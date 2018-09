"Nachtcafé: Gewissensentscheidung" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Menschen treffen täglich zahlreiche Entscheidungen - oftmalshandelt es sich um ein Abwägen zwischen richtig und falsch, zwischenLoyalität und Gerechtigkeit oder zwischen Sicherheit und Moral. Fürdie Liebe das alte Leben hinter sich lassen? Für das Wohl anderer dieeigene Sicherheit aufgeben? Wie sehr muss jemand mit sich ringen,dessen schwerkranker Ehepartner ihn bittet, Sterbehilfe zu leisten?Wie stark hadert eine Frau, die sich entscheidet, ihr Kind zurAdoption freizugeben, um ihm ein besseres Leben zu ermöglichen? Warumstehen manche Menschen zu jedem Preis für Ihre Überzeugungen ein undprangern zum Beispiel Missstände in ihrem Beruf an, obwohl ihnendafür die Kündigung droht? Warum geben andere ihr komfortables Lebenauf, um sich für Menschen in Not einzusetzen? Bewegt Sie ihr Gewissenoder eine innere Überzeugung? Wie trifft man existenzielleEntscheidungen? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinenGästen im Nachtcafé: "Gewissensentscheidung" am Freitag, 14.September, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Claus-Peter Reisch rettet als Kapitän seit 2017 Menschen aus demMittelmeer Claus-Peter Reisch genoss sein Leben in Wohlstand, als ersich vor drei Jahren auf einem Segeltörn fragte: "Was würden wir tun,wenn wir auf ein Flüchtlingsboot treffen?" Der Wunsch, zu helfen,sorgte dafür, dass er seit 2017 als Kapitän Menschen aus demMittelmeer rettet. Sein Einsatz auf dem Rettungsschiff "Lifeline"brachte ihn in die Schlagzeilen - und als Angeklagter vor einmaltesisches Gericht.Nora Z. wurde nach einer Vergewaltigung schwanger und entschiedsich gegen das Kind Als Täterin abgestempelt: So fühlte sich Nora Z.Die Soldatin wurde 2016 von einem Kameraden vergewaltigt und zeigteihn an. Doch ihr wurde vorgeworfen, damit das Leben des Kameraden zuzerstören: "Ich fühlte mich wie eine Nestbeschmutzerin", so Nora Z.Zu allem Unglück wurde sie durch die Vergewaltigung schwanger undtrieb das Kind ab - eine Entscheidung, mit der sie bis heute schwerzu kämpfen hat.Michael Emde vertrat als Strafverteidiger unter anderem den"Doppelmörder von Herne" Strafverteidiger Michael Emde steht inseinem Beruf häufig zwischen Recht und Moral. Seit 20 Jahrenverteidigt er Schwerstverbrecher - oftmals zum Unverständnis seinesUmfelds. Als er letztes Jahr den als "Doppelmörder von Herne" bekanntgewordenen Marcel H. vertrat, stand er auf einmal selbst im Fokus derÖffentlichkeit. Doch für ihn steht fest: "Jeder Mensch hat das Rechtauf eine Verteidigung."Prof. Dr. Detlef Horster ist als Sozialphilosoph tätig Mit dengroßen und kleinen Gewissensentscheidungen des Lebens beschäftigtsich Sozialphilosoph Prof. Dr. Detlef Horster. Darf man lügen, umeinen Freund zu retten? Wie geht man am besten mit schwerwiegendenEntscheidungen um? Horster rät: "Man sollte immer weiterdenken undsich fragen: Kann ich auch morgen oder übermorgen noch zu dieserEntscheidung stehen?""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Gewissensentscheidung" am Freitag, 14. September 2018,22 Uhr im SWR FernsehenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/nachtcafswrfernsehenunterhaltunggewissengewissensentscheidungentscheidungenclauspeterreischmichaelemdeprofdetlefhorsterFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell