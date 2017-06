"Nachtcafé: Glaube versetzt Berge" (FOTO)

Stuttgart / Ludwigsburg (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Brigitte Voss, die alsMedium und Trance-Heilerin arbeitet / Freitag, 9. Juni 2017, 22 Uhr,SWR FernsehenDer Glaube an sich selbst und an seine Fähigkeiten ist einentscheidender Faktor, um persönliche Ziele und Wünsche zu erreichen.Michael Steinbrecher spricht mit Menschen, die durch ihren festenGlauben Krisenzeiten überwunden, ihrem Leben eine neue Wendunggegeben oder durch Übermut alles aufs Spiel gesetzt haben. Zu sehenim "Nachtcafé: Glaube versetzt Berge" am Freitag, 9. Juni, 22 Uhr, imSWR Fernsehen.Wer wie besessen von einer völlig verrückten Geschäftsideeüberzeugt ist und in diese viel Zeit und Geld investiert, lässt sichauch nicht von Zweiflern und Pessimisten aufhalten. Solch eineVerbissenheit kann förmlich Flügel verleihen, birgt aber auch dieGefahr, dass man Risiken ausblendet. Doch nicht nur der Glaube selbstkann die sprichwörtlichen Berge versetzen. Ob in Krankheits- oderTrauersituationen: Vielen hilft der Glaube an Gott, um in fastausweglosen Lagen nicht den Lebensmut zu verlieren. Schwerkrankesehen in ihrer Not oft den letzten Strohhalm in dubiosenHeilmethoden. Sei es die Kraft der Kristalle, Engel oderVollmond-Rituale - den Patienten werden wahre Wunder versprochen,geboten wird aber häufig nur fauler und teurer Zauber.Die Gäste im "Nachtcafé":Brigitte Voss arbeitet als Medium und Trance-Heilerin Bereits dieKindheit von Brigitte Voss war geprägt durch Spiritualität undhellsichtige Vorahnungen. Aber erst 2010, nach dem schrecklichenHarley-Unfall ihrer großen Liebe, dem Schweizer Rocksänger Steve Lee,spürte sie eine Eingebung: "Als ich kurz nach seinem Tod zum Beten indie Kirche ging, durchflutete plötzlich ein grelles Licht den Raum.Danach war ich voll von göttlicher Liebe." Seitdem arbeitet dieehemalige "Miss Schweiz" als Medium und Trance-Heilerin.Christa Benz kämpft aufopferungsvoll für ihren kranken Ehemann Vorfünf Jahren veränderte sich das Leben von Christa Benz mit einemSchlag: ihr damals kerngesunder Mann erlitt eine Gehirnblutung undlag wochenlang im Koma. Die Ärzte sahen kaum Hoffnung, dass er jemalswieder ins Leben zurückfindet. Doch die Stuttgarter Klavierlehrerinwar von Anfang an fester Überzeugung: Marcus wird wieder gesund. Ihrehäusliche Intensivpflege und unerschütterliche Liebe zeigt Erfolge:"Geht nicht, gibt es bei mir nicht."Bruder Martin findet die Energie für seine sozialen Projekte imGlauben Der Glaube an einen liebenden, barmherzigen Gott bestimmt dasDenken und Handeln von Bruder Martin Berni. Für den ehemaligenFranziskanerpater steht das Leben und Arbeiten mit hilfsbedürftigenMenschen im Mittelpunkt. Er kennt das Elend in den Slums von Indienaber auch die Not, die es in Deutschland gibt. Seit 12 Jahren setzter sich täglich für Obdachlose in Ingolstadt ein: "Das Gebet ist fürmich eine Kraftquelle, ohne meinen festen Glauben könnte ich das garnicht so intensiv machen."Andreas Schutti entdeckte seinen Glauben in einer Notlage AndreasSchutti baute sich bereits in jungen Jahren ein Diskotheken-Imperiumauf. Er wurde zum Star des österreichischen Nachtlebens und führteals "Discokönig" ein Jetset-Leben. Trotz Ehe hatte er ständigAffären, war pornosüchtig und verschleuderte sein Geld ohne Sinn undVerstand. Bis sein Höhenflug in einer Bruchlandung endete. Am Bodenzerstört fand er in seiner Not zum Glauben: "Durch Gott habe ich meinLeben um 180 Grad gedreht und wurde ein anderer Mensch."Prof. Dr. Markus Gabriel sieht den Glauben als menschlichesGrundbedürfnis "Der Glaube kann helfen, psychische Krisen zuüberstehen. Oft erfahren wir erst durch Grenzsituationen undLebenskrisen, dass wir unsere Karten neu mischen müssen", sagt Prof.Dr. Markus Gabriel. An einen Gott, der Krankheiten heilt, glaubt derPhilosoph und Bestseller-Autor jedoch nicht. Er selbst hat der Kircheschon vor langer Zeit den Rücken gekehrt. Dennoch will der BonnerUniversitätsprofessor nicht ausschließen, dass es einen Gott gibt.Denn Glauben sieht er als Grundbedürfnis des Menschen.Gospelsängerin Siyou ist von der Wirkungskraft des Glaubensüberzeugt Siyou Ngnoubamdjum ist die Tochter eines evangelischenPfarrers aus Kamerun. Bereits als Kind erlebte die Ulmerin ihrenVater im bunten Talar, predigend und trommelnd in seinenenergiegeladenen Gottesdiensten. Ihr afrikanischer Vorname Siyouheißt übersetzt: "Gott hat gehört" - und diesem Namen macht die Soul-und Gospelsängerin alle Ehre: "Der Glaube ist ein farbenfrohes Fest,er ist mein innerer Anker und ja, er versetzt auch Berge.""Nachtcafé: Glaube versetzt Berge" am Freitag, 9. Juni 2017, 22Uhr im SWR FernsehenBei Fragen wenden Sie sich bitte an Karen Schuller, Tel. 0711 92913553 Fotos über www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Grit Krüger, Tel.07221 929 22285, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell