienten Was es bedeutet, wenn der muslimische Glaubemit dem deutschen Klinikalltag kollidiert, das erfährt KrankenpflegerJochen Blaich täglich. Als Stationsleiter bekommt er immer wiedermit, dass weiblichem Krankenhauspersonal wenig Respektentgegengebracht wird. Auch sorgen Krankenbesuche ganzerGroßfamilien, die sich ums Bett eines Angehörigen versammeln, häufigfür Ärger: "Unsere Bitte um Rücksichtnahme wird leider häufigignoriert."Mina Ahadi, die gebürtige Iranerin erlebte drakonische Strafen imNamen des Islam "Der Islam hat in Europa überhaupt nichts zu suchen",davon ist Mina Ahadi überzeugt. Bereits als Neunjährige musste diegebürtige Iranerin Tschador tragen, durfte in der Öffentlichkeitweder reden noch lachen. Im engsten Familienkreis hat sie erlebt,welch drakonische Strafen im Namen des Islam verhängt werden: IhrMann wurde wegen seiner politischen Arbeit hingerichtet. Dem Islamhat die Gründerin des Zentralrats der Ex-Muslime gänzlichabgeschworen.Prof. Dr. Jochen Oltmer, der Migrationsforscher steht der Zukunftpositiv gegenüber Prof. Dr. Jochen Oltmer forscht seit über 20 Jahrenzur Geschichte der Migration. Und blickt mit diesem Hintergrundwissenoptimistisch in unsere Zukunft. Der Historiker ist guter Dinge, dasssich die grassierende Angst vor Überfremdung auf lange Sicht hinauflösen wird: "Religion hat enorm an Bedeutung verloren. DieProbleme, die es zweifelsohne bei der Integration gibt, haben mitReligion sowieso wenig zu tun", so der Migrationsforscher.Gäste im Publikum:David Karner, stellt sich die Frage, wie homophob der Islam istWie homophob ist der Islam? Diese Frage stellte sich David Karner,nachdem er mit einem Freund in einem Taxi Platz nahm. Als sich diebeiden im Auto küssten, rastete der Taxifahrer aus. Mit Verweis aufseinen muslimischen Glauben hagelte es übelste Beschimpfungen, danachflog die Faust. Bis heute beschäftigt David Karner der Vorfall: "Ichbin sehr vorsichtig geworden. Hand in Hand laufe ich mit meinemFreund auf der Straße nicht mehr."Susanne Benz, die Katholikin lebt harmonisch Tür an Tür mit SyrernSie kamen als Fremde, nun fühlt es sich wie Familie an: Tür an Türlebt Susanne Benz mit zwei Männern aus Syrien - der Islam stand demharmonischen Zusammenleben noch nie im Weg. Seit einem Jahr teilensich die Katholikin und ihr Mann ihr Haus mit zwei jungenFlüchtlingen. Der Kontakt ist innig, oft sitzen alle zu viert amEsstisch: "So verschieden sind wir gar nicht. Sie schätzen unserewestlichen Werte, sind modern und genießen einfach nur ihreFreiheit.""Nachtcafé: Der Islam in unserem Alltag - wo ist das Problem?" amFreitag, 17. Februar 2017, 22 Uhr im SWR FernsehenBei Fragen wenden Sie sich bitte an Karen Schuller, Tel. 0711 92913553 Fotos über www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel.07221 929 23273, bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell