"Nachtcafé: Auf zu neuen Ufern" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Manche Menschen träumen von frischem Wind im angestaubten Leben.Sie vermissen den Nervenkitzel und Herausforderungen - ob eingewagter Berufswechsel oder ein Neubeginn in der Liebe. Doch wieschafft man es, sich einzugestehen, dass man nicht glücklich ist mitder Situation, in der man sich gemütlich eingerichtet hatte? Andereträumen hingegen davon, die Zelte in der Heimat abzubrechen undirgendwo auf der Welt neu anfangen. Möglicherweise sogar von einerWeltreise ohne sicheren Heimathafen. Wie fühlt es sich an, immerwieder zu neuen Ufern aufzubrechen? Manchmal wird man auch zu einemNeubeginn gezwungen: Nach einem Schicksalsschlag ist es oftmals nichtmöglich, einfach weiterzumachen wie bisher. Wer einen geliebtenMenschen verliert oder plötzlich gesundheitlich stark eingeschränktist, muss lernen, mit der neuen Situation umzugehen und nach vorne zuschauen. Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im"Nachtcafé: Auf zu neuen Ufern" am Freitag, 19. Juli, 22 Uhr, im SWRFernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Tan Caglar machte sein Handicap zum Erfolgsfaktor als ComedianEine angeborene Rückenmarkserkrankung führte bei Tan Caglar im Laufeder Jahre zu immer größeren Beeinträchtigungen beim Stehen und Gehen.Als ihn die Krankheit mit 26 Jahren schließlich in den Rollstuhlzwang, warf ihn das zunächst komplett aus der Bahn: "Ich dachte, soist mein Leben nicht mehr lebenswert." Aber er schaffte es, sich ausdem Tief zu befreien und machte aus seinem Handicap einenErfolgsfaktor - unter anderem als Sportler, Model und Comedian.Carina Henkel war glücklich mit Mann und Kind, als sie sichplötzlich in eine Frau verliebte Bei Carina Henkel war es die Liebe,die ihr Leben völlig umkrempelte. Als junge Frau lebte sie einscheinbares Bilderbuchleben mit Mann, Kind und Häuschen - so wie siees sich selbst immer gewünscht hatte. Bis die Begegnung mit einerKollegin alles veränderte. Doch es dauerte lange, bis sie sicheingestand, dass da mehr war als Freundschaft: "Als ich dannfestgestellt habe, die Gefühle sind so stark und es ist wirklich dierichtige Liebe im Spiel, war das wie eine Atombombe."Christel Wilke musste nach dem Suizid ihres Mannes neu anfangenVöllig unvorbereitet verlor Christel Wilke den Boden unter den Füßen,als sich ihr Ehemann nach vierzig gemeinsamen Jahren das Leben nahm.Ohne Abschiedsbrief und ohne Erklärung blieb sie zurück und mussteschmerzhaft lernen, auf sich alleine gestellt zu sein. Doch es gelangihr, ihr Leben neu zu gestalten. Ein Prozess, der sie auch als Menschverändert hat: "Ich weiß nicht, ob mein geliebter Mann sich noch mitmir vertragen würde, denn ich bin jetzt eine Andere geworden."Philipp Lausterer gab seinen sicheren Job auf und wurdeDampfnudelbäcker Philipp Lausterer hatte einen gut bezahlten,sicheren Job in der Finanzbranche. Doch der Beruf ließ zu wenig Zeitfür seine Familie und machte ihm immer weniger Freude. Als sich daszweite Kind ankündigte, entschloss er sich schließlich zum Neustart."Jeder Mensch, der sich morgens unwohl fühlt, weil der Arbeitstagbeginnt, sollte etwas ändern - entweder seine Einstellung oder seineAnstellung." Lausterer entschied sich für Letzteres und machte sichkurzerhand mit einem Dampfnudelmobil selbstständig.Nina Sedano ließ ihr altes Leben hinter sich und bereist seitherdie Welt Berufliche Unzufriedenheit kannte auch Nina Sedano, bevorsie sich dazu entschloss, ihren Job an den Nagel zu hängen und das zutun, was schon zuvor ihre größte Leidenschaft war: die Welt zubereisen. "Natürlich habe ich damals gedacht: 'Oh Gott, hoffentlichhast du damit keinen großen Fehler gemacht'", sagt sie, doch bereitsnach einer Woche auf Reisen waren die Bedenken verflogen. Seitdem hatsie sämtliche Länder dieser Welt bereist und bricht immer wieder zuneuen Ufern auf.Prof. Dr. Wilhelm Schmid ist als Lebenskunst-Philosoph tätig Prof.Dr. Wilhelm Schmid weiß, dass es Unterschiede darin gibt, ob derAufbruch zu neuen Ufern freiwillig geschieht oder Menschen durcheinen Schicksalsschlag gezwungen sind, ihr Leben auf den Kopf zustellen. Doch: "Solche unfreiwilligen Aufbrüche können auch etwasganz Großartiges in sich bergen." Wie Menschen damit umgehen, hängejedoch auch davon ab, ob sie eher Sicherheits- oder Risikotypen sind,sagt der Philosoph."Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Auf zu neuen Ufern" am Freitag, 19. Juli 2019, 22 Uhrim SWR Fernsehen