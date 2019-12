"Nachtcafé: Du sollst Vater und Mutter ehren?" (FOTO)

Baden-Baden (ots) - Sind Eltern strahlende Vorbilder, denen die Kindernachstreben - oder Feindbilder, von denen sie sich abgrenzen wollen? Schließlichwurde man von den Eltern gezeugt, sie waren Beschützer, Förderer und Begleiter,haben Liebe und Wärme geschenkt und Werte fürs Leben mit auf den Weg gegeben.Wenn Vater und Mutter pflegebedürftig werden, ist es für viele Kinderselbstverständlich etwas zurückzugeben. Doch was, wenn man als Kind diese Pflegeund Unterstützung nicht leisten kann oder möchte? Eine Rolle spielt dabei auchdie Eltern-Kind-Beziehung: Muss man Eltern ehren, von denen man vernachlässigtoder sogar misshandelt wurde? Wo ist das Ehren von Mutter und Vater angebrachtund wo endet diese Verpflichtung? Diese und weitere Fragen stellen sich MichaelSteinbrecher und seine Gäste im "Nachtcafé: Du sollst Vater und Mutter ehren?"Zu sehen am Freitag, 13. Dezember, 22 Uhr im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Gabriel Babel erlebte als Kind massive Misshandlungen durch seinen Vater "'Dusollst Vater und Mutter ehren', dieser Satz ist mir unglaublich fremd", sagtGabriel Babel. Als Kind litt er jahrelang unter Misshandlungen durch seinenVater, bis er mit zwölf Jahren schließlich beschloss, gemeinsam mit seinemjüngeren Bruder zu fliehen. Auch wenn die Kinder im Heim einen sicheren Hafenfanden: Die Narben auf der Seele blieben - und hatten für Gabriels Bruderdramatische Folgen.Gabriele Dietz-Paulig sollte nach einer Kindheit im Heim für ihre MutterUnterhalt zahlen Als Gabriele Dietz-Paulig ein Schreiben vom Amt erhielt, in demsie aufgefordert wurde, sich an den Pflegekosten für ihre Mutter zu beteiligen,war sie fassungslos. Denn bereits kurz nach der Geburt wurde sie von ihrerMutter in ein Kinderheim gegeben. Bis heute blieb die Beziehung distanziert:"Meine Mutter ist für mich nur eine entfernte Bekannte." So musste ein Gerichtüber den Fall entscheiden.Birgit Jatho gab ihren Job auf, um ihre Eltern zu pflegen Dass man seinen Elternam Lebensende etwas zurückgeben möchte, wenn man zeitlebens ein gutes Verhältnishatte, davon ist Birgit Jatho überzeugt. Als ihre Eltern zum Pflegefall wurden,war klar, dass die Familie sich daheim mit vereinten Kräften kümmern wird:"Meine Eltern haben es verdient, möglichst liebevoll und in ihrem eigenenZuhause versorgt zu werden."Bernd Wollschlaeger wuchs als Sohn eines Nazi-Offiziers auf In der Kindheitverehrte Bernd Wollschlaeger seinen Vater - bis sich herausstellte, dass dieserals Wehrmachtsoffizier ein glühender Anhänger des Nazi-Regimes war, der auchnach dem Krieg an seinen Überzeugungen festhielt: "Als ich immer mehrherausgefunden hatte, wandelten sich meine Gefühle zu riesiger Enttäuschung,Verbitterung, Traurigkeit und Schock." Bernd Wollschlaeger tat alles, um sichabzugrenzen, wanderte aus und konvertierte schließlich sogar zum Judentum.Jeannette Hagen stieß bei der Suche nach ihrem leiblichen Vater auf AblehnungAls Neunjährige fand Jeannette Hagen zufällig heraus, dass ihr vermeintlicherVater nicht ihr Vater war. Zwar versuchte ihr Stiefvater diese Leerstelle inihrem Leben zu schließen, doch die Sehnsucht nach ihren Wurzeln ließ sie nichtlos. Umso größer ist ihre Enttäuschung, dass sie bis heute nur Ablehnung vonihrem leiblichen Vater erfährt: "Dass er eines Tages sterben könnte, ohne dasses eine Aussprache gab, macht mir Angst."Irmela Wiemann, Psychologische Psychotherapeutin und Familientherapeutin DiePsychotherapeutin Irmela Wiemann sagt: "Es gibt einen Unterschied zwischenbiologischer Elternschaft und wirklicher Elternschaft." Deshalb könne man auchnicht pauschal verlangen, dass Kinder ihre Eltern ehren sollen. Doch dieFamilientherapeutin weiß auch, dass es dabei hilft, ein zufriedenes Leben zuführen, wenn man die Verbindung, die unweigerlich zwischen Eltern und Kindernbesteht, würdigt."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seitJahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. JedenFreitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderenLebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mitihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen."Nachtcafé: Du sollst Vater und Mutter ehren?" am Freitag, 13. Dezember 2019, 22Uhr im SWR FernsehenWeitere Informationen unter:http://swr.li/swrfernsehen-nachtcafé-vater-und-mutter-ehrenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4464972OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell