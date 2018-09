"Nachtcafé: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm?" (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Danny Humphreys - Sohn vonLes Humphreys und Dunja Rajter / Freitag, 28. September 2018, 22:30Uhr, SWR FernsehenEltern geben ihren Kindern Regeln und Werte mit auf den Weg undbereiten sie auf das Leben vor. Kinder ahmen oftmals ihre Eltern nachund sind ihnen dabei nicht nur äußerlich ähnlich. Der Apfel fälltbekanntlich nicht weit vom Stamm - oder doch? Neben Ähnlichkeitengibt es auch zahlreiche Unterschiede zwischen Eltern und Kindern. DasVerhalten von Mutter und Vater kann bei den Sprösslingen sogar in denunbändigen Wunsch nach Abgrenzung umschlagen. So kommt es zuLebensentwürfen, die nicht unterschiedlicher sein könnten -Reibungspunkte sind dabei vorprogrammiert. Wird man mit zunehmendemAlter den eigenen Eltern immer ähnlicher? Ist dasEltern-Kind-Verhältnis ein lebenslanges Pendeln zwischen Nachahmungund Abgrenzung? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinenGästen im "Nachtcafé: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm?" amFreitag, 28. September, 22:30 Uhr, im SWR Fernsehen.Die Gäste im "Nachtcafé":Danny Humphreys ist der Sohn von Les Humphreys und Dunja Rajter"Der Sohn von ..." - das hat Danny Humphreys oft über sich gelesen.Dabei war das Verhältnis zu seinem exzentrischen Vater, dem70er-Jahre-Star Les Humphreys, alles andere als väterlich. Frühentfloh seine Mutter, Schlagerikone Dunja Rajter, der Beziehung.Trotzdem erbte Danny nicht nur die optische Ähnlichkeit, sondern auchsein musikalisches Talent: "Wenn ich mich anziehen würde wie er - mitKoteletten und Latzhose - könnte man die Les-Humphries-Singers 2.0machen."Prof. em. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello ist alsEntwicklungspsychologin tätig Abgrenzung und Wiederannäherung - fürdie Entwicklungspsychologin Pasqualina Perrig-Chiello sind dasnormale und wichtige Prozesse in Eltern-Kind-Beziehungen. OhneAbgrenzung können junge Menschen keine eigene Persönlichkeitausbilden, so die Psychotherapeutin. "Die Definition der eigenenIdentität gehört zu den großen Entwicklungsaufgaben in unseremLeben."Nicole Zepter wiederholte unbewusst die Geschichte ihrer MutterEigentlich wollte Nicole Zepter nie werden wie ihre Mutter, doch mitMitte 30 musste die Journalistin feststellen, dass sie in einerunglücklichen Liebesbeziehung unbewusst die Geschichte ihrer Mutterwiederholt hatte. Intensiv versuchte sie, die sich wiederholendenVerhaltensmuster zu verstehen: "Das Gute ist, man kann den Apfelweiter wegwerfen, wenn man einmal begreift, warum man in diesenVerhaltensweisen fast gefangen war."Gerd Klein besitzt ein Weingut mit 200-jähriger FamilientraditionGanz bewusst hat sich Gerd Klein dafür entschieden, das Erbe seinerVorfahren anzutreten. Bereits in siebter Generation bewirtschaftetseine Familie ein Weingut an der Mosel. Dass nun - fast 200 Jahrespäter - auch sein Sohn die Herausforderung angenommen hat, erfülltden Winzer mit großem Stolz: "Die lange Familientradition hat michschon immer fasziniert und ist bis heute auch eine ArtVerpflichtung."Dörte Thümmler wurde von ihrer Mutter zum Erfolg gedrillt DörteThümmler trat unfreiwillig die Nachfolge an: Als Leistungsturnerinsollte sie den unerfüllten Traum der Mutter verwirklichen und wurdebereits mit acht Jahren auf ein Sportinternat geschickt. Leistung,Schmerz und Drill bestimmten die Kindheit der Ausnahmeathletin. Mitweitreichenden Folgen - auch für ihre eigene Mutterrolle: "Als ichmein erstes Kind bekam, war meine größte Angst, dass ich etwasübersehe und es meinem Kind so schlecht geht, wie es mir ging."Rainer Höß ist der Enkel des Auschwitz-Kommandanten Rudolf HößErst als Jugendlicher erfuhr Rainer Höß von der Erblast seinerFamilie: Sein Großvater war der Auschwitz-Kommandant Rudolf Höß. Mitdem Wissen um das furchtbare Familienerbe haderte er jahrelang,arbeitete seine Familiengeschichte auf und brach den Kontakt zurgesamten Familie ab. Eine Erkenntnis aber bleibt: "Ich bin Teil vonRudolf Höß und er ist Teil von mir. Ob ich das will oder nicht. Aberich definiere mich über das, was und wie ich es tue.""Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé"ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschenFernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher
Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente
und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema
auseinanderzusetzen."Nachtcafé: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm?" am Freitag, 28.
September 2018, 22:30 Uhr im SWR Fernsehen