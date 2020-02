"Nachtcafé: Folgenreiche Irrtümer" (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Fehler möchte niemand machen - trotzdem kommen sie häufigvor. Meist sind Fehlgriffe schnell korrigiert, doch es kann auch anders kommen.Was passiert, wenn die Fehler anderer Menschen das ganze Leben auf den Kopfstellen? Ob ein Patient, der nach einer falschen Diagnose lebenslang an denRollstuhl gefesselt ist oder eine Nachbarin, die durch einen Justizirrtum seitJahren unschuldig hinter Gittern sitzt. Auch vertauschte Kinder, die nach derGeburt den falschen Eltern mitgegeben werden, müssen unfreiwillig mit denKonsequenzen eines unbeabsichtigten Fehlers leben. Irrtümer können aber auch zuunverhofftem Glück, Reichtum oder Erfolg führen. Wer versehentlich in diefalsche U-Bahn einsteigt und dort seine große Liebe kennenlernt, istrückblickend froh über sein Missgeschick. Wie geht man mit der Schuld nach einerFehleinschätzung um? Können Betroffene besser verzeihen, wenn sie wissen, dasses sich um ein Versehen gehandelt hat? Darüber spricht Michael Steinbrecher mitseinen Gästen im "Nachtcafé: Folgenreiche Irrtümer" am Freitag, 14. Februar, 22Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Kathrin Schwarzenbacher bekam fälschlicherweise die Diagnose LymphdrüsenkrebsKathrin Schwarzenbacher war 27 Jahre alt, als sie von ihrem Hausarzt dieSchockdiagnose Lymphdrüsenkrebs erhielt. Eine Klinik bestätigte denAnfangsverdacht - damit begann für die Flugbegleiterin ein langer Leidensweg mitsechs Chemotherapien, starken Schmerzen und täglicher Todesangst. Bis einemjungen Mediziner Zweifel kamen: "Es stellte sich heraus: Nur die Lymphknotenwaren angeschwollen. Für diese fatale Fehldiagnose hat sich nie jemand beim mirentschuldigt", so die Salzburgerin.Anja Keinath unterstützte ein vermeintliches Vergewaltigungsopfer, bis Zweifelkamen Fünf Jahre Haft - das war das Urteil für einen Lehrer, den eine Kolleginder Vergewaltigung beschuldigte. Die damalige Frauenbeauftragte Anja Keinathunterstützte das vermeintliche Opfer und begleitete die Frau währendGerichtsverhandlungen: "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Personlügt." Bis ihr Zweifel kamen und sie für die Wiederaufnahme des Verfahrenskämpfte. Der falsch Beschuldigte musste jedoch seine Strafe voll absitzen undstarb kaum ein Jahr nach seinem nachträglichen Freispruch.Ferdinand Freiherr von Wiedersperg-Leonrod wurde versehentlich angeschossen Eintragischer Irrtum hat Ferdinand Freiherr von Wiedersperg-Leonrod bei einemJagdausflug fast das Leben gekostet. Ein Jäger verwechselte den damals55-Jährigen mit einem Wildschwein und traf ihn in den Bauch: "Ich habe mirsofort gedacht: Das überlebe ich nicht. Ich weiß ja, was so ein Geschoss beimWild anrichtet." Nur durch eine mehrstündige Notoperation konnte er gerettetwerden. Bis heute bestimmen die gesundheitlichen Folgen des Schusses seinenAlltag.Sabrina Trautwein verlor ihren Sohn durch eine Geisterfahrerin SabrinaTrautweins 20-jähriger Sohn war vor drei Jahren mit seinem Freund in der Nähevon Schwäbisch Gmünd auf der Bundesstraße unterwegs, als den beiden eineGeisterfahrerin entgegenkam und frontal in ihren Wagen prallte: "Die Frau hatteirrtümlicherweise die falsche Auffahrt genommen - dies wurde für meinen Sohn zumtödlichen Verhängnis", so die Mutter.Sabine Lahme fand ihr Liebesglück durch einen Irrtum beim Lesen einesZeitungsinserates Dass ein kleiner Irrtum auch zur großen Liebe führen kann,zeigt der Fall von Sabine Lahme. Es war eine Zeitungsannonce in derLokalzeitung, die sie neugierig machte. Ein einziger Buchstabe sorgte dafür,dass aus einem zunächst uninteressanten Inserat plötzlich eine hochinteressanteAnzeige wurde. Hinter der Chiffreanzeige verbarg sich Michael, mit dem sie heuteglücklich verheiratet ist: "Wenn ich richtig gelesen hätte, dann hätte ich ihmnie im Leben geantwortet."Prof. Dr. Joachim Bauer ist als Psychotherapeut und Neurowissenschaftler tätig"Sich zu irren, gehört zum Leben dazu", so Prof. Dr. Joachim Bauer. Jeder liegtmal daneben, doch auch schon kleine Fehleinschätzungen können gravierendeAuswirkungen haben. Der Psychotherapeut und Neurowissenschaftler weiß, welcheAuswirkungen falsch gezogene Schlüsse auf unser Selbstvertrauen haben und, wases für Betroffene bedeutet, Opfer eines folgenschweren Irrtums geworden zu sein."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seitJahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. JedenFreitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderenLebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mitihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen."Nachtcafé: Folgenreiche Irrtümer" am Freitag, 14. Februar 2020, 22 Uhr im SWRFernsehen