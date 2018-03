"Nachtcafé: Die Blicke der Anderen" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Nathalie Volk und FrankOtto, die aufgrund ihres Altersunterschiedes für Aufsehen sorgen /Freitag, 16. März 2018, 22 Uhr, SWR FernsehenMenschen, die aus der Masse herausstechen, fesseln oftmals dieBlicke ihrer Mitmenschen. Die skurrile wasserstoffblonde Erscheinungmit Katzenaugen, Stupsnase und XXL-Busen sorgt mit ihren unzähligenSchönheits-OPs für Aufsehen, sobald sie das Haus verlässt - undfindet es klasse. Andere wären hingegen froh, sie könnten in derMasse verschwinden - denn sie müssen mit einer Behinderung oderKrankheit leben, die sofort jede Aufmerksamkeit auf sich zieht.Schnell macht sich bei Abweichungen von der vermeintlichen NormIrritation breit. Paaren mit großem Alters- und Größenunterschiedweht oft ein Wind von hämischen Kommentaren entgegen. Ist wirklicherlaubt, was gefällt? Obwohl unsere Gesellschaft weltoffen, tolerantund verständnisvoll sein möchte, bestimmen weiterhin Vorurteile unserDenken. Wie offen sind wir wirklich für alles, was aus dem Rahmenfällt? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im"Nachtcafé: Die Blicke der Anderen" am Freitag, 16. März, 22 Uhr, imSWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Nathalie Volk und Frank Otto sind als Paar mit Altersunterschiedoft Gesprächsthema Fast 40 Jahre Altersunterschied liegen zwischendem Model Nathalie Volk und dem Medienunternehmer Frank Otto. Sobaldsich das Paar in der Öffentlichkeit bewegt, begegnen sie aufgrundihrer Altersdifferenz von fast zwei Generationen immer wiederVorurteilen. "Ich fand reife Männer schon immer sexy", sagt NathalieVolk. "Ich wirke ja auch jünger als ich tatsächlich bin", so FrankOtto. Aber auch durch ihren luxuriösen Lebensstil wird das ungleichePaar argwöhnisch beäugt und kassiert viele neidische Kommentare.Dominik Bloh fühlte sich als Obdachloser von der Gesellschaftausgegrenzt Blicke, die von oben herabkommen, kennt Dominik Bloh zurGenüge. Elf Jahre hat er als Obdachloser auf der Straße gelebt - undfühlte sich dort stets als Mensch zweiter Klasse. Duschen war nurselten möglich, wodurch ihm zusätzlich Würde genommen wurde: "Wenn duganz unten bist, glaubst du irgendwann auch nicht mehr an dichselbst. Durch die abfälligen Blicke der Passanten spürte ich ständig,dass ich nicht dazu gehöre", so der 29-Jährige rückblickend.Tanja Biallas erlitt schwerste Verbrennungen durch einen UnfallWenn Tanja Biallas unterwegs ist, erfährt sie von ihrem Umfeldunterschiedliche Reaktionen: unsicheres Wegschauen, entsetztesAnstarren bis hin zum Straßenseitenwechsel. Bei einem schwerenAutounfall wurde fast die Hälfte ihrer Körperoberfläche verbrannt. Esfolgte ein Operationsmarathon und eine Tortur mit unvorstellbarenSchmerzen. "Ich erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mitdem Spiegel. Ich sah einen Menschen, den ich nicht kannte."Carina Kühne wurde mit dem Down-Syndrom geboren Schräge Blicke undabwertende Kommentare - das kennt auch Carina Kühne. Die 32-Jährigeist mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen und mit vielenVorurteilen aufgewachsen. Als Inklusionsaktivistin will sie mitdiesen Klischees aufräumen. Auch als Schauspielerin ist es ihrwichtig, dem Publikum neue Perspektiven auf Menschen mit Handicapaufzuzeigen. So spielte sie 2014 die Hauptrolle in dem Film "Be mybaby", der für den Grimme-Preis nominiert war.Ursula Nuber ist als Psychologin tätig"Aufmerksamkeit ist die neue Währung", davon ist Ursula Nuberüberzeugt. Wer in der schnelllebigen digitalen Zeit Erfolg habenwill, für den seien besondere Alleinstellungsmerkmale fastunumgänglich, um sich von der Masse abzuheben, so diePsychotherapeutin. Deshalb sei der erste Eindruck, den manhinterlasse, nicht nur prägend, sondern geradezu weichenstellend, sodie Psychologin."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Die Blicke der Anderen" am Freitag, 16. März 2018, 22Uhr im SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell