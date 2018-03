"Nachtcafé: Hoffnungsträger - zwischen Aufbruch und Gegenwind" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Kevin Kühnert, der sich fürdie "No-GroKo-Initiative" engagierte / Freitag, 23. März 2018, 22Uhr, SWR FernsehenAuf der einen Seite herrschen Kriege, Klimawandel, Altersarmut undWohnungsnot - und auf der anderen Seite die Mächtigen, denen esscheinbar nur um ihr Karrierestreben geht. Wer nimmt sich wirklichden Problemen unserer Zeit an und stellt sich in den Dienst derSache? Trotz Klimawandel und Umweltsorgen konsumieren wir mehr alswir brauchen und leben in einer Wegwerfgesellschaft. Es steigtaußerdem nicht nur die Altersarmut, sondern auch die Wohnungsnothierzulande. Während die Städte aus allen Nähten platzen, sterbenkleine Dörfer aus und die Landbewohner fühlen sich abgehängt. EinigeMenschen sehen nicht länger tatenlos zu - sie packen an und gebenalles dafür, dass ihre Vision Realität wird. Das macht Menschen zuHoffnungsträgern. Dabei ist dieser Weg oftmals voller Hindernisse undGegenwind. Warum braucht die Gesellschaft Hoffnungsträger und wiewird man dazu? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästenim "Nachtcafé: Hoffnungsträger - zwischen Aufbruch und Gegenwind" amFreitag, 23. März, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Kevin Kühnert engagierte sich für die "No-GroKo-Initiative" Seit2017 ist Kevin Kühnert Vorsitzender der Jusos. Bundesweit bekanntwurde er durch sein Engagement für die "No-GroKo-Initiative". Fürviele Menschen wurde er zu einem Hoffnungsträger in der SPD, deretwas verändern will. "Eine neue Streit- und Diskussionskultur sinddie Rahmenbedingungen der ganzen Erneuerung", sagt Kevin Kühnert, derdie Neuauflage der Großen Koalition nicht verhindern konnte - und nunvor neuen Herausforderungen steht.Marcella Hansch will das Meer von Plastikmüll befreien Einer ganzanderen Herausforderung stellt sich Marcella Hansch, seit einTauchurlaub für sie zum Schlüsselerlebnis wurde: Statt prächtigerFische begegneten ihr im Ozean Unmengen von Plastik. Ihr war klar,dass sich etwas ändern muss - und sie entwickelte ein Modell, das denMüll aus den Meeren filtern soll. Mit Herzblut versucht die jungeArchitektin, ihre Vision umzusetzen, denn: "Es ist wichtig, dassjemand vorangeht - sonst macht keiner etwas."Stephanie Wild setzt sich für ein Umdenken in der Landwirtschaftein Auch Stephanie Wild möchte Wegweiser und Vorbild sein. IhreKindheit auf dem Land brachte ihr früh den Wert der Landwirtschaftfür Mensch und Natur nahe, doch arbeiten auf dem Hof bedeutet heuteein Leben am Existenzminimum. "Wenn wir nicht Alternativen aufzeigen,wird die Landwirtschaft untergehen", sagt Wild - und entwickelte dieIdee einer solidarischen Landwirtschaft, die Bauern absichert und dieVerbraucher wieder näher an die Höfe bringt.Martin Herrmann kämpft als Ortsvorsteher für sein Dorf Ein Lebenauf dem Land kennt auch Martin Herrmann, Ortsvorsteher des430-Seelen-Dorfes Hirschlanden. Er ist überzeugt: "Wenn manzusammenhält und alle mitmachen, kann man viel mehr schaffen als manvermutet hat." So stemmt sich der kleine Ort erfolgreich gegen dasDorfsterben. Mit Ideen und Tatendrang wurde aus Hirschlanden ein ganzbesonderes Dorf - inklusive einer eigenen Dorfbrauerei.Prof. Dr. Gerhard Trabert engagiert sich als Sozialmediziner fürarme Menschen Auch der Sozialmediziner Prof. Dr. Gerhard Trabertengagiert sich tatkräftig - und zwar für Menschen, die durch dassoziale Netz in Deutschland gefallen sind. In der "Poliklinik ohneGrenzen" in Mainz behandelt er kostenfrei Menschen, die wohnungs- undkrankenversicherungslos sind. "Gesundheit ist ein Menschenrecht" sagtGerhard Trabert, der auch mit seinem Arztmobil unterwegs ist, umMenschen überall dort Hilfe anzubieten, wo sie benötigt wird.Prof. Dr. Martin Hartmann ist als Philosoph tätig Der PhilosophProf. Dr. Martin Hartmann stellt fest: "Demokratie lebt vonInitiativen, von kreativer Neugestaltung." Deswegen sindHoffnungsträger für eine Gesellschaft besonders wichtig, weil sie mitgutem Beispiel vorangehen und Energien bündeln. Unter welchenBedingungen das gelingen kann und warum wir als Gesellschaft aucheine Verantwortung für zukünftige Generationen tragen, erklärt derProfessor der Universität Luzern."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Hoffnungsträger - zwischen Aufbruch und Gegenwind" amFreitag, 23. März 2018, 22 Uhr im SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell