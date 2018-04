"Nachtcafé: Arm in Deutschland" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Alexandra Bohlig, die durcheine Krebserkrankung berufsunfähig wurde / Freitag, 13. April 2018,22 Uhr, SWR FernsehenDeutschland hat derzeit eine starke Wirtschaftslage und die Zahlder Arbeitslosen ist auf einem Rekordtief - dennoch gibt es einedramatische Schere zwischen Reich und Arm. Über sechs MillionenMenschen in Deutschland leben von Hartz IV. Jeder sechste Deutschegilt als armutsgefährdet. Auf Urlaub verzichten und hoffen, dass dasGeld für die nächste Mietzahlung ausreicht - das ist für vieleMenschen trauriger Alltag. Die Armut hat viele Gesichter: Werbeispielsweise durch Krankheit oder einen Unfall früh aus demArbeitsleben ausscheidet, ist schnell abgehängt - gesellschaftlichund finanziell. Auch Familien mit Durchschnittseinkommen sind immerhäufiger verzweifelt auf Wohnungssuche, denn der Wohnraum ist knappund die Mietpreise explodieren. Besonders betroffen sindAlleinerziehende. In Deutschland leben rund 1,6 Millionenalleinerziehende Mütter und Väter. Rund ein Drittel von ihnen ist vonArmut bedroht. So reicht für Alleinerziehende oft ein Job nicht zumLeben aus. Darüber hinaus gelten über drei Millionen Kinder undJugendliche in Deutschland als arm. Vielen Menschen, die ihr Lebenlang gearbeitet haben, reicht die Altersversorgung nicht für einensorgenfreien Ruhestand. Wie sieht ein Leben an der Armutsgrenze inDeutschland aus? Wie lässt sich dieser unhaltbare Zustand verändern?Welche Antworten hat die Politik? Darüber spricht MichaelSteinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Arm in Deutschland" amFreitag, 13. April, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Alexandra Bohlig wurde durch eine Krebserkrankung berufsunfähigAlexandra Bohlig hatte als Alleinerziehende nie viel Geld zurVerfügung, arbeitete dennoch voller Stolz als Erzieherin, um ihrenvier Kindern ein Vorbild zu sein - bis sie vor einigen Jahren durcheine Krebsdiagnose berufsunfähig wurde. Alexandra Bohlig rutschte inHartz IV und lebt inzwischen von einer Erwerbsminderungsrente. "Ichhabe versucht zu arbeiten, ich habe versucht nicht so leben zumüssen. Jetzt kann ich es leider nicht ändern."Tiago Möhring wächst in einer Familie mit niedrigem Einkommen auf"Ich finde es schon ein bisschen ungerecht, dass meine Eltern sowenig verdienen, obwohl sie beide arbeiten gehen", beklagt der15-jährige Tiago Möhring. Das Gehalt der Eltern reicht derfünfköpfigen Familie für Miete, Kleidung und Medikamente - für mehraber auch nicht. Einfach mal ins Kino gehen oder mit Freunden einenDöner essen - das ist Luxus für den Schüler. Renate Paulat ist vonAltersarmut betroffen Wenig Geld zur Verfügung hat auch RentnerinRenate Paulat. Obwohl sie ein ganzes Leben lang gearbeitet hat,bleiben ihr nur etwa 350 Euro monatlich zum Leben. Um besser über dieRunden zu kommen, verkaufte sie ihren Schmuck und zog in einekleinere Wohnung. "Das ist eigentlich nicht der Sinn des Lebens, dassman alles veräußert, um leben zu können."Ralph Rassbach musste sein Leben nach einer Kündigung komplettumstellen Auch der 49-jährige Ralph Rassbach hat in seinem bisherigenLeben gearbeitet und gehört nun zu den Armen in Deutschland. Einebetriebsbedingte Kündigung zog ihm den Boden unter den Füßen weg.Seit vier Jahren ist er nun auf Hartz IV angewiesen, seinezahlreichen Bewerbungen blieben bisher erfolglos. Rassbach sagt:"Harte Arbeit und auch Verzicht üben, das ist etwas, was ich durchauskann. Aber spätestens nach der 250. Bewerbung ist man innerlichausgeblutet."Prof. Dr. Stefan Sell ist als Armutsforscher tätig "Es geht darum,dass die ständige Knappheit Menschen unter einen ganz negativen Drucksetzt, weil sie ständig Angst haben.", berichtet Prof. Dr. StefanSell. Der renommierte Armutsforscher diagnostiziert eine zunehmendeArmut im wohlhabenden Deutschland und plädiert dafür, das Themaendlich ernst zu nehmen und eine Sensibilität für die Betroffenen zuentwickeln.Kai Whittaker ist Bundestagsabgeordneter der CDU Für denCDU-Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker steht fest, dass derdeutsche Arbeitsmarkt stark genug ist, um alle Arbeitslosenaufzunehmen und daher niemand arm sein müsse. Ältere Menschen solltengegebenenfalls länger arbeiten und Langzeitarbeitslose müsstendringend in Lohn und Brot gebracht werden, auch um ihren Kindern einVorbild zu sein. "Hartz IV ist eine temporäre Hilfe, die so berechnetist, dass es zum Leben reicht. "Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael SteinbrecherMenschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominenteund Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Themaauseinanderzusetzen."Nachtcafé: Arm in Deutschland" am Freitag, 13. April 2018, 22 Uhrim SWR Fernsehen